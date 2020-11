Nachschlag: Verblassende Erinnerung

Library of Congress / Timothy O'Sullivan Unter dem Titel »Ernte des Todes« wurde diese Aufnahme des Fotografen Timothy O’Sulivan vom Schlachtfeld in Gettysburg berühmt

Im Internet sind alle möglichen Dokumentarfilme zu finden. Was man aber angesichts von »Corona« vermisst, ist ein Beitrag über die Grippeepidemie am Ende des Ersten Weltkriegs. Würde dergleichen zuviel Angst vor der »zweiten Welle« aufkommen lassen? Damals starben Millionen. Immerhin findet man in der Arte-Mediathek eine ganz hervorragende Serie, die man aus einem anderen aktuellen Anlass, nämlich wegen der US-Wahlen, nicht verpassen sollte: Ken Burns’ neunteilige Chronik »Der amerikanische Bürgerkrieg«. Sie ist schon allein wegen der alten Fotografien sehenswert, die zur Darstellung der Ereignisse verwendet werden. Dazu erfährt man ein denkwürdiges Detail. Im Krieg sollen Millionen Aufnahmen entstanden sein, die aber nach seinem Ende kein Interesse mehr fanden. Auch brauchten die Fotografen Geld. Also verkauften sie die Negative, bei denen es sich um beschichtete Glasplatten handelte. Die wurden dann zum Beispiel zum Bau von Gewächshäusern verwendet – und verblassten mit der Zeit. (jt)