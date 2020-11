imago images/Panthermedia/Montage jW

Nach den Worten des US-Theologen Cornel West konnten sich die US-Bürger bei der Präsidentenwahl zwischen »einem neofaschistischen Gangster und einem neoliberalen Desaster« entscheiden. West erläuterte das ausführlich in einem Interview, das er im August dem Schweizer Internetmagazin Republik gab. Dietmar Dath zitiert am Freitag in einem Artikel zum 80. Geburtstag des großen US-Philosophen und Logikers Saul Aaron Kripke im FAZ-Feuilleton West, während auf den Politikseiten der Zeitung bereits die Schlussfolgerungen aus der Lage gezogen werden.

So gibt FAZ-Mitherausgeber Berthold Kohler in einem Kommentar unter der Überschrift »Position der Stärke« Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wieder, der am Freitag zum 65. Jahrestag der Bundeswehr-Gründung den angetretenen Rekruten sagte: »Deutschland braucht eine starke Armee, weil unser Werben für eine Logik der Zusammenarbeit in der Welt und für eine starke, gerechte Ordnung nicht aus einer Position der Schwäche gelingt.« Kohler meint, dass Steinmeier, »der wahrlich nicht als Säbelrassler bekannt« sei, mit seiner Rede belege, »wie erfreulich weit der Prozess der Normalisierung im Verhältnis der Deutschen zum Militärischen gekommen ist«. Der Bundespräsident sieht das auch so und verlangte in seiner Ansprache mehr Aufrüstung: »Für Deutschland ist die Entwicklung einer verteidigungspolitisch handlungsfähigen EU ebenso dringlich wie der Ausbau des europäischen Pfeilers der NATO. Wir Deutsche müssen verstehen, dass ein starkes Europa unsere Investition in dieses transatlantische Verhältnis ist.«

Auf den dritten deutschen Anlauf zum Platz an der Sonne fällt schon viel Licht, aber das politische Personal drückt sich – »unsere« Vergangenheit! – vorläufig noch dunkel aus. Zum Glück gibt es Klartextsprecher wie den FAZ-Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger, der am Freitag in einem neben dem Kohler-Kommentar plazierten Beitrag etwas brutal, aber deutlich festhält: »Die Zeit, als die Vereinigten Staaten die Rolle des Weltpolizisten übernahmen, ihr Einfluss unbegrenzt war und ihre Macht sich imperial über die Welt ausbreitete – man sprach vom ›unipolaren Moment‹ –, die ist vorbei.« Die USA hätten weder den Willen noch die Mittel zu »einer hegemonialen Restauration«. Anlass für die Verabschiedung der neulich noch einzigen Supermacht ist ein Artikel des US-Konfliktforschers Richard E. Rubenstein über den »imperialen Abstieg« der USA. Die unterhielten zwar immer noch »rund 800 militärische Einrichtungen in achtzig Ländern, wofür sie knapp eine Billion Dollar im Jahr ausgäben«, aber die Lage in den US-Kommunen in praktisch jedem Landesteil sei: »Armut, Prekarität, schlechte Schulen, auseinanderbrechende Familien, überlastete Sozialleistungssysteme, verfallende Infrastruktur«. Rubenstein spreche von daraus resultierenden unversöhnlichen »Stammeskriegen« in der US-Gesellschaft, »solange das amerikanische System sich den Anforderungen des amerikanischen Imperiums unterwirft«.

Wenn das mit dem Niedergang so ist, kann die Schlussfolgerung für das »Wumms«- und »Bazooka«-Deutsch-Europa nur lauten: Die Gelegenheit ist günstig. Meint auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Im Zeit-Interview preist sie den Staatenverein, der »Verantwortung für Projekte, die global unverzichtbar« seien, übernehme. Die EU habe »Netzwerkfähigkeit«, die »Glaubwürdigkeit, nicht nur im Eigeninteresse zu handeln«. Zeit-Frage: »Europa als Weltmacht der Moderation?« Antwort: »(lacht) Moderieren allein reicht eben nicht. Wer führen will, muss selber beitragen.«

Sie hören wie einst Helmut Kohl den »Mantel der Geschichte« rauschen und drängen zum Führen. Zunächst, ohne groß drüber zu reden.