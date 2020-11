Neue Spuren zu rechten Morden

Peter Kneffel/dpa Keine restlose Aufklärung: Die Angeklagte Beate Zschäpe (l.) im NSU-Prozess am Oberlandesgericht München (2.9.2015)

Es ist nun über zwanzig Jahre her, dass der NSU mit der Ermordung Enver Simseks nahe Nürnberg im September 2000 seine Mordserie begann, die zehn Menschen das Leben kostete. Nach diversen Untersuchungsausschüssen, umfangreicher Presseberichterstattung und vor allem mit dem Urteil nach über fünfjährigem Prozessverlauf gegen Beate Zschäpe und vier Unterstützer scheint der Komplex ausreichend durchleuchtet. Dem ist nicht so. Entsprechend sind die Verbrechen des rechtsterroristischen »Nationalsozialistischen Untergrunds« Schwerpunktthema der Herbstausgabe des Antifaschistischen Infoblatts.

Das Redaktionskollektiv hat mit seiner Artikelauswahl für die Ausgabe Nummer 128 einen Blick in den Abgrund behördlicher Unterlassung und faschistischer Realitäten in diesem Land ermöglicht. Andreas Förster stellt in seinem Beitrag »Ende der Aufklärung – Die offene Wunde NSU« die elf wichtigsten Fragen vor, die nach wie vor nicht oder nicht ausreichend beantwortet wurden. Anhand zusammengetragener Indizien, wonach mehr Personen direkt an den Morden sowie den Bombenanschlägen in Köln beteiligt waren als Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, vermutet Förster, dass die beiden professionell konstruierte Sprengsätze nicht bauen konnten. Auch sei es zu gefährlich gewesen, den hochexplosiven Gegenstand durch die Republik in einem Camper zu transportieren, der in der Keupstraße zur Explosion gebracht wurde. Förster, Journalist der Berliner Zeitung, hält es für möglich, dass die beiden Männer die Bombe in Köln in Empfang nahmen und nur zum Tatort verbrachten. Er verweist zudem auf eine unbekannte Genspur, die an sieben Gegenständen in der NSU-WG, im ausgebrannten Wohnmobil, aber auch an einem Tatort in Berlin gefunden wurde, wo ein halbes Jahr nach der Selbstenttarnung des NSU auf Mitglieder des Rockerklubs »Bandidos« geschossen wurde. Försters wichtigste Frage: »Warum begannen Mitarbeiter in Bundes- und Landesämtern des Verfassungsschutzes und im Bundesinnenministerium unmittelbar nach dem Auffliegen des NSU damit, ein halbes Jahr lang Akten zu vernichten?«

Der Beitrag zu »nicht verfolgten Spuren« von Mitgliedern der antifaschistischen Plattform »Exif Recherche« zeigt mögliche Verbindungen zwischen dem NSU-Mord an Halit Yozgat, der 2006 in dem von ihm in Kassel betriebenen Internetcafé erschossen worden war, und dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke 2019 auf. Wichtigste Personalie sei die langjährig in der rechten Szene aktive Corryna G. Sie war Anfang der 1990er Jahre aus Thüringen in den Raum Kassel gezogen. Sie kannte das Internetcafé von Yozgat, wie sie im NSU-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages bestätigte. G. soll auch mit dem Dortmunder Neonazi Siegfried B. liiert gewesen sein. Dieser wohnte unweit von einem anderen Tatort der Ceska-Mordserie in der Dortmunder Nordstadt. Auch ihre Personalakte beim Verfassungsschutz wurde vernichtet. Dieses geschah 2009, als G. bei einem Neonazikonzert laut »Exif« als Ansprechpartnerin fungierte.

Außerdem könnte ein Zusammenhang zwischen den beiden Verbrechen über die Person des Neonazis Markus Hartmann bestehen Er wurde damals auf dem Kassler Polizeipräsidium wegen des Mordes im Internetcafé vernommen und steht nun als mutmaßlicher Mittäter beim Lübcke-Mord vor Gericht. »Exif« verweist noch auf weitere Angriffe mit Schusswaffen auf Antifaschisten, die glücklicherweise fehlschlugen, im NSU-Stil im Raum Kassel Anfang der 2000er Jahre. Deren Spuren führen demnach in Neonazikreise führen, aus denen sich die Mörder von Yozgat und Lübcke rekrutierten.