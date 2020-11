imago/ITAR-TASS Man in black: Ken Hensley

Es war im Sommer 1971. In Berlin konnte man in kein Freibad gehen, ohne die großartige Rockballade »Lady in Black« der britischen Hardrockband Uriah Heep zu hören. Der Refrain hat ewigen Ohrwurmstatus. Geschrieben und gesungen hat den Song Ken Hensley, in den 1970ern die treibende Kraft der Gruppe.

Am Mittwoch ist Hensley nach kurzer Krankheit in Agost (Spanien) im Alter von 75 Jahren gestorben. Mick Box, der Leadgitarrist der Gruppe, sagte: »Ken hat während seiner Zeit in der Band einige wunderbare Songs geschrieben.« Na klar: »Easy Livin’«, »July Morning«, »Look at Yourself« und viele weitere gehen auf Hensleys Kappe. Nicht zuletzt seinetwegen konnten Uriah Heep in den 1970er Jahren zu einer der erfolgreichsten Hardrockformationen aufsteigen.

Hensley wurde am 24. August 1945 in London geboren und wuchs in der Nähe, in ­Stevenage, auf. Als er elf Jahre alt war, schenkten ihm seine Eltern eine Gitarre. Später spielte er in der Band The Gods zusammen mit Mick Taylor, bekanntlich bald ein Rolling Stone. 1969 stieß Hensley zu Spice, die sich kurz darauf Uriah Heep nannten, nach einer Figur aus dem Roman »David Copperfield« von Charles Dickens. Der überaus begabte Hensley spielte neben Keyboards auch Gitarre. Er wirkte an 13 Alben der Band mit, die sich weltweit 30 Millionen Male verkauften – und dies, obwohl Musikjournalisten die Band regelmäßig verrissen.

Uriah Heep haben sich mindestens 30mal umbesetzt – zwischen 1969 und 1980 wechselten sie fünfmal den Drummer und viermal den Bassisten aus – und zweimal vorübergehend aufgelöst. In den 1970ern konnten sie sich, so das Rockmusiklexikon von Christian Graf und Burghard Rausch, »auf ein todsicheres Konzept verlassen: bedeutungsschwangerer Gesang, dramaturgisch-lyrisch inszenierte Songs, aufwendige Instrumentierung und als Grundlage hausbackene, jederzeit nachvollziehbare Rockschemata«.

Mehr und mehr gerierten sie sich allerdings als Superstars, ließen Konzerttermine und gebuchte Tourneen platzen. 1980 verließ Hensley Uriah Heep, weil er unzufrieden mit der musikalischen Ausrichtung der Gruppe war. Er spielte in Bands wie Blackfoot, W.A.S.P. und Cinderella. Und er brachte gut ein Dutzend Soloplatten heraus, darunter die anspruchsvolle »Blood on the Highway« (2007), eine autobiographische Rockoper. Auch bei einigen Reunions von Uriah Heep war er mit dabei. Kurz vor seinem Tod beendete er das Projekt »My Book of Answers«, das im Februar 2021 erscheinen soll.