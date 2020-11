Online first – und dann?

a6photo / shutterstock Ist Online der legitime Erbe von Print? Nur, wenn es sich rechnet

Im Frühjahr 2020 haben 22 Prozent der Menschen ab 14 Jahren Texte in gedruckten Zeitungen und Zeitschriften gelesen. Ein Jahr vorher waren es 24 Prozent gewesen. Bei den 14- bis 29jährigen ist der entsprechende Anteil von zehn auf sechs Prozent gesunken. Diese Zahlen aus der jüngsten Massenkommunikationsstudie von ARD und ZDF (Juli 2020) sagen im Prinzip nichts Neues, sie passen zu den sinkenden Druckauflagen. Überraschend war in der Studie eher, dass auch das Interesse an journalistischen Beiträgen im Internet zu schwinden scheint. In der Gesamtbevölkerung ist der Anteil derer, die Artikel und Berichte im Netz lesen, von 20 auf 17 Prozent gesunken, bei den 14- bis 29jährigen von 32 auf 25 Prozent. Und zwar gilt das sowohl bei Webseiten und Apps von Presseorganen als auch bei redaktionell erstellten Social-Media-Inhalten.

Für die Verlage von Zeitungen und Zeitschriften sind diese Zahlen beunruhigend. Dort hat man sich notgedrungen damit abgefunden, dass die Leserschaft der traditionellen Medien kleiner wird und damit die wirtschaftliche Grundlage des Geschäfts bröckelt. Doch bisher werden die Hoffnungen aufs Internet gesetzt, dort will man die Kundschaft erreichen. Dazu wurden computer- und handytaugliche »E-Paper« entwickelt – digitale Ausgaben der gedruckten Zeitung bzw. Zeitschrift. In ihnen findet das Publikum dieselben Artikel wie im gedruckten Blatt, nur aufbereitet für das elektronische Medium. Einer wachsenden Zahl von Menschen ist das offenbar eine Alternative, denn die Abonnentenzahlen steigen.

Fast noch wichtiger ist den Verlagen aber die zweite Schiene, auf der sie Journalismus im Internet präsentieren: Portale, die an die Drucktitel angebunden sind. Rund 700 Webseiten und 280 Apps stellen allein die Zeitungsverlage zur Verfügung. Auf ihnen werden ebenfalls die Artikel aus dem Blatt angeboten, jedoch laufend aktualisiert, anders aufbereitet und oft ergänzt durch zusätzliche Inhalte in Form von Texten, Videos und Podcasts. Vielfach gilt die Devise »Online first«: Die Redaktionen arbeiten für das Internet, die gedruckte Zeitung ist ein Nebenprodukt.

Anfangs hatten die Verlage solche Portale kostenlos zur Verfügung gestellt. Das war ein Fehler, denn dadurch wurde jene Gratismentalität gefördert, über die sie heute stöhnen. Noch immer wird lediglich ein Drittel dieser Formate mit einer »Bezahlschranke« versehen – dort müssen die Nutzer bezahlen, wenn sie Texte lesen möchten. Und sogar nur 29 Verlage verlangen für jeden Artikel eine Gebühr, die anderen tun das bei einem Teil der Beiträge, zwei setzen auf freiwillige Zahlung.

Trotzdem soll hier die Rettung für den digitalen Journalismus liegen. Oberflächlich betrachtet sind die Nutzerzahlen ansehnlich und scheinen dem Befund der ARD/ZDF-Studie zu widersprechen. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) ist stolz darauf, dass im Juni 2020 die Webseiten der regionalen Abozeitungen monatlich 43 Millionen »Unique User« erreichten, die der überregionalen Tageszeitungen 38 Millionen. Zwei Jahre zuvor waren es 31 bzw. 26 Millionen gewesen. Mit »Unique Users« wird die Zahl derer erfasst, die eine Seite in einer bestimmten Zeit nutzen.

Allerdings blasen Verlage ihre Reichweiten gerne auf. Springer packt z. B. bei Bild auch Sport-Bild dazu, bei der Welt werden Musikmagazine mitgerechnet. Verdienstvollerweise erstellt Jens Schröder für das Portal ­meedia.de eine um solche Faktoren bereinigte Rangliste der »redaktionellen Medienmarken« (zuletzt für Mitte Oktober). Sie zeigt, dass die aus der Printwelt bekannten Machtstrukturen auch im Internet bestehen. Unter den ersten zehn war Springer mit drei Angeboten vertreten: Bild mit 5,3 Millionen Unique Users, Welt mit 3,2 Millionen und Upday mit 2,1 Millionen. Die anderen sieben sind Spiegel (5,7), Focus (Burda; 5,5), N-TV (Bertelsmann; 5,2), T-Online (Ströer; 4,4) Merkur (Ippen; 3,7), Süddeutsche Zeitung (SWMH; 2,7) und Der Westen (Funke; 2,6).

Erwirtschaften wenigstens diese führenden Portale ihre Kosten? Das verraten die Verlage nicht, Zweifel sind angebracht. Insgesamt nehmen die Erlöse aus »Paid Content« zwar zu. Im vergangenen Jahr haben sie bei Zeitungen den Rekordwert von 390 Millionen Euro erreicht – 54 Prozent mehr als 2017. Aber bezogen auf den Branchenumsatz sind das nur fünf Prozent, und darin sind auch die E-Papers enthalten.

Während es für viele Menschen kein Problem zu sein scheint, für Videoabonnements bei Netflix, Dazn oder Sky hohe Preise zu bezahlen, ist das bei journalistischen Beiträgen im Internet immer noch anders. Das liegt zum Teil an Gratisangeboten ­(focus.de, t-online.de u. a.). Hinzu kommt, dass sich Neuigkeiten auch in den »sozialen Netzwerken« finden. Facebook, Google und andere lassen einen Newsfeed laufen, und sie wollen ihr Nachrichtenangebot erheblich ausweiten. In den genannten Ranglisten werden sie nicht erfasst, denn für unabhängige Messungen liefern sie keine Daten.

Vielleicht liegt hier die Ursache für den Befund, dass das Interesse an journalistischen Beiträgen im Netz schwinden könnte. Der Newsfeed legt ein häppchenweises Lesen »so nebenbei« nahe, für intensivere Lektüre ist er weniger gedacht. Noch ist es für Trendaussagen zu früh, die ARD/ZDF-Daten waren neu und erstmalig, aber beunruhigend sind sie schon.