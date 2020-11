imago images/IPON Hart an der Grenze: Sahra Wagenknecht hängt sie alle ab

Politiker sind Menschen – das ist zuvörderst eine banale Feststellung, die nicht mehr leistet als eine Klassifizierung im biologischen System der Arten und die Gattung Politiker der Spezies des Homo sapiens zuschlägt. Aber einem Reporter des staatstragenden Nachrichtenmagazins Spiegel geht es selbstverständlich um anderes. Es geht, je nach Perspektive, um mehr oder um weniger: um politische Propaganda.

Das muss nicht falsch sein; es ist im Gegenteil richtig, wenn Marc Hujer keinen einzigen Faschisten porträtiert und AfD-Politiker vollständig ignoriert. Statt dessen bildet sein Buch »Auch nur ein Mensch. Politiker und ihre Leidenschaften – und was sie uns über sie verraten« das mehr oder weniger bürgerliche Lager nach der Stärke der Bundestagsfraktionen ab: je drei Politiker der CDU und der SPD sowie einen der CSU; zwei Grüne, einen Lindner, der weniger für die FDP spricht, als in sich selbst verknallt ist, sowie eine Linke, die in Gestalt von Sahra Wagenknecht allerdings nicht mehr ganz so links ist.

Wie der Autor tadelnd vermerkt, »ist sie zu einem Populismus fähig, der einen frösteln lässt. Sie kann aufwiegeln, gegen die Regierung, gegen die SPD, gegen die NATO, die USA. Sie nutzt dann eine mit Superlativen aufgeladene Kampfsprache, in der fast alles, was die regierenden Parteien und etablierten Institutionen machen, skandalös ist«. Eine Haltung, die der brave Hujer seinerseits skandalös zu finden fähig ist, weshalb er sie mit dem sonst auf die Rechte gemünzten Begriff Populismus belegt.

Vielleicht passt es ihm auch nicht, dass er mit der Radfahrerin Sahra Wagenknecht auf die Strecke geht, aber bald nicht mithalten kann: Angesichts einer frisch und fröhlich den Ausflug zur 100-Kilometer-Tour ausweitenden Unternehmung muss er schließlich kneifen und einsehen, dass er dieser Frau nicht nur intellektuell nicht gewachsen, sondern auch in körperlicher Hinsicht unterlegen ist.

Die Leser aber erkennen, dass Sahra Wagenknecht auch privat bis an die Grenze geht. Die Frage ist allerdings: Na und? Was bedeutet es, wenn das Private wie das Politische ist? Wenn das eine nur das andere verdoppelt, erklärt es nichts. Gewiss, »passt schon«, kann man gut bairisch dazu sagen, dass Markus Söders Vorbild im Tennis der für sein hässliches Spiel und Verhalten berüchtigte US-Amerikaner Brad Gilbert ist; dass Katrin Göring-Eckardt in der Tanzschule aufwuchs, die ihre Eltern betrieben, und so von klein auf, ohne es zu merken, bürgerliche Manieren und Denke lernte; dass Gerhard Schröder einst proletarisch Fußball, dann großbürgerlich Tennis und nun elitär Golf spielt; und dass der Pimpf Philipp Amthor gerade erst den Jagdschein gemacht hat und schon altklug daherredet, wenn er auf die Pirsch geht.

Zugegeben, derlei Home- oder Waldstories befriedigen die menschliche Neugier – und sorgen für Einverständnis. Indem die Politiker auf der Ebene von Hobby und Freizeit porträtiert werden, scheinen sie nicht anders zu sein als andere Leut’. Wir – um das entlarvende »uns« im Untertitel des Buches aufzugreifen – können den Politikern in solchen Geschichten voller Human Touch gefühlt von Gleich zu Gleich begegnen und wahre Volksnähe zu spüren glauben, ja den Geist echter Demokratie zu atmen wähnen, weil es um sie gerade nicht geht.

Apropos zugeben: Zuzugeben ist gleichwohl, dass die Lektüre manchmal doch staunen oder lachen macht. Ungewöhnlich ist immerhin des Zausels Anton Hofreiter Freizeitvergnügen, nämlich feinstes Pralinenbacken, angenehm überraschend ist Julia Klöckners kleiner Unfall, die unterwegs auf ihrem Motorroller einfach umkippt und im Gebüsch landet; und so lakonisch wie trefflich ist einmal Hujers Kommentar über Lars Klingbeil, seines Zeichens SPD-Generalsekretär (hätten Sie’s gewusst?). Klingbeil betreibt eine martialische Steigerung des Zirkeltrainings namens »Crossfit«. Dabei muss er bis an die Grenze gehen, und Hujer stellt verblüfft fest: »Klingbeil ist rot.« Schön wär’s!