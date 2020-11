Nachschlag: Handfeste Elitenkritik

Jens Koch/ZDF/dpa Endlich im Hauptprogramm: Jan Böhmermann

Premiere mit Pointenpapst Jan Böhmermann im ZDF-Hauptprogramm. Viel Neues und Erhellendes zum Thema »Die ganz große Verschwörung«. Telegram, Illuminaten und Impfgegner: Was als satirisches Begleitprogramm zum Leipziger Aufmarsch der Coronaleugner daherkommt (»mit Idioten reden – auf Augenhöhe«), wendet sich rasch Grundsätzlichem zu: »Wer profitiert eigentlich von der Pandemie – die Verschwörungsdödel oder die Superreichen?«, so Böhmermann im pandemiebedingt zuschauerfreien Großraumstudio. »Die einen freuen sich über Reichweiten. Und die anderen darüber, dass sie weiter reich werden.« Bill Gates, Jeff Bezos (»Bademantel aus Einhornhodenhaut, sündhaft teuer, aber superweich«) und Dieter Schwarz, machen, von Steuerlasten praktisch befreit, ordentlich Kasse, das Millionenheer der Ausgepressten schaut in die Röhre – handfeste Elitenkritik abseits der kruden »Internetdurchblicker«. Und ein fulminanter Auftakt zu Klängen des »Rundfunk-Distanzorchesters« Ehrenfeld. (shu)