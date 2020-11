Résistance mit glamouröser Fassade

imago stock&people Historischer Schauplatz: Schriftzug am Hotel Ritz (Archivbild)

Marcel Proust, Ernest Hemingway, Coco Chanel, Marlene Dietrich – sie alle waren Stammgäste im legendären Ritz am Place Vendôme in Paris. »Wenn ich von einem späteren Leben im Himmel träume«, schrieb Hemingway, »dann spielt sich immer alles im Ritz ab«. Diesen Glanz und Glamour ausstrahlenden Ort schätzten weibliche Gäste besonders, weil »jede Frau, ungeachtet ihres Alters oder ihres gesellschaftlichen Ranges, ungeachtet ihrer Geheimnisse«, in dem rosigen Licht des César Ritz schön schien.

Nun ist es Schauplatz einer dramatischen und zugleich wahren Geschichte – der des Ehepaars Auzello, das während der deutschen Besetzung Frankreichs das Hotel führt. Erzählt wird der Roman von der US-Bestsellerautorin Melanie Benjamin. Im Mittelpunkt ihres neuen Werks »Die Königin des Ritz« stehen die US-Amerikanerin Blanche und der Geschäftsführer des Ritz, Claude Auzello, die sich kennenlernen, nachdem Blanche Rubenstein aus New York nach Paris gekommen ist, um Filmschauspielerin zu werden. Sie verlieben sich ineinander, heiraten und führen eine Ehe mit Konflikten.

Wenig Gefallen findet Blanche am Hausfrauendasein. Nachdem sie durchgesetzt hat, mit ihrem Mann im Hotel zu wohnen, erkämpft sie das damals nicht selbstverständliche Recht für Frauen, an der Bar sitzen zu dürfen. Die härteste Belastungsprobe ihrer Ehe wird jedoch die Zeit, als Paris von den Nazis besetzt ist und das Ritz deren Luftwaffe als Hauptquartier dient: »Die Deutschen erdrücken einen einfach mit ihrer Präsenz.«

Die Gefühls- und Gedankenwelt der handelnden Personen wird minutiös offengelegt: Da fühlt sich Claude verantwortlich, das Hotel durch diese schwierige Zeit zu bringen und für das Wohl der Angestellten sowie seiner Frau zu sorgen. Da sieht Blanche, wie ihr Mann sich scheinbar problemlos mit den Besatzern arrangiert. Da begegnet sie der Kommunistin Lily und spürt, wie sehr ihr eine Freundin fehlt. Mit Lily kann sie Gespräche führen, die sie bei Claude vermisst, auch wenn er »ihr engster Freund« ist. Doch Lily fühlt sich im Ritz nicht wohl, findet Claude »schrecklich« und redet mit ihm nur, weil er Blanches Mann ist.

Lilys Welt, die so gänzlich anders ist als ihre, wirft bei Blanche die Frage auf, wer sie eigentlich ist und wofür sie einsteht. Immer häufiger muss sie mitansehen, wie jüdische Angestellte aus dem Ritz verschwinden, wie »jetzt am Bürgersteig schwarze Tafeln bedrohlich gebieten: Zutritt für Juden verboten.« Immer häufiger hört sie von Deportationen.

Dass Frauen dagegen nichts tun könnten, entkräftet Lily. Schließlich beginnt Blanche, sich mit waghalsigen Aktionen am Widerstand zu beteiligen. Erstmals seit langem hat sie das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Von ihrer geheimen Tätigkeit weiß ihr Ehemann nichts. Sie wird dadurch selbstbewusster: »Hätte sie Claude nur so sehen können! Hätte nur irgend jemand sie so sehen können.« Was sie nicht ahnt: Auch Claude arbeitet längst heimlich für die Résistance. Doch Denunziationen sind an der Tagesordnung, auch im Ritz. Bei einer ihrer Aktionen wird Lily verhaftet – Blanche als ihre Freundin ebenfalls. Sie werden nach Fresnes, der »letzten Station vor den Arbeitslagern«, verbracht und quälenden Verhören unterzogen. Beide überleben die Tortur der Inhaftierung, ohne vom Schicksal der anderen zu wissen. Dass diese Erfahrung bei Blanche, aber auch bei Claude tiefe Spuren hinterlassen hat – sogar Jahrzehnte nach der Befreiung –, vermittelt der aufwühlende Schluss.

Zwischen der Pracht des Hotels und den Gefahren des Widerstands entfaltet sich ein atmosphärisch dichter Roman, der aus wechselnden Perspektiven erzählt wird und die Protagonisten in all ihren emotionalen Facetten zeigt. Der Autorin gelingt es, Fiktion mit Realität zu verbinden und so Geschichte lebendig werden zu lassen. Alles im allem ein fesselndes Leseerlebnis.