»Der Vorwurf lautete, wir seien ›zu politisch‹«

imago/Metodi Popow Nicht im Interesse der Herrschenden: Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC spricht sich unter anderem gegen sogenannten Freihandel aus

In den zurückliegenden Jahren haben Finanzämter verschiedenen Organisationen wie ATTAC, Campact oder der VVN-BdA den Status der Gemeinnützigkeit entzogen. Die betroffenen Organisationen fordern, einen klaren Rechtsrahmen für ihre politische Betätigung zu schaffen. Vergangene Woche war das ein Thema im Bundestag. Weshalb sind Sie mit dem Ergebnis der Debatte nicht zufrieden?

Die Regierungskoalition ist sich offenbar uneinig. Die SPD-Bundestagsfraktion bemühte sich, eine Reform der Abgabenordnung in das neue Jahressteuergesetz aufzunehmen. Weil die CDU/CSU dem nicht zustimmen will, wurde der Termin um zwei Wochen verschoben. Ob es zu dem Zeitpunkt aber eine Entscheidung geben wird, ist unklar. Dabei bräuchte es dringend eine Reform. Bisher sieht die Abgabenordnung das Prinzip der Ausschließlichkeit vor: Vereine dürfen nur die in ihrer Satzung genannten Zwecke verfolgen. Deren Vorstände müssen demnach auf das Wohlwollen der lokalen Finanzämter vertrauen, wenn sie sich bei anderen Themen wie beispielsweise dem Protest gegen den erstarkenden Rechtsextremismus engagieren. Nach jetziger Regelung riskiert etwa ein Sportverein seine Gemeinnützigkeit, wenn er zu einer Demo gegen Rassismus aufruft.

Haben Sie Fürsprecher, die Ihre Forderungen unterstützen?

Vorschläge der Finanzministerkonferenz greifen einige unserer Forderungen auf. Darunter auch, dass generell politische Mittel erlaubt sein sollen, um gemeinnützige Zwecke zu erreichen. Unserer Meinung nach wäre es völlig weltfremd, dass ein Verein nicht gemeinnützig sein soll, nur weil er sich an einer politischen Veranstaltung beteiligt oder zur Demo aufruft. Um drängende Probleme zu lösen, braucht es eine starke, selbstbewusste Zivilgesellschaft. Die CDU/CSU sieht das offenbar anders.

Welche Zwecke müssten aus Ihrer Sicht als gemeinnützig gelten?

In der Liste der gemeinnützigen Zwecke in der Abgabenordnung fehlen wichtige Anliegen, wie die Förderung der Menschen- und Grundrechte, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Frieden oder die Gleichstellung aller Geschlechter. Als förderungswürdig gilt dagegen unter anderem der Karneval, die Heimatpflege oder der Hundesport. ATTAC beruft sich zum Beispiel auf den Zweck der Bildung – der wurde nun allerdings im Rahmen eines uns betreffenden Urteils vom Bundesfinanzhof so eingeschränkt, dass dies nicht mehr möglich ist.

Welche Änderung hat es bisher in der Abgabenordnung gegeben?

Ab und an wird die Liste erweitert. Etwa wurde der Umweltschutz darin ergänzt, oder auch die Gleichstellung von Mann und Frau. Aktuell bedarf sie aber dringend einer grundlegenden Überarbeitung. Als ATTAC die Gemeinnützigkeit 2014 entzogen bekam, lautete der Vorwurf, dass wir »zu politisch« tätig seien.

Ein Grund für den Entzug der Gemeinnützigkeit besteht in Bewertungen der Verfassungsschutzämter, bestimmte Vereine seien »linksextremistisch beeinflusst«. Das zielte etwa auf die VVN-BdA.

Auch wenn ATTAC davon nicht betroffen ist, handelt es sich hier um ein gravierendes Problem. Geheimdienste machen nicht transparent, wen oder was genau sie beobachten. Organisationen können deshalb die Beweisgrundlage gar nicht kennen, die sie widerlegen sollen, um ihre Gemeinnützigkeit zu behalten. Hauptsächlich trifft das linke Vereine, weil der Verfassungsschutz auf dem rechten Auge weitgehend blind ist. Die Allianz »Rechtssicherheit für politische Willensbildung« fordert, dass diese Behörden nicht über einen steuerrechtlichen Status, der die Funktion eines »Gütesiegels« hat, mitbestimmen dürfen.

Gibt es Erfolgsaussichten für die von Ihnen angestrebte Änderung?

Die CDU will unserer Kenntnis nach bislang nur Zwecke wie Dorfverschönerung oder Ähnliches aufnehmen. Wir müssen weiter Druck auf die Bundesregierung ausüben, damit zivilgesellschaftliche politische Betätigung, die der Allgemeinheit dient, nicht weiter erschwert wird.