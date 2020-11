Auf Expansionskurs

David Young/dpa Rechte Gruppierungen versuchen verstärkt, die Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen für ihre Zwecke zu nutzen (Düsseldorf, 31.10.2020)

Während traditionelle faschistische Splitterparteien wie die NPD, »Die Rechte« oder »Der III. Weg« in Nordrhein-Westfalen zunehmend an Bedeutungsverlust verlieren, was deren gewaltbereite Anhänger nicht weniger gefährlich macht, versuchen ultrarechte Mischszenen von Hooligans, Rassisten, »Coronaskeptikern«, Kampfsportlern und Wutbürgern zunehmend an Einfluss zu gewinnen und sich untereinander zu vernetzen.

Am Samstag fand in Düsseldorf erneut eine Protestaktion von »Coronaskeptikern« statt, zu der dieses Mal auch der Mitbegründer des neofaschistischen Netzwerks »Hooligans gegen Salafisten« (Hogesa), Dominik Roeseler, aufgerufen hatte. Zur Erinnerung: Bei einem »Hogesa«-Großaufmarsch 2014 in Köln, an dem mehrere tausend Nazis und Rassisten teilgenommen hatten, war es zu schweren Ausschreitungen in der Bahnhofsgegend der Domstadt gekommen.

Roeselers Versuch, die Proteste der Düsseldorfer »Coronaskeptiker« für seine Zwecke zu nutzen, um daraus eine außerparlamentarische rechte Sammlungsbewegung zu machen, dürfte aber vorerst gescheitert sein. Zwar hatten sich am Samstag in Düsseldorf laut Augenzeugenberichten mehrere offen auftretende Faschisten, darunter auch etwa 20 Anhänger der »Bruderschaft Düsseldorf« eingereiht, aber die Teilnehmerzahl von insgesamt 200 bis 250 Protestierenden dürfte kaum als Erfolg zu verbuchen sein. Die sogenannte »Bruderschaft Deutschland« gilt als Zusammenschluss militanter Nazis, die in der jüngsten Vergangenheit etwa beim »Sturm auf den Reichstag« Ende August in Berlin beteiligt waren, und deren Anhängerschaft sich auch am Aufmarsch der faschistischen Splitterpartei »Der III. Weg« am 3. Oktober in Berlin beteiligt hatte. Auch die »Schwesternschaft Deutschland«, die schwerpunktmäßig im Ruhrgebiet aktiv ist, hatte sich an dem Aufmarsch der laut Selbstdarstellung »nationalrevolutionären« Partei unter dem Motto »Ein Volk will Zukunft! Heimat bewahren – Überfremdung stoppen – Kapitalismus zerschlagen!« beteiligt.

Am Samstag konnte diese Melange aber keinen Erfolg für sich verbuchen. Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt sorgten dafür, dass die Proteste der Rechten erst mit knapp zweistündiger Verspätung begannen. Zudem wurden sie von rund 150 Antifaschistinnen und Antifaschisten begleitet, die einem Aufruf des Bündnisses »Düsseldorf stellt sich quer!« gefolgt waren. Das lokale Medienprojekt Report D berichtete anschließend spöttisch von »Maskenverweigerern in Käfighaltung«, da die Polizei eigens einen Bereich mit Sperrgittern eingerichtet hatte. Dort seien die Beteiligten »politisch wirkungslos geblieben«, wie Mischa Aschmoneit, Sprecher der »Interventionistischen Linken Düsseldorf – See Red!« am Sonntag im Gespräch mit jW berichtete.

»Nicht zum ersten Mal konnte am Samstag der Schulterschluss von Neonazis und Coronaleugnern beobachtet werden«, bilanzierte Aschmoneit. Antifaschistinnen und Antifaschisten hätten jedoch »das getan, was nötig ist: Den Protest und Widerstand dagegen organisiert«.

Als bedrohlich dürften derweil die zunehmenden Überschneidungen von Neonazis und rechten Kampfsportlern zu werten sein. Dazu veröffentlichten das antifaschistische Bündnis »Essen stellt sich quer!« und entsprechende Zusammenschlüsse aus Oberhausen und Gelsenkirchen in der vergangenen Woche eine Recherche über Verbindungen zwischen der Kampfsportgruppe »Guerreros«, dem »Stahlwerk Gym«, der bürgerwehrähnlichen Gruppe »Steeler Jungs« aus Essen und dem neu gegründeten Oberhausener Kampfsportclub »Fighting Forces«.

»Die zu beobachtende Expansion der extrem rechten Kampfsportszene« sei ein »besorgniserregendes Zeichen«, so die Nazigegner in ihrer gemeinsamen Recherche. »Das offensive Bewerben und Buhlen um Neuzuwachs signalisiert Zuversicht, dass sich das Besetzen des Themas Kampfsport für die Szene rentiert: Sowohl ökonomisch, da mit Kampfsporttraining Geld verdient werden kann, als auch organisatorisch, da die Szene durch den Sport wachsen und die Ideologie so alltagstauglicher machen kann«, heißt es darin. Die Erweiterung des Wirkungskreises in umliegende Städte sei daher »folgerichtig und alarmierend zugleich«.