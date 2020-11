Wer die Nerds verärgert

imago/David Heerde Sich selber amüsieren und möglichst viele vor den Kopf stoßen: Mr.-Bungle-Sänger Mike Patton

Die Rache der Nerds, das ist ein gutes Leitmotiv, um die Geschichte von Mr. Bungle zu erzählen. Und das Album zu erklären, mit dem die Avantgarderocker nach 20 Jahren ihre Reunion bestreiten. Denn bei Mr. Bungle hätte kein Musikmix überrascht – aber reiner Thrash-Metal?!

Niemand will von Mr. Bungle Thrash-Metal hören. Außer Mr. Bungle. Ätsch. Die Band hat es zum Prinzip gemacht, sich selber zu amüsieren und möglichst viele vor den Kopf zu stoßen. Als sie in den 1980ern im kalifornischen Eureka aufwuchsen, waren Mike Patton, Trey Spruance und Trevor Dunn gegängelte Nerds, die Zuflucht in der Musik suchten – und seitdem jedem unter die Nase reiben, dass es ihnen völlig schnuppe ist, was wir denken.

Auf ihrer ersten Demokassette »The Raging Wrath of the Easter Bunny« (1986) probierten sich die jazzerfahrenen Jugendlichen am Thrash-Metal, mit etwas Saxophon und Bongos. Metal blieb danach immer Teil ihres Repertoires, aber nur als sporadischer Kon­trast zu Jazz, Rockabilly, Funk – es war ihr verstörender Stilmix, der sie bekannt machte. Jetzt verstören sie mit Stiltreue, sie haben in Dave Grohls Studio 606 die Thrash-Songs von damals neu aufgenommenen, mit Scott Ian von Anthrax an der Gitarre und Slayer-Mitbegründer Dave Lombardo an den Drums. Voilá: »The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo«.

Nach ihren Metal-Anfängen waren Mr. Bungle zu anstrengenden Alleskönnern geworden. Eine Band für andere Bands, unter ihren Fans: die Crossover-Pioniere Faith No More. Als diese 1988 Ersatz für ihren Sänger Chuck Mosley suchten, gaben sie Patton den Job, der aber darauf bestand, weiter auch bei Mr. Bungle zu musizieren.

Mit Faith No More wurde Patton ein Posterboy der frühen MTV-Generation, ein hübscher Crooner, der seinen Gesang mit Rap mischte. Sehr zum Ärger von Anthony Kiedis: Der Sänger der Red Hot Chilli Peppers ätzte im Musikmagazin Kerrang, er werde Patton kidnappen lassen, ihm den Kopf scheren und ein Bein amputieren, damit er seinen eigenen Stil finde.

Daraus erwuchs eine Fehde. Warner Brothers hatte Mr. Bungle 1990 einen Plattenvertrag gegeben. Als die Band 1999 ihr drittes Album fertig hatte, wurde die Veröffentlichung kurzfristig verschoben – der Titel »California« sei dem des neuen Red-Hot-Chili-Peppers-Albums »Californication« zu ähnlich. Dann wurden Mr. Bungle aus dem ­Line-up dreier großer Festivals gekickt. Kiedis hatte die Zusage der Peppers als Headliner davon abhängig gemacht, dass Mr. Bungle nicht spielen dürften. Die Band rächte sich mit einem Halloween-Auftritt, bei dem die Musiker Spritzenattrappen an ihren mit Gürteln abgebundenen Unterarmen trugen und Songs der für ihre Drogenprobleme notorischen Peppers coverten.

Mr. Bungle waren damals zu einer Größe des Avantgarderock geworden. Ihr erstes Album »Mr. Bungle« (1991) hatte der umtriebige Jazzmusiker John Zorn produziert, eine irre Mischung aus Funk-Metal, Ska, Zirkusmusik, Bandmaschineneffekten. Auf dem zweiten Album »Disco Volante« (1995) reicherten sie das noch mit Synthesizern und Techno-Elementen an und probierten mit modernistischen Klangcollagen und Vokalexperimenten herum.

Obwohl Patton weiter mit Dunn und Spruance musizierte, ließen Mr. Bungle nach dem dritten Album »California« (1999) nichts mehr von sich hören. »Mehr« schien auch kaum möglich: Der Song »Ars Moriendi« etwa ist ein Overload an orientalischen Phrasierungen, Techno-Passagen, Metal-Parts und Vokalakrobatik, als Text: Todespoesie mit Lateinfragmenten. »Goodbye Sober Day« startet als Beach Boys auf Psychose und kulminiert in einem hunderstimmigen perkussiven Mönchschor.

Jetzt also reiner Thrash-Metal: rasende Doublebass, kreischende Gitarrensoli, allerlei Geschrei. Überraschend kommt nur das kurze »La Cucaracha«-Zitat in ihrer spanischen Version des SOD-Klassikers »Speak English or Die«. Aber genug Kritik. Wir wollen die Nerds nicht verärgern.

Als sie zu Hochzeiten von Faith No More eine US-Tour machten, nahmen sie die Melvins mit. Frontman Buzz Osborne erinnert sich, wie die Melvins von Faith-No-More-Fans ausgebuht wurden, die ausschließlich Patton sehen wollten. In Anaheim hatte es Patton satt. Er zerriss die Setlist, schrieb eine neue: »Heute werden sie büßen!« Mr. Bungle machten 50 Minuten dröhnenden Lärm. Am Ende drehte sich der maskierte Patton um, ließ die Hose fallen und schiss ins Publikum.