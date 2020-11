Er tut sie alle kennen

Jim Avignon/Ventil-Verlag Bilder nah am Text in Vollfarbe: Jim Avignon zum Song »Digital ist besser«

Wir Millenials sind die geistige Nachgeburt der 90er. Deren gesamtdeutsche Verbrechen heißen: Wende, Claudia Roth und Tocotronic. Symptome kollektiver Egomanie als letzte Qualität des Kapitalismus nennt die Bundeszentrale für politische Bildung heute »Freiheit«, Tocotronic sangen »Freiburg«. Dirk von Lowtzow, Hauptsänger dieser Band, entfloh dem Germanistikstudium nach Hamburg, schrieb sich sicherheitshalber für Jura ein und hatte sicherheitshalber eine langfristig kulturstiftungskompatible Band. Konsequent unangreifbar dem postpostironischen Diskurs verhaftet, wusste er seine Hybris drei Alben lang hinter einer Punkparodie zu verstecken, seit dem Jahr 2000 nuschelt er unverhohlen spätestromantische Sprachornamente. Vernünftig und selbstverständlich sind seine Feststellungen über die Welt, so kleinkrämer- und geschmäcklerisch, dass sie sich in seltene Worte kleiden müssen, um den insgeheim staatstragenden Anspruch ihres Autors als »L’Art« zu verschleiern.

Für Fans und Berufsfeuilletonisten gibt es nun ein Tocotronic-Comic, in dem verschiedene renommierte Zeichner Liedtexte aus allen Schaffensperioden der deutschen Schicksalsband illustrieren. »Sie wollen uns erzählen« heißt das 128 Seiten umfassende Buch, benannt natürlich nach einem Song­titel. Graphisch sind die Ergebnisse von höchst unterschiedlichem Ansatz, Jim Avignons Interpretation von »Digital ist besser« beispielsweise assoziiert Bilder nah am Text in Vollfarbe, stilistisch zwischen Max Beckmann, Picasso und Robert Crumb angesiedelt. Eva Feuchter fällt zu »Aber hier leben, nein danke« eine Elegie in Schwarz-Weiß-Orange ein, eine ekstatische Tanznacht, die von der imaginären Musik als Text begleitet wird. Katja Klengel und Christopher Tauber fertigen um »Let There Be Rock« herum gar eine Kurzgeschichte um ein lesbisches Liebespaar, flechten die Lyrics dabei geschickt beiläufig in die Sprechblasen ein.

Highlight, wieso man dieses Druckerzeugnis also auf jeden Fall kaufen sollte, ist allerdings der goldene Schwachsinn, den Dirk von Lowtzow auf den ihm zugestandenen Seiten vor den jeweiligen Episoden als sogenannte »Liner Notes« von sich gibt. Da es sich bei dem Buch um ein Tributwerk handelt, durfte augenscheinlich kein Lektor der an dieser Stelle dargebotenen hemmungslosen Diarrhö Einhalt gebieten:

»Die kühne Verbindung von Volker Lechtenbrink und The Fall (...) überzeugt meiner Meinung nach bis heute. Der etwas mystische und raunende Tonfall (...) ist aus heutiger Sicht vielleicht gewöhnungsbedürftig, war aber der exzessiven Lektüre vernunftkritischer Literatur von Blake bis Bataille geschuldet«, petersloterdijkt von Lowtzow an einer Stelle.

»Von dem diffus-unheimlichen, aber durchaus wohligen, dem eines einsamen Sonntagnachmittages nicht unähnlichen Gefühl, das sich in uns nach dem Besuch dieser Passage regelmäßig ausbreitete, handelt das Lied«, thomasmannt von Lowtzow an anderer.

»Arne Zanks hämmernde Schlagzeugschläge in jedem vierten Takt möchten einen glauben machen, man durchstreife den Schwarzwald und wohne dort einem Konzert irr gewordener Spechte bei«, ernstjüngert von Lowtzow hier.

»Heute erscheint das Lied wie ein früh vorweggenommener Abgesang auf eine nach und nach wie eine erkaltete Liebe zu reiner Gewohntheit und deshalb bedeutungslos gewordene Jugendkultur: Rock«, diedrichdiederichsent von Lowtzow da.

Um dem eigenen Vermächtnis gerecht zu werden (der Klappentext halluziniert die »wichtigste deutschsprachige Band der Gegenwart«), sufftaumelt der erhabene westdeutsche Linke an seinem Werk und dessen rezipierter Rezeption entlang. Keine wortspielerische Flüchtigkeit entgeht der spitzfindigen Künstlerpersonalie, kein abgeklärter Verweis auf die mitgeschriebene Kunstgeschichte ist ihm zu schade. Bernhard und Brecht, Blake und Bataille, zu jedem Buchstaben im Alphabet fallen ihm ein Dutzend Namen ein. Er tut sie alle kennen, aber will nichts sagen außer: »Ich, ich, ich«.

In Wirklichkeit hörten ihm einzig ein paar Jahrgänge letzter Zwangszivildienstleistender in den protestantischen Teilen der alten Bundesländer jemals zu. In der katholischen Oberpfalz liefen Freitag abends im Pfarrheim weiterhin ausschließlich Motörhead, Landser und die Ramones. Seit Tocotronic-Fans das Gendersternchen abnickten, gibt es im Osten die AfD und im Westen keine Biergaststätten mehr. Wir Millenials haben von der Vernunft und Selbstverständlichkeit der Tocotronischen Sozialdemokratie nur Distinktion und Ichbezug vermittelt bekommen. Während die Generation Z sich nicht mehr um »Diskurspop« kümmert, verbleiben wir im grausamen Limbus zwischen Rock ’n’ Roll und Identitätspolitik. Wir sind das Feuilleton der Geschichte, und »Freiburg« hat es uns eingebrockt.