imago/teutopress Nichts zu beschönigen: Walter Kempowski

Im September 2006, ein Jahr vor seinem Tod, stellte Walter Kempowski in einem Interview betrübt fest, dass es nur drei Dissertationen über sein Lebenswerk gebe. »Ich habe fünfunddreißig Bücher geschrieben, und dies ist das ganze Echo auf mein Werk: in Tasmanien, Kairo und Amerika.« Inzwischen hat sich die Lage geändert. Kempowskis Romane, seine Befragungsbücher, seine Tagebücher, seine zehnbändige historische Zitatcollage »Das Echolot« und seine Nebenwerke, die zu seinen Lebzeiten vor allem Publikumserfolge waren, ziehen ein stetig wachsendes Interesse der Literaturwissenschaft auf sich.

Der Germanist Andreas Nolte hat 2019 eine Untersuchung der Sprichwörter und Redensarten in Kempowskis Prosa vorgelegt. Weithin bekannt und dank der Fernsehverfilmungen einiger Romane durch Eberhard Fechner in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sind die Sprüche »Wie isses nun bloß möglich«, »Ansage mir frisch«, »Don Pedro Gutsmann« und »Klare Sache und damit hopp!« Nolte nimmt aber auch unzählige andere Schnäcke, Familienjargonformeln und Redewendungen in den Blick, aus denen Kempowski ein sprachliches Abbild der Vergangenheit komponiert hat.

Immer wieder ist der Vorwurf erhoben worden, dass er sie verkläre und entsorge, wenn er das Volk in seinen Romanen so naiv daherreden lasse, wie sie das wahrscheinlich auch in Wirklichkeit getan haben. »Das macht die Attraktivität dieser Prosa bei den Volksgenossen und ihren Nachfahren aus«, schrieb der Literaturwissenschaftler Klaus Köhler 2009. »Der Chor der Leiden stellt die Deutschen inhaltlich auf die Seite der Opfer; die sprachliche Verluderung durch Unplausibilitäten, Andeutungen, Leerformeln und Redensarten sorgt für ein Klima der Bekömmlichkeit bei der Rezeption.« Doch gerade die Leerformeln und die gedankenlos wiederholten Redensarten der Romanfiguren lassen sich auch anders lesen. In dem Roman »Tadellöser & Wolff« erhalten wir einen mikroskopisch genauen Einblick in das Familienleben bürgerlicher Mitläufer, die zwar über die »Ascheimerleute« der SA die Nase rümpfen, aber die außenpolitischen Erfolge Adolf Hitlers bewundern und sich über die Deportation der Juden nicht viele Gedanken machen. Es schreit zum Himmel, wie einfältig in dieser Familie zwischen Grießflammeri und Klavierstunde die Weltpolitik bekochlöffelt wird. Kempowski hat da nichts beschönigt. Er hat den O-Ton für sich selbst sprechen lassen und darauf verzichtet, die Moral von der Geschichte auszuformulieren.

Bei den »Volksgenossen« ist er damit auch nicht durchweg so gut angekommen, wie es die Legende will. »Im Block«, das Buch über seine achtjährige Knastzeit in Bautzen, bescherte ihm wütende Proteste alter Nazis, die es störte, dass er das körperliche, seelische und sexuelle Elend der Häftlinge realistisch geschildert hatte, anstatt einen antikommunistischen Trivialroman vorzulegen, in dem heldenhafte Zuchthäusler der stalinistischen Tyrannei widerstehen, und das »Echolot« enthält erschütternde Berichte über Kapitalverbrechen an Juden. »Bekömmlich« ist nichts davon.

Die ungeheure Fleißarbeit, die Andreas Nolte auf sich genommen hat, um »Sprichwörter und Redensartliches« in Kempowskis Werk zu beleuchten und lexikalisch zu erschließen, wird hoffentlich Schule machen. Die Forschung steht hier noch immer am Anfang. Und was ist mit den noch unveröffentlichten Tagebüchern? Weshalb werden sie nicht endlich ediert? Es dürfte inzwischen doch klar sein, dass Kempowskis schriftlicher Nachlass weitaus bedeutsamer ist als der seiner ungeliebten und minderbegabten Kollegen Heinrich Böll und Günter Grass.