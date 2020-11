»Es ist nicht schlecht, es ist beschissen«

www.juliaschwendner.com Früher hätte man gesagt: Sorry 3000 machen »Musik zur Zeit«

Mit »Nasenspray« hatten Sorry 3000 vor einiger Zeit einen kleineren Indiehit. Hübscher 80s-Punk-Pop. Beim ersten Hören recht amüsant, aber auf die Dauer dann doch ein wenig zu »luschtig« bzw. albern und wohl auch irgendwie doof. Daher kommt »Warum Overthinking dich zerstört« als ausgesprochen positive Überraschung daher.

Die Beobachtungen oder Geschichten sind in etwa auf demselben unmittelbaren Alltagsniveau wie bei »Nasenspray«, aber gesellschaftlich dann doch einen Tick bedeutsamer. Es geht um die Weigerung, sich Szenen zugehörig zu fühlen, um Fitness- und Selbstoptimierungswahn, prekäre Lebensverhältnisse, soziale und ästhetische Unterschiede. Immer anhand direkter Geschichten, wie kleine, unkommentierte Dokumentarfilmchen, die keine Wertung vorgeben, sondern den Hörer immer wieder dazu bringen, sich zu fragen: Ist das, was hier gezeigt wird, gut oder schlecht? Bin ich das, oder sind das die anderen?

»Tarifgebiet« fängt an mit den Zeilen »Und draußen vor der großen Stadt stehen Faschos sich die Füße platt / Und drinnen in dem Wohlfühlkiez, da hören sie ganz sanfte Beats / Du fragst dich, was dazwischen liegt, die Grenzen vom Tarifgebiet«. Schöner kann man einen Song dieses Kalibers ja tatsächlich kaum beginnen. Die Sektion der Stadt. Die Aufteilung des Gebiets in Zonen für die Armen, die Arschlöcher, das liberale Jungbürgertum und die hippen jungen Leute, bei denen »der Sperrmüll in der Bar« steht. Wo sind die Grenzen? Wie will ich mich selbst positionieren? Wie kann ich mich überhaupt positionieren? Welche Orte stehen mir zur Verfügung? Oder kann ich mir eigene Orte schaffen? Und wenn ja: zu welchem Preis? Alles Fragen, die nicht explizit gestellt werden, die sich aber nicht umgehen lassen, wenn man zuhört.

Die musikalischen Referenzpunkte liegen allesamt in einer sehr eingegrenzten Periode – den Jahren zwischen 1980 und 1982, zwischen Punk und New Wave. Au Pairs, Gang of Four, Slits, Dorau. Alles, was Anfang der 80er irgendwie neu, modern und subversiv war. Als Sachen noch neu, modern und subversiv sein konnten. Heutzutage bleibt einem ja kaum noch etwas anderes übrig, als sich auf historische Ästhetiken zu berufen, um eine Idee, eine Haltung deutlich zu machen. Derzeit drehen die Mikroszenen viel zu schnell, während der Mainstream ästhetisch fast zum Stillstand gekommen ist.

Sorry 3000 nutzen den schlauen Verweis, docken an eine formelle wie politische Haltung an, und sie machen das mit einigem Geschick. Was man heute nicht mehr hat, sind die dazugehörigen Bewegungen. Anfang der 80er gab es in der Jugend größere, ästhetisch weitgehend homogene Gruppen, die sich gegen die sozial reaktionäre und wirtschaftlich zerstörerische Politik von Thatcher und Reagan wandten. Heute sind die Szenen aufgrund der veränderten kulturellen Infrastruktur zwangsläufig zersplitterter und weniger schlagkräftig. Der Weg, den Sorry 3000 hier einschlagen, ist also durchaus folgerichtig.

Ihr Statement zur Lage, ebenfalls aus »Tarifgebiet«, lautet: »Es ist nicht schlecht, es ist beschissen.« Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. »Warum Overthinking dich zerstört« ist, wie man früher gesagt hätte, »Musik zur Zeit«. Davon kann es gerade nicht genug geben.