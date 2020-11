Am Horizont ein Truck: Zum Wahlkampf in den USA

Brian SnyderReuters »Der große Kürbis wird’s schon richten« – Joseph Biden im Wahlkampf

Entgegen der herkömmlichen Ansicht, lediglich Donald Trump betreibe einen Twitter-Account, darf gesichert festgestellt werden: Die Vizepräsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, hat auch einen. Der ist zwar nicht ganz so spektakulär, aber es finden sich dort trotzdem ganz schöne Sachen, wie eine in Zeiten obligatorischer Maskierung etwas doppeldeutige Grußbotschaft zu Halloween: »Mask up and have a safe and spooktacular Halloween.« Diese illustriert ein Bild von Joseph Biden, der vor einem Podium von Kürbissen, in die in Großbuchstaben »B-I-D-E-N« eingeritzt ist, eine Rede hält, deren nähere Botschaft man freilich nur erahnen kann. »Bleiben Sie gesund; der Große Kürbis wird’s schon richten«, könnte sie lauten. Oder vielleicht auch nicht. Denn steht man nicht auf dem festen Boden der Rationalität? Harris’ lakonische Botschaft vom 25.10.: »It’s not controversial that Joe Biden and I will listen to scientists.«(»Es ist unstrittig, dass Joe Biden und ich auf die Wissenschaftler hören werden.«)

Der Wissenschaft wird zugehört. Wohl einzig aus diesem Grund gilt Harris als Wunschkandidatin mancher Wall-Street-Leute für den Posten der Vizepräsidentin unter Biden. Was die Süddeutsche in ihrem Wahlkampfartikel vom 12.8. – »Fünf Dinge, die Sie über Kamala Harris wissen sollten«: Kochrezepte, glückliche Ehe und HipHop – leider zu erwähnen vergessen hatte: In ihrer Zeit als Generalstaatsanwältin des Staates Kalifornien hatte Harris 2013 eine Untersuchung der betrügerischen Hypothekenmachenschaften der dortigen One-West-Bank aus bis heute nicht erklärten Gründen einstellen lassen. Deren CEO hieß bis 2015 Steven Mnuchin, derzeit Finanzminister in der Regierung Trump. Mnuchin revanchierte sich still. Harris ist die bisher einzige Politikerin der Demokraten, der Mnuchin eine anständige Wahlkampfspende zukommen ließ. Eine Sache, die der US-Wähler wissen sollte: Ganz gleichgültig, was er wählt, auf die eine oder andere Weise stimmt er für Steven Mnuchin. Der kann gar nicht verlieren.

Die hiesige Wahlkampfpresse hat ganz andere Probleme. Schuld an Trump waren bekanntlich Facebook, die Medien und die Russen. Im aktuellen Spiegel etwa bekommt man – Monate nachdem zahlreiche Russland-Verschwörungsgeschichten nach Aktenlage als jämmerlicher Schwindel aufgeflogen sind – noch folgendes zu verdauen: »Trump wurde bei seinem Aufstieg von Medien unterstützt, deren Geschäftsmodell das Säen von Zorn und Zwietracht ist. Ohne die Hassmaschine Facebook hätte der Kreml den Wahlkampf 2016 nicht so effektiv zugunsten Trumps manipulieren können.«

Auch Biden selbst war sich in den TV-Debatten mit Trump keineswegs zu schade, weiterhin zu behaupten »He’s Putin’s puppet« (»Er ist Putins Marionette«), um dann schamlos das u. a. von der New York Times verbreitete Märchen zu wiederholen, es gäbe russische Kopfgelder auf US-Soldaten in Afghanistan, obwohl dies zu jenem Zeitpunkt selbst von US-Geheimdiensten schon längst aus der Welt geräumt worden war.

Die Kampagne der Demokraten bestand aus einem nostalgischen Appell an die Rückkehr zu »Normalität und Wohlanständigkeit«, guten Beziehungen zum großen Geld und paranoidem, kriegslüsternem Irrsinn. Trumps Kampagne hingegen war von aggressiver Hilflosigkeit und zynischem Fatalismus geprägt, am Ende also ziemlich hoffnungslos. Man kann nicht einerseits Wahlkampfspots verbreiten, in denen die Sprecherin des Repräsentantenhauses von den Demokraten, Nancy Pelosi, als eine moderne Marie Antoinette (»Nancy Antoinette«) porträtiert wird, die dem hungernden Volk (Pelosi auf CNN: »We will feed them!«) Eiscreme statt Brioche anempfiehlt, und andererseits ausgerechnet den besten Freund der Kreditkartenunternehmen im Steuerparadies Delaware, Biden, als »trojanisches Pferd des Sozialismus« denunzieren. Da merkt noch der letzte Hinterwäldler im Wahlvolk, dass das irgendwie nicht kohärent ist.

Während einer Wahlkampfrede in Allentown, Pennsylvania, letzte Woche sichtete Trump am Horizont einen Truck und deutete an, diesen als eine Art Fluchtwagen gebrauchen zu wollen: »You think I could hop into one of them and drive it away? I’d love to do — just drive the hell out of here, just get the hell out of this.« Trumps Botschaft offenbar: Nichts wie weg hier. Rette sich, wer kann.