AKP attackiert Arbeiterrechte

Kemal Aslan/imago images/Depo Photos Entschieden gegen die Regierung: Mitglieder des Gewerkschaftsverbands DISK bei Protesten in Istanbul (1.5.2020)

Mitte Oktober stellte die regierende AKP (Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung) im türkischen Parlament ein neues Arbeitsgesetz vor. Durch dieses sogenannte Sammelgesetz soll unter anderem das Recht auf Abfindungszahlungen für bestimmte Altersgruppen und der Rentenanspruch vor allem für Frauen eingeschränkt werden, während Unternehmern finanzielle Erleichterungen in Aussicht gestellt werden. Begründet wird das Vorhaben von der Regierung mit den Folgen der Coronapandemie. Die entstandenen wirtschaftlichen Verluste sollen auf die Arbeiter und Unternehmer aufgeteilt werden, heißt es, um den aktuellen Grad an Beschäftigung zu sichern.

Gegen die »Reform« formiert sich nun landesweit gewerkschaftlicher Protest. Laut der Vorsitzenden des Gewerkschaftsverbands DISK (Konföderation der fortschrittlichen Arbeitergewerkschaften), Arzu Cerkezoglu, bedient das Gesetz lediglich die Interessen der Unternehmer: »In den Abschnitten des Gesetzesvorschlags, die das Arbeitsleben betreffen, ist für die Arbeiter vor allem ein ernsthafter Verlust ihrer Rechte abzusehen, während den Unternehmern Anreize und Unterstützung in Aussicht gestellt werden. Der Paragraph, der den unter 25- und über 50jährigen grundlegende Rechte wie die Abfindungszahlung aberkennen will, ist hier der gefährlichste.«

Das Gesetz sieht vor, dass Unternehmer unter 25- und über 50jährige Beschäftigte für zwei Jahre »ohne Verpflichtungen« anstellen dürfen. Das bedeutet, diese hätten weder ein Recht auf Abfindungszahlungen, noch wären die sogenannten Arbeitgeber verpflichtet, in deren Rentenversicherung einzuzahlen, wenn die Arbeitszeit im Monat weniger als zehn Tage beträgt. Arbeitet jemand beispielsweise bei drei verschiedenen Firmen 27 Tage im Monat, muss dennoch keiner der Unternehmer Rentenbeiträge zahlen, solange die Arbeitszeit in seinem Konzern nicht zehn Tage überschreitet.

Im Interview mit der Deutschen Welle vom 1. November gibt der Arbeitsrechtler Murat Özveri zu bedenken, dass von dieser Regelung vor allem Frauen negativ betroffen seien: »Für die unter 25jährigen arbeitenden Frauen, die ohnehin häufig weniger in die Rentenversicherung einzahlen, da sie schwanger werden und Kinder bekommen, ist das Gesetz besonders einschränkend. Obwohl sie arbeiten, wird diese Zeit in ihrer Rente nicht berücksichtigt werden.« Das Alter stelle somit ein soziales Risiko dar, so Özveri.

In den vergangenen Wochen fanden bereits Protestaktionen statt. Ungewöhnlich für die türkische Gewerkschaftsbewegung ist dabei die Beteiligung aller drei Gewerkschaftskonföderationen Türk-Is, DISK und Hak-Is. Während die größte Konföderation – Türk-Is – und die zweitgrößte – Hak-Is – traditionell eine regierungsfreundliche Politik verfolgen, ist DISK hingegen politisch oppositionell ausgerichtet.

Der Gewerkschaftssekretär von DISK, Kivanc Eliacik, sagte am Montag gegenüber jW: »Gegen das Gesetz haben zahlreiche Proteste direkt vor den Betrieben stattgefunden. Zunächst wurde ein Statement verlesen, danach für eine Stunde die Arbeit niedergelegt, dann für zwei Stunden.« Auch vor dem türkischen Parlament fand eine Kundgebung statt, die durch ein starkes Polizeiaufgebot eingeschränkt wurde. »Nächste Woche werden wir nach dem Schichtende Demonstrationen in die Stadtzentren durchführen und dort Kundgebungen abhalten«, kündigte Eliacik an. Bereits jetzt könne man sehen, dass die Proteste Wirkung zeigen und einzelne AKP-Abgeordnete sich zumindest gegen die Einschränkung der Abfindungszahlungen aussprechen. Gemeinsames Handeln der Gewerkschaften wird längerfristig entscheidend sein, um Angriffe auf die Rechte der Arbeiter abzuwehren.