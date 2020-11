1959 (ren. 1987) Otto Preminger Films/Sam Leavitt/ZDF Mitch Lodwick (Brooks West, l.) und Paul Biegler (James Stewart, r.) streiten um Deutungshoheit: »Anatomie eines Mordes«

Re: Jagd am Polarkreis

Die Samen gegen den ­schwedischen Staat

Europa hat auch seine eigene Kolonialgeschichte, vom mittelalterlichen Masuren und Litauen und den Basken bis eben zu den Samen. In Schweden hat der Oberste Gerichtshof in einem Urteil dem indigenen Volk die alleinige Vergabe der Jagdrechte für Kleinwild und Fisch zugesprochen. Für die Samen ein historisch bedeutender Moment, für die schwedischen Jäger ein Ärgernis. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Anatomie eines Mordes

Leutnant Frederick Manion hat, nachdem seine Frau Laura angeblich vergewaltigt wurde, den Täter erschossen. Der Anwalt Paul Biegler übernimmt Manions Verteidigung, auch wenn er Zweifel hat, denn der Amtsarzt stellt die Tat infrage. Der Gerichtsprozess entwickelt sich zu einem Duell zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Strafverteidiger. Der beste Justizfilm der Filmgeschichte. Mit James Stewart, Lee Remick. Ben Gazzara. USA 1959. Regie: Otto Preminger. Musik: Duke Ellington.

Arte, 20.15 Uhr

Der Anti-Trump

Wie Joe Biden die Wahl gewinnen will

Herausforderer Biden präsentiert sich als Gegenentwurf zum Grauen, als Stimme der Vernunft, Mann der Mitte. Doch die Krise der USA hat Trump nicht erfunden. D 2020.

Das Erste, 22.50 Uhr

Dutschke – Schüsse von rechts

Halb Doku, halb Drama. Mitwirkende: Gretchen Dutschke, Stefan Aust, Rainer Langhans, Barbara Sichtermann, Peter Schneider, Knut Nevermann, Bahman Nirumand und andere. Am 11. April 1968 wird in Westberlin ein Attentat auf Rudi Dutschke verübt. Er gilt als Wortführer und Symbolfigur der Studentenbewegung. Als Hassfigur rechter Medien und der Neonazis steht er schon lange im Fadenkreuz. Dutschke überlebt die Schüsse schwerverletzt, das Attentat löst die größten politischen Unruhen in der noch jungen Bundesrepublik aus. Mit dem Dokudrama zeigen die Autoren Cordt Schnibben und Peter Dörfler die Genesis einer Eskalation.

Das Erste, 23.35 Uhr