Ueslei Marcelino/REUTERS Verbrannte Erde: Durch Feuer gerodeter Teil des Amazonas-Regenwaldes (Apui, 11.8.2020)

Unter dem Eindruck des ersten Teillockdowns zu Beginn des Jahres hat der schwedische Humanökologe Andreas Malm eine mitreißende Untersuchung der durch die globale Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus verschärften sozialökologischen Krise geschrieben. Der Essay ist ein Schlachtruf, den Protest gegen die kapitalistischen Naturzerstörungen und ihre Folgen, mögen sie in Form steigender Durchschnittstemperaturen oder mikroskopisch kleiner Viren auftreten, deren Qualität anzupassen und den »ökologischen Klassenkampf« gegen die systemischen Ursachen und Verantwortlichen aufzunehmen. Kein Wunder, dass Malm für eine solche Aufgabe intellektuell und politisch Zuflucht bei Lenin sucht, ohne ihn zu idolisieren.

Aber der Reihe nach. Ausgangspunkt des Buchs ist die Beobachtung, dass Anfang 2020 die Staaten angesichts der aufziehenden Coronaepidemie Eingriffe in den Normalbetrieb der bürgerlichen Gesellschaft vorgenommen haben, die in dieser Form in der jüngeren Geschichte beispiellos sind, während ein solches Vorgehen zur Bekämpfung des Klimawandels bis dato undenkbar war. Malm prüft lauter Erklärungen für den mutmaßlichen Unterschied zwischen Corona- und Klimakrise, widerlegt sie aber alle überzeugend.

Vorläufig hält er nur zwei Differenzen fest. Erstens unterscheidet sich die »Zeitachse der Betroffenheit«. Einfacher ausgedrückt: Die Mitglieder der herrschenden Klassen erkranken auch an Covid-19, während für sie der Klimawandel primär ein Problem der anderen Klasse ist. Zweitens hatten sie im Falle der kapitalogenen Erderwärmung »ausgedehnte Möglichkeiten zur Obstruktion«. Mit anderen Worten: Sie konnten um ihre Inseln des Reichtums Schutzwälle gegen den steigenden Meeresspiegel hochziehen, hatten aber keinen monopolisierten Impfstoff zur Hand. Ergo schützt der Staat »seine Bevölkerung«.

Dann wendet sich Malm seiner Analyse der Entstehung von Pandemien im allgemeinen und der Covid-19-Plage im besonderen zu. Dabei beschränkt er sich zwar darauf, bereits vorliegende Forschungsergebnisse Dritter marxistisch zu theoretisieren und aus ihnen Schlüsse zu ziehen. Aber diese haben es in sich. In gebotener Kürze: Das kapitalistische Agrobusiness, allen voran das Fleischkapital aus den imperialistischen Metropolen in West und Ost, macht sich zwecks Profitvermehrung wilde Natur in der Peripherie des Weltsystems Untertan und setzt sie in Wert. Wälder werden für die Produktion von Fleisch, Soja, Palmöl oder Holzwaren kahlgeschlagen, Wildtiere für exquisite Luxusspeisen gejagt und gehandelt, um den Konsum der Wohlhabenden in New York, Berlin und Beijing zu befriedigen. Eine Folge dieser Prozesse ist, dass zuvor in abgeschlossenen Ökosystemen lebende Wildtiere und mit ihnen die Krankheitserreger, die jene als Wirtstiere nutzen, zunehmend in Kontakt mit Menschen kommen. Die Zirkulation des über Warenketten hochintegrierten, globalisierten Kapitals sorgt schließlich dafür, dass die Keime im Sauseschritt um die Welt reisen. In wenigen Tagen von Wuhan nach Iowa und Rheda-Wiedenbrück.

Die Resultate der Kurzstudie zeigen: Der Vergleich von »Corona« und der Klimakrise hinkt. Die aktuelle Epidemie ist »lediglich eine Manifestation eines langanhaltenden Trends«, eines des globalen Erkrankens, dessen Pendant die globale Erwärmung ist. Die »Metatriebkraft« hinter beiden ist im Grunde dieselbe. Beide Krisen entspringen der systematischen Zerstörung des gesellschaftlichen Stoffwechsels mit der Natur durch das Kapital bei dessen heiliger Hetzjagd nach Profit. Beide sind »miteinander verschränkte Aspekte des heutigen chronischen Notstands«, der natürlich einen Klassencharakter besitzt.

Um den chronischen Notstand wirklich zu beenden, muss man an dessen sozialökologische Wurzeln. Dafür nimmt sich Malm ein Beispiel am Lenin der Zeit zwischen bürgerlicher und sozialistischer Revolution in Russland im September 1917. Russland drohte damals eine Hungerkatastrophe, und alle politischen Kräfte wussten, dass es staatlicher Intervention in die Ökonomie bedurfte, um diese abzuwenden. Aber nichts dergleichen geschah. Lenin plädierte in dieser Situation dafür, »die Krisen der Symptome in Krisen der Ursachen zu verwandeln«. Dies sollte zweitens möglichst schnell geschehen. Und drittens wurde der Staat dazu gedrängt, »mit dem ›Business as usual‹ so massiv als nötig zu brechen und die auf die Katastrophe hinarbeitenden Wirtschaftsbereiche der direkten öffentlichen Kontrolle zu unterstellen«. Der Rest ist Geschichte. Die drei Prinzipen Lenins gälten laut Malm auch heute. Sie begründeten den »ökologischen Leninismus«. Dessen Alternative zur Bekämpfung der Corona- und Klimakrise bezeichnet er in Anspielung auf die Ökonomie der jungen Sowjetunion im Bürgerkrieg als »ökologischen Kriegskommunismus«.

Nur: Wer soll dieses Projekt heute in Angriff nehmen, wie organisiert und wie ein zweites Scheitern historischen Ausmaßes verhindert werden? Malm bleibt in diesen Punkten vage. Er weiß um die Grenzen seiner Analogie. Aber die Richtung stimmt. Womöglich muss man aber zunächst neu diskutieren, womit beginnen.