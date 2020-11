»In Hamburg sind Geflüchtete ständig gefährdet«

-/Blaulicht-News.de/dpa Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vor dem »Ankunftszentrum« für Flüchtlinge in Hamburg-Rahlstedt (27.10.2020)

Der Flüchtlingsrat Hamburg hat mehrfach kritisiert, dass Geflüchtete im Ankunftszentrum in Hamburg-Rahlstedt durch die Pandemie gefährdet sind. Weshalb fordern Sie den Hamburger Senat nun dringlich auf, die Menschen statt dessen in dezentralen Unterkünften oder Wohnungen unterzubringen?

In der »Zentrale Erstaufnahme«, kurz Zea, genannten Einrichtung in Rahlstedt waren vor Ausbruch des Coronainfektionsgeschehens 277 Menschen untergebracht. 70 von ihnen wurden in die Unterkunft »Neuer Höltigbaum« verlegt, wo infizierte Menschen isoliert untergebracht werden. In der Zea »wohnten« – falls man das so nennen kann – Familien oder auch Einzelpersonen in riesigen Hallen, die mit Stellwänden aufgeteilt sind. Weil die nach oben offen sind, konnten sich durch infizierte Menschen entsprechende Aerosole in der Luft ausbreiten und andere gefährden. Geflüchtete wurden dort aus derselben Kantine versorgt, mussten Sanitäranlagen und Küchen gemeinsam nutzen. Weder konnten sie dort Sicherheitsabstand einhalten noch soziale Kontakte vermeiden. Nachdem das Gesundheitsamt am 22. Oktober erste Infektionen feststellte, hatte es zunächst eine Vollquarantäne für die Zea verhängt. Am Freitag wurden die Geflüchteten schließlich von dort in eine Einrichtung im Bargkoppelweg verlegt, wo nichts besser ist. Wir fordern, solche Unterkünfte zu schließen. Schon vor der Coronakrise hatten wir gemahnt, Geflüchtete nicht so unterzubringen, weil viele durch die Flucht oder das Miterleben von Gefahr und Tod sowieso bereits traumatisiert sind.

Gibt es weitere Beispiele für einen verantwortungslosen Umgang mit Geflüchteten?

In Hamburg sind sie ständig wegen verfehlter Unterbringungspraxis gefährdet. Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus sind mangelhaft. Auch in Bergedorf gab es im Oktober in einer Unterkunft Infizierte und daher eine Quarantäne von fast zwei Wochen. Geflüchtete sind schon deshalb besonders gefährdet, weil sie zu Terminen bei Behörden oder Gerichten müssen und neben dem Personal auch überall auf eine große Zahl anderer Geflüchteter treffen.

Bereits im März hatte der Flüchtlingsrat Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD, aufgefordert, einer Gefährdung der in Sammelunterkünften Untergebrachten durch Covid-19 vorzubeugen. Wie war dessen Reaktion?

Keine Antwort! Wir wurden ignoriert. Parallel informierte das mit der Unterbringung betraute Unternehmen der Hansestadt, »Fördern & Wohnen«, dass weitere Maßnahmen als solche der Hygiene, also das Verteilen von Desinfektionsmitteln und Masken, nicht vorgesehen seien. Wir fordern jetzt, Hotels, Notfallunterkünfte und sonstige Möglichkeiten zu nutzen, um Geflüchtete in jeweils abgeschlossen Räumen unterzubringen. Sie müssen auch so schnell wie möglich in Wohnungen umziehen können.

Sie kritisieren, dass Menschen, die in den Unterkünften »Aschenland I« und An der Hafenbahn 7–10 größtenteils bereits in abgeschlossenen Wohneinheiten untergebracht waren, nun verlegt werden – warum das eigentlich?

Im Fall der Unterkunft »Aschenland I« hat eine Bürgerinitiative auf den Senat Druck gemacht, diese jetzt zu schließen und eine geplante Wohnbebauung für Reihen- und Einfamilienhäuser dort umzusetzen. Es ist unverantwortlich, dies mitten in der Coronakrise und ohne Einvernehmen mit den Geflüchteten zu veranlassen. Denn für sie gibt es keinen adäquaten Wohnraum. Bewohner der Unterkunft »An der Hafenbahn« in Wilhelmsburg werden ebenso in unterschiedliche Ecken der Stadt verlegt; ohne Rücksicht auf ihre sozialen Beziehungen und das soziale Umfeld. Solche kurzfristigen und intransparenten Verlegungen sind unzumutbar. Generell darf es nicht sein, wie in der Zea einfach auf eine Quarantäne zuzusteuern. Zumal das in jedem Fall auch auf Freiheitsberaubung hinausläuft. Doch der Senat hat nichts gelernt. Die Zea wird desinfiziert, danach sollen neue Geflüchtete dort einziehen.