Lohnverzicht für Beschäftigungsgarantie

Frank Molter/dpa Die IG Metall Küste fordert während einer Kundgebung von Politik und Unternehmen in Schleswig-Holstein, sich stärker für die Zukunft des Schiffbaus einzusetzen (28.10.2020)

Geld gegen Jobsicherung – das war zuletzt stets die Antwort der IG Metall auf wirtschaftliche Krisen. In der anstehenden Tarifrunde für die gut 3,8 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie soll dem nun offenbar eine weitere Variante hinzugefügt werden. Wie der Gewerkschaftsvorsitzende Jörg Hofmann am Montag in Frankfurt am Main verkündete, soll in den regionalen Tarifkommissionen eine Forderung »in einem Volumen von bis zu vier Prozent« diskutiert werden. Diese Lohnerhöhung soll aber nicht allen Beschäftigten zugutekommen, sondern im Rahmen sogenannter Zukunfts-Tarifverträge für Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung verwendet werden können – zum Beispiel, um bei der von Hofmann vor einigen Wochen ins Spiel gebrachten Vier-Tage-Woche einen Teillohnausgleich zu finanzieren.

»Die Tarifbewegung 2021 steht vor allem im Zeichen der Krisenbewältigung«, betonte Hofmann. Nicht nur infolge der Coronapandemie, sondern auch wegen »der weiter intensiv laufenden Neustrukturierungen durch Digitalisierung, durch Dekarbonisierung der Produkte und Prozesse« würden viele Arbeitsplätze und Standorte von den Metallfirmen infrage gestellt. Um sie davon abzuhalten, will die IG Metall ihnen Lohnverzicht anbieten. So soll das Entgeltvolumen zum Beispiel bei der Einführung einer Vier-Tage-Woche für einen Teillohnausgleich verwendet werden können. Wenn so Fachkräfte gehalten und die Produktivität erhöht werden könnten, sei das doch auch im Sinne der Firmen, argumentierte der IG-Metall-Chef. Eine von Unternehmervertretern in die Diskussion gebrachte Verschiebung der Tarifrunde lehnte er ab. Beschäftigungs-, Standort- und Entgeltsicherung seien Themen, die jetzt angegangen werden müssten – nicht erst in einigen Monaten.

Rückendeckung erwartet Hofmann von einer groß angelegten Befragung, an der bereits über 200.000 Beschäftigte teilgenommen haben und deren Ergebnisse kommende Woche veröffentlicht werden sollen. Endgültig beschlossen wird die Tarifforderung am 26. November.