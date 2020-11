Dialog mit Strafanzeige

Friedrich/dpa »Maximaler Kontrast«: »Regenbogenpräludium« an der Zeppelintribüne

Mancher rieb sich verblüfft die Augen: Knallbunt leuchtete am Mittwoch der vergangenen Woche die Zeppelintribüne am ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Eine anonyme Künstlergruppe hatte die Lisenen oberhalb der Redekanzel des »Führers« über Nacht angemalt und Bilder des »Regenbogenpräludiums« mit dem Hinweis veröffentlicht, es sei ihr um den »maximalen Kontrast« zu dem gegangen, »was dieser Ort mal war«. Den Künstlern war gelungen, woran viele Kollegen zuvor gescheitert waren. Als wenige Stunden später auch noch das Scheitern der Bewerbung Nürnbergs um den Titel »Kulturhauptstadt Europas 2025« feststand, war das Debakel für die verkrustete städtische Kulturpolitik perfekt.

Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU) hatte die denkmalschutzgerechte Restaurierung des Baudenkmals auf den Weg gebracht und für dessen künstlerische Bearbeitung im Rahmen der Bewerbung einen Star des Kunstmarkts, Jonathan Meese, ins Boot geholt. Zuvor waren einige regionale Künstler mit Projekten gescheitert, darunter 2009 Thomas May mit seiner Aktion »Gras wächst«, 2011 Anja Schöller mit ihrem Projekt »Kunst und Verantwortung« (in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Israelischen Institut für Geschichte und zeitgenössische Kunst). 2019 erntete Kulturpreisträger Fredder Wanoth mit seiner Idee, den Film der Sprengung des Hakenkreuzes über der Haupttribüne durch US-Truppen am 22. April 1945 als Dauerschlaufe auf das Bauwerk zu projizieren, nur Schweigen. Selbst ein Entwurf des renommierten Architekten Thomas Glöckner, der das Gelände weder verfallen (hätte Albert Speer gefallen) noch restaurieren lassen wollte (gefällt den Neonazis), sondern vorschlug, es weiterzubauen, wurde seitens der Stadt nur als »spannend« zur Kenntnis genommen. Glöckner hätte in einem aufgesetzten Glaskasten gern eine neue Konzerthalle untergebracht – 50 Zentimeter über besagter Redekanzel, so dass dort nie wieder einer hätte stehen können, um ein Selfie mit Hitlergruß zu machen, was durchaus vorkommt.

Von all dem hielt Kulturbürgermeisterin Lehner nichts. Mit den Malern des Regenbogens sucht sie den Dialog, während die Verwaltung unerbittlich ihre Arbeit macht: Aus »versicherungsrechtlichen Gründen« wurde Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt und alle Farbe innerhalb von zwei Tagen entfernt. Strafanzeige und gleichzeitig Dialog? Auf diesen Widerspruch angesprochen ergeht die Kulturbürgermeisterin sich in Haarspaltereien und betont den Unterschied zum Strafantrag.

Währenddessen bezog der Leiter des Bewerbungsbüros zur Kulturhauptstadt, Hans-Joachim Wagner, Stellung. Die umgehende Entfernung des »sensationellen Werks aktionistischer Kunst« schmerze ihn sehr, ließ er auf Facebook wissen. Eine künstlerische Umgestaltung des Geländes ist ihm schon länger ein erklärtes Anliegen. Dazu passen Gerüchte, nach denen Wagner im Bewerbungsprozess von der Stadtverwaltung ausgebremst worden sei.

Lehner, mittlerweile zur Kulturberaterin von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aufgestiegen, ist jetzt im Zugzwang – endlich, möchte man sagen. Wenn sie das Gesprächsangebot aufrechterhalten will, muss sie dafür sorgen, dass die Strafanzeige zurückgenommen wird. Und das in dieser Law-and-Order-Partei! Was der Kulturbürgermeisterin nun vorschwebt, ist eine denkmalgerechte »Verstetigung« des »Regenbogenpräludiums«. Selbst wenn das möglich würde: Eine brave, dauerhafte Übersetzung liefe ins Leere, wäre kraftlos und damit das perfekte Sinnbild für ihre 18 Jahre währende uninspirierte Kulturpolitik.