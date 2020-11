Kurzarbeit für Millionen

Felix Kästle/dpa Krisenbedingt gibt es vielerorts nicht viel zu schaffen – die meisten Kurzarbeiter beschäftigen aktuell Industriebetriebe im Musterländle

Die Wirtschaft vermeldet gute Zahlen – auf dem Arbeitsmarkt macht sich der Aufschwung allerdings noch nicht bemerkbar: Bundesweit sind noch rund 3,3 Millionen Personen auf Kurzarbeit gesetzt, teilte das Ifo-Institut am Montag mit. Betroffen sind vor allem Bayern und Baden-Württemberg, wobei das Ländle den Staffelstab übernommen hat und nun bundesweit die meisten Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter zählt.

Im Oktober waren nach Schätzungen der Analysten rund 13 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Musterländle in Kurzarbeit; in Bayern waren es zwölf. »Vor allem im stärker industrialisierten Süden mit seinem Fokus auf Metallverarbeitung, Maschinenbau, Autobauern und Zulieferern wird weiterhin deutlich mehr Kurzarbeit gefahren als anderswo«, sagte Sebastian Link, Arbeitsmarktexperte des Instituts.

»Beschäftigung sichern und Entlassungen vermeiden« – dieses Ziel hatte für die IG Metall in der Coronakrise oberste Priorität, sagte Kai Burmeister, Gewerkschaftssekretär und Mitglied der Bezirksleitung der IG Metall in Baden-Württemberg, am Montag auf jW-Nachfrage. Man habe sich deshalb auch gegenüber den politisch Verantwortlichen erfolgreich für die Verlängerung der gesetzlichen Kurzarbeit eingesetzt, denn sie sichere »in Verbindung mit den tariflichen Aufzahlungsregelungen den Beschäftigten einen Großteil des Einkommens«.

Aktuell gebe es Kurzarbeit in sieben von zehn Betrieben Baden-Württembergs. Rund 620.000 Personen seien dort im Oktober betroffen gewesen, schätzt das Ifo-Institut. In absoluten Zahlen liege dagegen Bayern mit 710.000 Personen vorn. Danach folgt Nordrhein-Westfalen mit einem Anteil von zehn Prozent, das sind 680.000 Kurzarbeiter. Rheinland-Pfalz und das Saarland waren im Oktober mit einem Kurzarbeiteranteil von zehn Prozent ebenfalls relativ stark betroffen.

In Bundesländern mit weniger Industrie lag die Quote erwartungsgemäß niedriger. Weniger auf Kurzarbeit setzten Unternehmen und Betriebe in Hessen mit neun Prozent der Beschäftigten (220.000) sowie in Schleswig-Holstein und Hamburg mit neun Prozent (170.000). Es folgten Niedersachsen und Bremen mit acht Prozent (260.000), Sachsen mit acht Prozent (120.000), Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit sieben Prozent (210.000), sowie Sachsen-Anhalt und Thüringen mit sechs Prozent (90.000).

Der Stand der Kurzarbeit hat – trotz allem – ein niedrigeres Niveau als noch im Frühjahr dieses Jahres. Auf dem Höhepunkt der ersten Coronawelle im April hatten Unternehmen für knapp sechs Millionen Personen Kurzarbeit angemeldet, so damals die Bundesagentur für Arbeit.

In der IG Metall gehe man davon aus, dass es auch im nächsten Jahr noch Kurzarbeit geben wird, so Burmeister. Sie sei ein wichtiges Instrument, mit dem verhindert werden könne, dass der wirtschaftliche Einbruch sich eins zu eins auf die Beschäftigung auswirke.

Die Unternehmen müssten allerdings auch ihren Beitrag leisten, um Beschäftigung zu sichern, so Burmeister weiter. »Um die Herausforderung der Transformation zu bewältigen, setzt die Gewerkschaft darauf, Kurzarbeit jetzt mit Weiterbildung und Qualifizierung zu verbinden«.