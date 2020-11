Castor-Schiff erreicht BRD

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Aktive vom Protestbündnis »Castor stoppen« am Sonntag nahe des Union-Piers im Hafen von Nordenham

Erstmals nach neun Jahren hat ein Transport aus dem Ausland mit deutschem Atommüll wieder die Bundesrepublik erreicht. Am Montag morgen traf das britische Spezialschiff »Pacific Grebe« begleitet von Polizeibooten im Hafen Nordenham bei Bremerhaven ein. Mit der Verladung der insgesamt sechs Castor-Behälter, in denen sich das im englischen Sellafield »wiederaufbereitete« radioaktive Material befindet, wurde unmittelbar nach der Ankunft des Schiffs begonnen. Ziel des Castor-Zugs ist das südhessische Biblis, wo der Atommüll in einem Zwischenlager untergebracht werden soll. Die Umladung werde frühestens an diesem Dienstag abgeschlossen sein, erklärte Michael Köbl von der für den Transport aus England verantwortlichen Gesellschaft für Nuklear-Service mbH (GNS) am Montag im Gespräch mit junge Welt. Wann und auf welchem Wege genau der Castor-Transport seinen Bestimmungsort erreichen soll, dürfe er jedoch aus Sicherheitsgründen nicht bekanntgeben, so Köbl. Das Protestbündnis »Castor stoppen« jedenfalls rechnet laut seiner Internetseite mit einer Fahrzeit von insgesamt zwischen acht und elf Stunden.

Die Antiatombewegung musste sich auf mehrere mögliche Transportstrecken einstellen. Entlang der möglichen Routen haben verschiedene Gruppen zu Kundgebungen und Mahnwachen aufgerufen. Die am Bestimmungsort Biblis sollte bereits am Montag nachmittag beginnen, wo unter Einhaltung geltender Hygienebestimmungen ebenfalls gegen den Castor-Transport demonstriert werden sollte. Die Aktivisten kritisieren unter anderem die von den Behältern ausgehende radioaktive Strahlung. Diese sei laut GNS-Sprecher Köbl beim Umsetzen vom Schiff auf die Eisenbahnwaggons von Sachverständigen des Privatunternehmens Kerntechnische Hilfsdienst GmbH im Auftrag des Eisenbahnbundesamtes an allen sechs Behältern kontrolliert worden. Silke Westphal, Sprecherin von »Castor stoppen«, kritisierte das am Montag im Gespräch mit jW als »unmöglichen« Zustand. Sie forderte unabhängige Messungen durch die Aufsichtsbehörden und ein Ende der »Eigenkontrolle der Atomfirmen«.

Die Bundespolizei habe nach eigenen Angaben alle möglichen Fahrstrecken des Atommüllzuges gesichert. Zuletzt waren im November 2011 Castoren aus dem französischen La Hague in das Zwischenlager Gorleben in Niedersachsen gebracht worden. Die Fahrt zog sich damals fünf Tage hin, und es gab zahlreiche Blockaden.