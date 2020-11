Ein unerfüllter Traum

In seinem Bildband »The Revolution Will Be Stopped Halfway« (Columbia University Press) liefert Jason Oddy eine fotografische Analyse von Oscar Niemeyers (1907–2012) algerischer Architektur. Neben einer Auswahl einzigartiger und bisher unveröffentlichter Archivdokumente untersucht der Autor den untrennbaren Zusammenhang zwischen Niemeyers Bauwerken und der revolutionären Politik Algeriens in den ersten Jahren der Unabhängigkeit nach der Befreiung von der französischen Kolonialherrschaft.

Jason Oddy, Fotograf, Künstler und Schriftsteller, wurde bekannt durch seine fotografischen Recherchen zur architektonischen Moderne der Nachkriegszeit am Beispiel von Sanatorien in der ehemaligen Sowjetunion und durch sein Fotoprojekt »Guantanamo«. In einer Bibliothek stieß er zufällig auf einen Katalog mit Niemeyers Bauwerken in Algerien. Die riesigen Betonflächen, Volumina und schwingenden Formen waren ihm bekannt, doch die Tatsache, dass Niemeyer in dem nordafrikanischen Land baute, war für den Fotografen eine Entdeckung: Bei seinen Recherchen stellte er fest, dass die Gebäude – zwei Universitätsanlagen und eine olympische Sporthalle – gar nicht dokumentiert worden waren.

»Als Niemeyer 1966 nach dem Militärputsch von 1964 Brasilien verließ, ging er nach Paris. Von dort aus besuchte der weltberühmte brasilianische Architekt 1968 zum ersten Mal Algerien. Dieser Zeitabschnitt der Niemeyer-Biographie ist wenig bekannt«, erzählt der Fotograf. Im Juni 1968 lud der Vorsitzende des Revolutionsrates, Houari Boumédiène, den kommunistischen Architekten Niemeyer ein, ein neues Algerien aufzubauen – ein Algerien, entworfen von einem Marxisten, das in die Zukunft blickt, ein Land der Arbeiter, Ingenieure und Akademiker.

Niemeyer zählte da schon zu den größten Architekten des 20. Jahrhunderts. Als Mitglied der brasilianischen Kommunistischen Partei war er gezwungen, sein Land wegen der Militärdiktatur zu verlassen. Erst Mitte der 1980er kehrte er zurück. Sein Freund Fidel Castro scherzte später: »Niemeyer und ich sind die letzten Kommunisten auf diesem Planeten.«

Niemeyer begann mit dem Entwurf für die Université Frères Mentouri in Constantine, ein flaches Bauwerk mit einem Dach in Form eines aufgeschlagenen Buches, das 1975 fertiggestellt wurde. Später entwarf er die nach Houari Boumédiène benannte Université des Sciences et de la Technologie und den als »La Coupole« bekannten Sportpalast für die Mittelmeerspiele 1975 im algerischen Olympiapark.

Niemeyer wurde damit beauftragt, die Hauptstadt Algier nach dem Vorbild Brasílias neu zu entwerfen: eine Stadt für das vom französischen Diktat befreite algerische Volk. Die algerischen Bauwerke von Niemeyer weisen arabische Mosaiken und nationales Dekor auf. Der Architekt zollte dem kulturellen Erbe des Landes Tribut. Er entwarf sogar eine Moschee auf dem Wasser.

In einem Essay reflektiert Oddy über die Freundschaft zwischen Niemeyer und Boumédiène und über deren Visionen von der algerischen Revolution. Als Boumédiène 1978 unter mysteriösen Umständen starb (es wurde darüber spekuliert, dass er wegen der Verstaatlichung der algerischen Ölindustrie vergiftet wurde), wurden alle weiteren Projekte beendet. Darauf verweist auch der Titel von Oddys Buch »The Revolution Will Be Stopped Halfway« (Die Revolution wird auf halber Strecke gestoppt werden).

2010 reiste Oddy nach Algerien. Er verbrachte drei Wochen in Städten, in denen Niemeyers Projekte umgesetzt worden waren, und dokumentierte jede Bauanlage sorgfältig. Dabei verwendete er eine 5x4-Zoll-Plattenkamera, die viel Zeit und Aufmerksamkeit erfordert: »Unkontrollierte und langsame Aufnahmen verlangen von mir, dass ich Orte maßvoll erkunde«. Seine Fotos sind Spuren einer bewussten Interaktion mit der Materie, mit Zeit und Raum.

»Diese Gebäude sind Schätze der Moderne. Viele Algerier sind stolz auf sie, aber wegen der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse fehlt es an Zeit und Geld, um sich deren Erhaltung zu widmen«, schreibt Oddy. Die vom revolutionären Aufschwung geprägte postkoloniale Zeit nach dem erbitterten Unabhängigkeitskrieg (1954–1962) endete mit einer langwierigen Krise. Anfang der 1990er Jahre brach ein Bürgerkrieg zwischen Islamisten und Militärs aus.

Oddys Arbeit »Piano« zeigt Fotografien der Türen von 24 identischen Hörsälen der Houari-Boumédiène-Universität: Jeder Saal ist jeweils mit einem Buchstaben des lateinischen Alphabets markiert. Die Fotomontage Oddys in Form einer französischen AZERTY-Tastatur wirft Fragen nach dem kulturellen und sprachlichen Fortwirken des Kolonialismus auf, der seinen Ausdruck in der Schrift findet.

Niemeyers optimistische Gebäude, die für die sozialistische Zukunft Algeriens standen, wurden zu nationalen Narben, die an einen unerfüllten Traum erinnern. Das Archivmaterial im Anhang des Buches, das größtenteils zum ersten Mal veröffentlicht worden ist, dokumentiert das Ausmaß der nicht ausgeführten Projekte.