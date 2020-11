Im roten Bereich

imago images/Jochen Eckel Stahlkocher bei Thyssen-Krupp werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen müssen (Duisburg-Hamborn, 27.9.20)

Die Durststrecke ist noch lange nicht vorbei. Die Konzernspitze des größten deutschen Stahlproduzenten Thyssen-Krupp hat eine weitere Hiobsbotschaft für die Beschäftigten parat: »Wir sind noch lange nicht am Ziel, wir werden noch weiter in den ›roten Bereich‹ gehen müssen«, hieß es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorliegenden Brief des Vorstands an die bereits gebeutelten Kolleginnen und Kollegen der Stahlsparte. Die Situation sei sicherlich belastend, dies werde sich aber nicht kurzfristig ändern lassen, teilte Konzernchefin Martina Merz nonchalant in dem Mitarbeiterbrief mit. Das Ziel bleibe indes unverändert, wie in einem Werbeprospekt steht dort: »Wir wollen Thyssen-Krupp wieder erfolgreich machen, möglichst viele Arbeitsplätze zukunftsfest machen und nicht zuletzt auch unsere Anteilseigner zufriedenstellen.«

In den vergangenen Monaten war immer wieder die Rede von Beteiligungen, Teilverkäufe oder Übernahmen insbesondere des Stahlsektors beim traditionsreichen Unternehmen. In dem Schreiben kündigte Merz an, sich bei der Suche nach einer Lösung nicht unter Druck setzen zu lassen. »Dass es unterschiedliche Wege zum Ziel gibt, ist erst einmal gut für uns.« Denn damit habe man beim Verkauf der lukrativen Aufzugssparte sehr gute Erfahrungen gemacht. »Wir haben die unterschiedlichen Optionen (Börsengang, Minderheits- oder Mehrheitsverkauf) lange geprüft und im Wettbewerb gegeneinander antreten lassen.« Es sei klug, den »Optionenraum« lange offenzuhalten. »Wir schlagen keinem seriösen Interessenten die Tür vor der Nase zu. Aber eine Entscheidung werden wir erst dann treffen, wenn wir sicher sind, die beste Lösung gefunden zu haben.«

Merz hat für die Stahlsparte ein Übernahmeangebot des britischen Konkurrenten Liberty Steel vorliegen. Bei den Beschäftigtenvertretern stieß der Vorstoß Libertys umgehend auf Ablehnung. »Das ist genau das, wovor wir gewarnt haben. Die Politik muss jetzt handeln«, sagte jüngst Knut Giesler, der IGM-Bezirksleiter für NRW. Grund der Ablehnung: Bei einem Verkauf des Stahlgeschäfts an Liberty drohe eine Zerschlagung und der Verlust zahlreicher Arbeitsplätze, so der Gewerkschafter. Die Metaller wollen nicht für die Managementfehler der vergangenen Jahre büßen und fordern statt dessen einen Staatseinstieg: »Wenn die Mutter nicht mehr kann, muss der Vater ran«, betonte der Betriebsratschef Tekin Nasikkol kürzlich in einer Rede vor Tausenden Stahlkochern auf den Rheinwiesen in Düsseldorf. Noch sind bei bei Thyssen-Krupp Steel Europe 27.000 Arbeiter beschäftigt. Sollte die Konzernspitze die Stahlsparte abstoßen, wäre der einstige Stahlgigant gewissermaßen entkernt. (Reuters/jW)