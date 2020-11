Klima des Misstrauens

imago/Klaus Rose GEW-Demonstration gegen Lehrerarbeitslosigkeit in Essen (12.5.1976)

Im Jahre 2017 führte der Hamburger Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft eine Veranstaltung zu den Berufsverboten mit der Historikerin Alexandra Jaeger durch, die über dieses Thema ihre Dissertation verfasst hatte. Dabei kam der Gedanke auf, das hiermit in Zusammenhang stehende Thema Unvereinbarkeitsbeschlüsse (UVB) am Beispiel der GEW Hamburg untersuchen zu lassen. Der Forschungsauftrag ging an Jaeger, die nun ihre Ergebnisse in Buchform vorlegt.

Der stellvertretende Vorsitzende der GEW Hamburg, Fredrik Dehnerdt, erinnert in seinem Vorwort daran, dass sich die Bundes-GEW für die Ein- und Durchführung der UVB im Jahre 2012 bei den Betroffenen entschuldigt hat, und fasst dann zustimmend die Ergebnisse der Studie zusammen: Die UVB gingen »auf eine Mischung aus generationellen Umbrüchen, politischen Konflikten und antikommunistischer Hysterie« zurück. Die GEW Hamburg habe hierbei als Landesverband eine Vorreiterrolle gespielt und ein Verfahren angewandt, das sie im Hinblick auf die Berufsverbote zu Recht kritisiert habe: Statt die Frage etwaigen gewerkschaftsschädigenden Verhaltens der Betroffenen als Richtschnur zu nehmen, sei es um Mitgliedschaft in Parteien gegangen. Dabei sei gegen »den Grundsatz der gewerkschaftlichen Solidarität« verstoßen worden.

Die GEW Hamburg, so Jaeger, stand in den 1960er Jahren im Ruf »eines konservativen Lehrervereins«. Dies änderte sich um 1968 auf verschiedenen Ebenen. Der damals noch als links geltende Erich Frister wurde in diesem Jahr als GEW-Bundesvorsitzender gewählt. Der Ausschuss junge Lehrer und Erzieher (AjLE) wurde zu einem Sammelbecken der Linken in der Hamburger GEW. Gleichzeitig verschärfte das Land Hamburg die Gangart gegenüber Linken im Staatsdienst. Im November 1971 wurde die Lehrerin Heike Gohl als »DKP- und SDAJ-Sympathisantin« aus politischen Gründen entlassen – noch vor dem »Radikalenerlass« von 1972.

Auf DGB-Ebene setzte – zunächst ausgehend von der IG Metall – die Politik der UVB im April 1973 bei linken Gewerkschaftern an, die sich auf die Tradition der kommunistischen RGO-Politik in der Spätphase der Weimarer Republik beriefen. Der DGB erließ am 1.10.1973 einen UVB gegen diverse maoistische Gruppen. Die GEW Hamburg übernahm ohne Not den UVB des DGB. Der bis dahin noch um Integration bemühte Vorsitzende Dieter Wunder sprach nun von »linksfaschistischen Kräften«, denen man entgegentreten müsse. Ein Grund dafür: In der Hamburger GEW gewann eine konservative Gruppe (»Die Alternative«) Zulauf, die bei der Stange gehalten werden sollte. Die GEW-Bund schrieb 1974 die UVB in ihrer Satzung fest. Frister forderte die Landesverbände auf, Namen von Auszuschließenden zu benennen.

Nun war die neue Spitze der GEW Hamburg unter dem mit einer linken Mehrheit gewählten Vorsitzenden Dietrich Lemke in der Klemme: Sie sollte Vorgaben exekutieren, hinter denen sie nicht stand. Die »Lösung«: die »5er-Kommission«, die Fragen von Ausschluss und Aufnahme von Mitgliedern vorab beriet. In den Jahren danach »liberalisierte« sich die Praxis in Hamburg und setzte die Abkehr von den UVB auch in der Bundes-GEW ein. Allerdings spiegelte dieser Prozess zugleich den Niedergang der radikalen Linken in der Bundesrepublik seit dem Ende der 1970er Jahre wider; das Problem der Ausschlüsse aus der GEW verlor an Brisanz. Parallel dazu distanzierten sich Politiker wie der damalige Erste Bürgermeister Hans-Ulrich Klose (SPD) vom Radikalenbeschluss.

Besonders lesenswert ist der Abschnitt in Jaegers Buch, in dem sie unter der Überschrift »Die Logiken der Unvereinbarkeit: Verfahren und betroffenen Personen« vier Interviews auswertet. Hier geht es nicht nur um Ausschluss, sondern auch um Nichtaufnahme bzw. Verweigerung des Rechtsschutzes. Zum einen werden Muster für Radikalisierung (im Sinne der UVB) erkennbar. Außerdem wird deutlich, dass – Stichwort: Verstöße gegen »den Grundsatz der gewerkschaftlichen Solidarität« – die Verweigerung des Rechtsschutzes einen scharfen Eingriff in die Lebensplanung der Betroffenen bedeutete: Es wurde ihnen materiell unmöglich, gegen Nichteinstellung in den öffentlichen Dienst zu klagen. Insofern war es Augenwischerei, wenn die GEW argumentierte, dass Ausschlüsse nicht zu Berufsverboten geführt hätten. Wie die Berufsverbote, so bewirkten auch die UVB »ein Klima des Misstrauens und der Denunziation«.

Die Arbeit von Jaeger verbindet gründliches Quellenstudium mit der Fähigkeit zur Analyse. Es ist sicherlich von Vorteil, dass die Autorin einer jüngeren Generation angehört und nicht erst eigene Erfahrungen ausblenden muss, um zu einem abgewogenen Urteil zu gelangen. Dass dies wiederum nicht zu einer »Scheinobjektivität« den Ereignissen gegenüber führt, ist ihrer Fähigkeit geschuldet, sich in die Lebensumstände einer älteren Generation hineinzuversetzen.