Alte Fronten, neuer Stil

Tim Chong/REUTERS Immer gegen China: Joseph Biden salutiert 2013 als US-Vizepräsident vor Rekruten auf der US-Marinebasis Changi in Singapore

Ein Mann, ein Wort: Bereits Ende Oktober, rund zehn Tage vor der US-Präsidentenwahl, hatte Außenminister Heiko Maas (SPD) im Springer-Blatt Die Welt der künftigen US-Administration einen »Neuanfang in der transatlantischen Partnerschaft« angeboten. Jetzt hat sich Joseph Biden in der Wahl durchgesetzt, und Maas bekräftigt: »Unser Angebot steht: für einen transatlantischen Neustart, einen ›New Deal‹.« Biden habe »deutlich gemacht«, er sehe »die weltpolitische Stärke der USA im Team Play und nicht im Alleingang«; auch Berlin wolle, »dass der Westen wieder als Team spielt«: Auf dieser Basis könne man nach vier Jahren Deutschland-Bashing seitens der scheidenden Trump-Administration doch wohl wieder zusammenfinden. »Wir werden deshalb nach Abschluss der Wahl auf die dann gewählte Regierung zugehen«, kündigte Maas an.

Kampf um Hegemonie

Steht der Welt mit dem Personalwechsel im Weißen Haus eine neue Ära transatlantischer Geschlossenheit bevor? Zweifel sind angebracht. Zwar wird die künftige Biden-Administration wohl stärker gewillt sein, im Bündnis zu operieren, und in mancher Hinsicht Positionen vertreten, die denjenigen Deutschlands und der EU deutlich näher sind als diejenigen der Regierung von US-Präsident Donald Trump. Der President-elect teilt zum Beispiel die grundsätzliche Abneigung des scheidenden Amtsinhabers nicht, im Kampf um die globale Vorherrschaft auch internationale Organisationen zu nutzen, zum Beispiel die Welthandelsorganisation WTO. Er hat außerdem angekündigt, dem Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten und die Vereinigten Staaten bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Nun hängt zwar einiges davon ab, ob die Republikaner die Mehrheit im Senat behalten und damit Pläne der Administration gegebenenfalls blockieren können. Dennoch zeichnet sich ab: Einige der transatlantischen Differenzen der vergangenen vier Jahre dürften schwinden.

Andere werden freilich bleiben. Das trifft voraussichtlich auf die China-Politik zu. Auch mit einem Präsidenten Biden wird Washington den Machtkampf gegen die Volksrepublik mit allen Mitteln weiterführen. Dies entspricht, wie schon bisher, lediglich partiell deutschen Interessen. Zwar ist auch Berlin bemüht, Beijings Aufstieg wenigstens zu bremsen, ihn nach Möglichkeit sogar zu stoppen. Allerdings ist die deutsche Wirtschaft auf zentralen Feldern auf das hochprofitable Geschäft mit dem Zukunftsmarkt China angewiesen. Die Trumpsche Politik der Technologie-Entkopplung (»Decoupling«), die Biden laut dem Urteil etwa der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) fortsetzen wird, widerspricht deutschen Interessen daher fundamental. »Wir unterstützen«, was die Politik gegenüber China angehe, »nicht jede Haltung und jeden Vorstoß der Regierung in Washington«, erklärte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bereits kurz vor der Wahl. Man solle »zur Schaffung eines wirtschaftlichen Gegengewichts zu China« kooperieren, allerdings »ohne sich der Sprache eines ›kalten Krieges‹ zu bedienen«, forderte der frühere Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), heute Vorsitzender des Vereins »Atlantik-Brücke«, Ende Oktober. Da liegt unverändert transatlantisches Konfliktpotential.

Ähnliches zeichnet sich für die Russland-Politik ab. Biden hat Moskau bereits im September offen als »Gegner« eingestuft, während die Russland-Sanktionen der vergangenen Jahre maßgeblich vom US-Kongress unter führender Beteiligung demokratischer Abgeordneter durchgesetzt worden sind. »Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Kurswechsel erwartet, egal, wer gewinnt« – so ließ sich unmittelbar vor der Wahl Fjodor Lukjanow zitieren, Chefredakteur der Fachzeitschrift Russia in Global Affairs und Forschungsdirektor des »Valdai International Discussion Club«. Unbeschadet der Tatsache, dass auch Berlin im Machtkampf gegen Moskau immer aggressiver vorgeht: Auch im Verhältnis zu Russland hat Deutschland kooperative Sonderinteressen, die sich exemplarisch in der Erdgaspipeline »Nord ­Stream 2« verkörpern. Auch die Sanktionen gegen »Nord Stream 2« wurden im Kongress von Demokraten vorangetrieben. Transatlantische Entspannung ist auch hier nicht in Sicht.

»Auf Augenhöhe«

Entsprechend verlangte Außenminister Maas schon Ende Oktober in der Welt, »Partnerschaft« dürfe »nicht blinde Gefolgschaft« bedeuten. Kramp-Karrenbauer erklärte es gleichfalls bereits vor der US-Wahl zum Ziel, die Vereinigten Staaten sollten »Europa als starken Partner auf Augenhöhe betrachten«. In einer ersten Reaktion nach der Wahl forderte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), man müsse nun vor allem »Europa stark machen«, während der CSU-Vorsitzende und bayrische Ministerpräsident Markus Söder äußerte, »Europa« müsse jetzt »eine eigenständige Position« entwickeln – »mehr auf Augenhöhe als bislang mit den USA«.

Unterstützt werden diese Forderungen aus der Wirtschaft. »Die deutsche Industrie wünscht sich in den transatlantischen Beziehungen einen Neustart auf Augenhöhe«, erklärte am Sonntag Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Bereits zuvor hatte etwa Ute Wolf, Finanzchefin von Evonik, einem der größten deutschen Chemiekonzerne, geäußert: »Europa ist groß, besitzt ein Gewicht in der Welt«; die deutschen Unternehmen wünschten sich, dass die EU dieses Gewicht endlich nutze. Auch aus den Thinktanks der deutschen Wirtschaft war diese Forderung zu hören. »Es gibt keine Rückkehr zur Normalität«, ließ sich Michael Hüther, Leiter des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, zitieren: Die EU solle ihre Interessen »selbstbewusster« durchsetzen, und zwar nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber den USA. Hüther konnte es sich freilich nicht verkneifen, dem Mann der Worte im Auswärtigen Amt einen kräftigen Tritt vors Schienbein zu verpassen: Deutschland brauche, so befand er, »besseres außenpolitisches Personal«.