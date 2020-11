Generalabrechnung von rechts

REUTERS/Hannah McKay Die bürgerliche Presse jubelt: Der Labour-Vorsitzende Keir Starmer (r.) hat seinen Amtsvorgänger Jeremy Corbyn (l.) suspendiert (Harlow, 5.11.2019)

Im von der britischen Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission (EHCR) veröffentlichten Bericht über Antisemitismus in der Labour-Partei wird ausdrücklich dem Wunsch Ausdruck verliehen, dass Lesende die dort aufgeführten Erkenntnisse einer kritischen Betrachtung und Analyse unterziehen sollen. Labour-Parteichef Keir Starmer sieht das offensichtlich anders. Am Donnerstag suspendierte er die Partei- und Parlamentsfraktionsmitgliedschaft seines Amtsvorgängers Jeremy Corbyn. Sein Vergehen: Er hatte den Erkenntnissen des Berichts großteils zugestimmt, jedoch auf seiner Auffassung beharrt, dass das Ausmaß des Antisemitismus in der Partei von den blairistischen Gegnern des linken Parteiflügels aus politischen Gründen »dramatisch übertrieben« worden sei. Explizit sagte Corbyn: »Jeder Antisemit in der Partei ist einer zuviel.«

Der linke Parteiflügel setzt sich derweil kritisch und konstruktiv mit dem Report auseinander. So erklärte die linke Gruppe »Jewish Voice for Labour« (JVL), der Bericht verdiene »genaues Lesen und eine detaillierte Antwort«. Einige Teile würden Defizite aufzeigen, die von Gruppen wie JVL schon lange kritisiert worden seien. Andererseits weise er eine methodische Schwäche auf, da die im geleakten internen Bericht (siehe Randspalte) zitierten Chatprotokolle nicht zur Durchsicht angefordert wurden. Die Gruppe arbeitet derzeit an ihrer Stellungnahme, dass der frühere Vorsitzende suspendiert wurde, kritisiert sie schon jetzt scharf: Es handele sich dabei nicht nur um einen Angriff auf Corbyn, sondern auf die gesamte Parteimitgliedschaft.

Keine Debatte

Ein genaues Studium des EHRC-Berichts könnte Corbyns Position in mancherlei Hinsicht stärken. So verwiesen die Journalisten Peter Oborne und Richard Sanders in einer am Freitag auf der Homepage des Onlineportals Middle East Eye veröffentlichten Analyse darauf, dass die Kommission Einflussnahme aus dem Büro des Parteichefs auf die Rechtsabteilung der Labour-Partei kritisierte. Allerdings habe es sich dabei um Versuche des Büros von Corbyn gehandelt, die Untersuchungen zu beschleunigen und voranzubringen, weil man – berechtigterweise, wenn man dem im April geleakten internen Bericht glauben darf – der Auffassung war, dass der rechte Parteiflügel diese, um dem linken Flügel zu schaden, verschleppen würde.

Das blairistische Regime von Starmer will darüber nicht reden. Der Labour-Vorsitzende und seine Verbündeten in Partei und Medien interessiert nur, inwieweit der EHRC-Bericht als Hammer gegen die Linke Großbritanniens verwendet werden kann. Am Freitag veröffentlichte das linke Nachrichtenportal Skwawkbox eine E-Mail der Labour-Zentrale, in der die einzelnen Parteigliederungen angewiesen werden, eine Debatte über den Bericht auf den »sozialen Medien« zu verhindern. Zu diesem Zweck sei eine neue interne Webseite errichtet worden, um dem Apparat der Hauptamtlichen eine schnelle Meldung von Mitgliedern, die sich dieser Direktive widersetzen, zu ermöglichen. In den kommenden Tagen und Wochen wird sich zeigen, inwieweit hier eine Infrastruktur zur Säuberung der Partei von Vertretern linker Positionen aufgebaut wird.

Derweil wirft die Art und Weise der Suspendierung Corbyns Fragen auf. Weder Starmer noch Labour-Generalsekretär David Evans rücken trotz wiederholter Nachfrage diverser britischer Medien mit einer Antwort auf die Frage heraus, gegen welchen Teil der Parteistatuten der frühere Vorsitzende verstoßen haben soll. Corbyn selbst wurde nicht einmal von seiten der Parteizentrale bestätigt, dass er suspendiert wurde, er erfuhr davon am Donnerstag nachmittag von einem Journalisten. Anscheinend wurden große Medien wie die Tageszeitung Guardian oder die öffentlich-rechtliche BBC vorab von der Suspendierung informiert.

»Eine wählbare Kraft«

Dass nun eine Generalabrechnung mit den Linken bevorsteht, dafür spricht auch, dass die zum rechten Parteiflügel gehörende »Campaign against Antisemitism« Ausschlussverfahren gegen eine ganze Reihe von Labour-Parlamentariern, darunter prominente Köpfe wie Diane Abbott, Richard Burgon oder Zarah Sultana, eingeleitet hat. Das sorgt für Aufsehen, denn insbesondere die Schwarze Abbott war während der Amtszeit Corbyns wiederholt zur Zielscheibe rassistischer verbaler Übergriffe geworden, deren Urheberschaft im rechten Parteiflügel vermutet wird. Dieser Rassismus wurde bislang jedoch nie untersucht und wird auch in der linksliberalen Presse Großbritanniens kaum thematisiert, geschweige denn skandalisiert.

Die Suspendierung von Jeremy Corbyn wurde in den vergangenen Tagen auf allen bürgerlichen Kanälen Großbritanniens lautstark befürwortet. Am deutlichsten formuliert wie so oft die Chefredaktion der Financial Times den Klassenstandpunkt der Besitzenden. Am Freitag schrieb das Blatt in einem kollektiv signierten Leitartikel: »Indem der neue Parteichef sich entscheidet, ihn (Corbyn) herauszufordern, geht er in Konfrontation mit einem machtvollen Block in der Partei, der immer noch loyal hinter Herrn Corbyn steht.« Hier gebe es deutliche Ähnlichkeiten mit dem Kampf des damaligen Parteichefs Neil Kinnock gegen »die linksradikale Militant Tendency in den 1980er Jahren«. Wenn »Sir Keir« ernsthaft den Antisemitismus in Labour bekämpfen und die Partei »in eine moderne, wählbare Kraft« umwandeln wolle, müsse er »diesen Kampf führen«.