Eugen Egner

Seit dem Ausbruch der Coronapandemie sind zahlreiche Begriffe im Schwange, die es vorher noch nicht gab oder die nur Spezialisten vertraut waren: »­Triage«,»Besuchsverbot«, »Infodemie«, »Social Distancing«, »FFP-Maske«, »Superspreader-Event«, »Lockdown«, »Schnutenpulli«, »Systemrelevanz«, »Exit-Strategie« »Basisreproduktionszahl«, »Herdenimmunität«, »Reisewarnung«, »Spuckschutz« – you name them. Der drolligste von allen aber lautet »National Character Counts Week«. Infolge seiner desaströsen Gesundheitspolitik sind Donald Trumps Umfragewerte deutlich gesunken, und weil er angesichts seiner schwindenden Wiederwahlchancen vor lauter Aufregung immer ruppigere Töne angeschlagen hat, ist seinen Beratern irgendwann aufgegangen, dass er sich zur Abwechslung ein wenig softer geben müsse, um die wahlberechtigten Frauen nicht vollends zu vergraulen. Und so ist es unglaublicherweise dazu gekommen, dass Trump am 16. Oktober feierlich eine »National Character Counts Week« proklamiert hat: »Während dieser Woche verpflichten wir uns, freundlicher, liebevoller, verständnisvoller und tugendhafter zu sein« (»Throughout this week, we recommit to being more kind, loving, understanding, and virtuous«).

Gleich zu Beginn der nationalen Auf-den-Charakter-kommt-es-an-Woche hat er dann den Immunologen Anthony Fauci und dessen Mitarbeiter als Idioten beschimpft, von denen niemand mehr etwas hören wolle (»People are tired of hearing Fauci and these idiots, all these idiots who got it wrong«), und was Trumps Tugendhaftigkeit betrifft, sind wir hinlänglich darüber informiert, dass er der Öffentlichkeit in seiner ersten und hoffentlich auch letzten Amtszeit mehr als zwanzigtausend Lügen aufgetischt hat und bei der Zahlung von Schweigegeldern an ehemalige Geliebte großzügiger verfährt als bei der Begleichung seiner Steuerschulden. Er habe »seven billion fucking dollars in the bank«, prahlte er 2011, doch inzwischen weiß man, dass er weniger Steuern zu zahlen pflegt als jede ehrbare Hafenhure und dass er bei unbekannten Gläubigern mit mehr als 400 Millionen Dollar in der Kreide steht.

Soviel zur »National Character Counts Week«. Es wäre einfach nur zum Lachen, wenn dieser Mann nicht bereits über 236.072 Leichen gegangen wäre. Wenn diese Kolumne erscheint, werden in den USA voraussichtlich mindestens weitere eintausend Covid-19-Tote hinzugekommen sein. Wie wir von Donald Trump jr. erfahren haben, sind diese Zahlen allerdings »almost nothing«. Na, dann ist es ja gut.