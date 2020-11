Gedenken an Anti-IS-Kämpferinnen

imago/Le Pictorium Befreierinnen der einstigen IS-Hochburg Rakka (2017)

Aktivistinnen der kurdischen Frauenbewegung sowie internationalistischer Gruppen haben sich am Mittwoch auf dem Karlsplatz in Wien versammelt, um ein feministisches Zeichen gegen Terror, der im Namen des Islam verübt wird, zu setzen. Dabei erinnerten sie zugleich an die Kämpferinnen, die sich dem in Nord- und Ostsyrien und im Nordirak schon Jahre vor dem Anschlag in der österreichischen Hauptstadt vom Montag entgegengestellt hatten.

Zu der Kundgebung hatten laut einem Bericht der kurdischen Nachrichtenagentur ANF unter anderem die Gruppe »Women Defend Rojava«, die Bewegung der jungen kämpferischen Frauen (Teko-Jin), die Migrantifa Wien und die AG Feministischer Streik der Plattform Radikale Linke aufgerufen.

Hinter Terrorattacken wie jener, bei der am Montag abend in Wien ein Dschihadist vier Menschen erschossen und mehr als 20 verletzt hatte, stehe eine patriarchale, dem Faschismus nahe Ideologie, hieß es in Redebeiträgen. Die gefallenen Kämpferinnen der Frauenverteidigungskräfte (YPJ) hätten im Widerstand gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) ihr Leben für basisdemokratische Werte und eine freie Gesellschaft eingesetzt: »Sie sind unsterblich.«

Auch in westlichen Ländern sei es jetzt für Feministinnen wichtig, sich zu organisieren. Internationale Solidarität bedeute ebenfalls, in Europa öffentlichen Druck auszuüben, damit Regierungen die Unterstützung für Staaten einstellen, die islamistische Söldner einsetzen – wie etwa die Türkei unter dem reaktionär-islamischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dessen Armee halte sich für weitere Angriffe auf die selbstverwalteten Gebiete Nord- und Ostsyriens mit dem kurdischen Namen Rojava bereit.

Nach der Kundgebung schlossen sich die Aktivistinnen einer Mahnwache des Bündnisses Antifaschistische Solidarität an. »Angesichts der terroristischer Gewalt sind wir betroffen«, erklärten sie. »Wir sind bei den Angehörigen und Freundinnen der Opfer des Anschlags in Wien vom 2. November.« (ANF/jW)