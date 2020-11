Das Ausmaß der Krankheit

Jonathan Ernst/REUTERS »Unterschied in den Tischmanieren« (Donald Trump Ende Oktober in Arizona)

Weit nach Mitternacht stand in Washington D. C. noch immer nicht fest, wer die Wahl gewonnen hat und im kommenden Januar als Präsident vereidigt werden würde, als schließlich Donald Trump gegen 2.30 Uhr Ortszeit nach großer Fanfare vor dem Weißen Haus vor Freunde, Feinde und die Presse trat und sich sicherheitshalber erst einmal zum Sieger des Ringens erklärte, obwohl das Wahlergebnis weiterhin alles andere als feststeht. Der selbsternannte Wahlsieger behauptete, dass nur Wahlbetrug dieses Ergebnis noch verändern könne und verlangte, jede weitere Auszählung der Stimmen, beispielsweise in Pennsylvania, einzustellen. Notfalls müssten die Gerichte die weitere Auszählung stoppen.

Genauso hatten es viele für den unwahrscheinlichen Fall, dass es knapp werden würde, ja auch prophezeit. Schon Stunden vor seinem späten Auftritt hatte Trump den Kern seiner Botschaft bereits auf Twitter verbreitet: »We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed.« In der emphatischen Verwendung der Großbuchstaben liegt die Wahrheit dieser Botschaft bereits beschlossen: eine Behauptung um der Behauptung willen. Deren Inhalt wiederum wurde von der Redaktion der Firma Twitter als irreführend und kontrafaktisch diskreditiert. In der ursprünglichen Fassung der Botschaft stand anstelle des Wortes »polls« (Wahllokale bzw. -stimmen, -ergebnisse) noch das Wort »poles« (Pfosten, Säulen, Pole, aber auch die Polen). Der Schreibfehler wurde dann nachträglich korrigiert.

Allein, dass diese Botschaft möglich wurde, dass die »polls« umstritten blieben, dürfte für Trump einen zumindest symbolischen Sieg bedeutet haben. Vor vier Jahren hatte man ihm bereits praktisch keine Chance eingeräumt. Diesmal sah es allem Anschein der Prognosen und Umfragen (der »polls«) nach noch aussichtsloser aus. Coronakrise und ein desaströser, unentschiedener Wahlkampf, für den zu allem Überfluss zuletzt sogar noch das Geld ausging, schienen das Schicksal desn Präsidenten zu besiegeln.

Vor vier Jahren hatte Trump nicht zuletzt deshalb gewonnen, weil er die Stimmen einer deklassierten und perspektivlosen Arbeiterklasse, die zuvor zweimal für Obama gestimmt hatte und brutal enttäuscht wurde, mit hohlen Versprechungen einer Revolte gegen das »Establishment« in entscheidenden Hochburgen der Demokraten einfing. Vier Jahre später steht dieselbe Arbeiterklasse noch immer perspektivlos und deklassiert vor den Suppenküche Schlange und bekommt nicht einmal mehr hohle Versprechungen serviert. Es war unwahrscheinlich, dass sie sich ein zweites mal verarschen lassen würde.

Trumps Basis schien zwar weiter loyal und enthusiastisch, aber er hatte sie nicht erweitern können. Wie und womit auch, er hatte ja nichts in der Tasche. Zudem hatte er allen Umfragen (und auch den ersten Analysen der Ergebnisse) nach ein Problem mit einer »suburban revolt«. Den Republikanern liefen die »moderaten« Stammwähler weg, insbesondere die weiblichen. Dem entsprach die moderate Strategie der Demokraten. Deshalb stellten sie mit Biden eine Mumie auf, die sich konkret von Trump politisch nicht groß unterscheidet, und mit Harris eine bizarr überzeugungslose Opportunistin, die, wenn überhaupt für irgendetwas, dann für die Entpolitisierung der Politik steht (und darüber hinaus bei einem Großteil gerade der afroamerikanischen Wähler ausgesprochen unbeliebt ist). Der einzige Unterschied der Herausforderer zu Trump ist die Forderung nach einer Rückkehr zu den zivilgesellschaftlichen »Normen«, zu »normalen« Umgangsformen, zu besseren Tischmanieren, wenn man so will.

In seinem Buch »Why we are polarized?« (»Der tiefe Graben«) beschreibt der konsensliberale Journalist Ezra Klein diesen angeblich entscheidenden Unterschied in den Tischmanieren bezeichnend zeitgemäß im Bildfeld von Infektion und Krankheit: »Die Demokraten haben ein Immunsystem aus Diversität und Demokratie. Die Republikaner haben es nicht. Die Kräfte der Polarisierung haben die Demokraten zwar nicht unberührt gelassen, doch wenn die Polarisierung die Demokratische Partei mit einer Grippe infiziert hat, dann haben sich die Republikaner eine Lungenentzündung eingefangen.«

Weite Teile des vorgeblich polarisierten Wahlvolks scheint der graduelle Unterschied zwischen Grippe und Lungenentzündung, das jeweilige Ausmaß der Krankheit, nicht mehr besonders zu interessieren. Was markieren denn diese »Normen«, die Trump vor vier Jahren so schockierend gesprengt hatte? Den Abstand zwischen dem »Turns out I’m really good at killing people« von Barack Obama zum »There are a lot of killers« von Donald Trump?

Der Streit um die Auszählung der Stimmen verdeckt die ausweglose Legitimationskrise kaum noch. Abermals werden keine Wahlen, sondern die Gerichte entschieden haben, wer das Sagen hat. Ein Zeichen nicht nur der Krise, sondern der unaufhaltsamen Auflösung des liberalen Konsenses ist auch der kaum noch latente konspirative Ton der Debatten, Kommentare, Warnungen und Lamenti praktisch aller Beteiligter vor, während und nach dieser Wahl.

Verschwörungen lauern ringsum: bei der Post, beim Bezirksamt, beim Gesundheitsamt, an der Wahlurne, im Justizministerium, bei Film, Funk, Facebook und Fernsehen, beim Militär und bei den Geheimdiensten ohnehin, nicht zu vergessen die Verschwörungen der Iraner, Russen, Chinesen, Ukrainer, Araber usw.

Die Legitimationsgespinste der Konsensliberalen zerbröseln vor unseren TV-Augen. Eine Alternative gab es nicht. Es gibt nur Farce und Zerfall.