Mittäter und Widerstand

Früher Gestapoknast, heute Dokumentationszentrum über die Nazizeit (Köln, 14.8.2007)

Köln. Vorläufig ist das »NS-Dokumentationszentrum« der Stadt Köln wie alle Museen bis zum 30. November geschlossen. Sollte der Zugang danach wieder möglich sein, ist dort eine Wanderausstellung zu sehen, die in Partnerschaft mit dem US Holocaust Memorial Museum in Washington entstand. Sie sollte am 13. November eröffnet werden und bis zum 28. Februar 2021 zu sehen sein. Ihr Titel lautet: »Einige waren Nachbarn: Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand«. Gefragt wird laut Ankündigung »nach der Rolle derjenigen im Holocaust, die nicht unmittelbar Täter waren, diese aber gewähren ließen oder sich sogar mit ihnen arrangierten«. Nicht nur im faschistischen Deutschland, sondern auch im besetzten Teil Europas hätten sich in den Gesellschaften und ihren Institutionen Formen von Kollaboration und Mittäterschaft entwickelt. Die Ausstellung begebe sich auf die Suche nach den Motiven hierfür, stelle aber auch Menschen vor, die sich der Kollaboration mit den Tätern verweigert haben.

Die Ausstellung, die bereits in verschiedenen Städten und im Bundestag zu sehen war, wird in Köln – sobald die Infektionszahlen es zulassen – durch zahlreiche Veranstaltungsangebote für Schulen und durch Führungen ergänzt.