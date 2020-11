Okkulte Begabung

jW

Falls Joseph Biden am kommenden Dienstag Donald Trump besiege, werde er »der nette Präsident von nebenan« sein, kündigt der Bayerische Rundfunk am Freitag an und liegt damit im Trend der deutschen Unisono-Presse. Der Demokraten-Kandidat gebe sich »einfühlsam, volksnah, versöhnlich«, ein Manko sei sein hohes Alter, aber er habe eine tragische Familiengeschichte und sei ein »Kandidat der Mitte«. Rührseliges aus dem US-Wahlzirkus füllt die deutschen Leitmedien.

Dem FAZ-Korrespondenten für Südosteuropa, Michael Martens, der am Freitag unter der Überschrift »Joe Biden und der Völkermord« für den Kandidaten eine Lanze bricht, gebührt Dank. Er erinnert an eine Episode aus den von USA, der BRD, Österreich, dem polnischen Papst Johannes Paul II. und anderen angezettelten Kriegen zur Auflösung Jugoslawiens, in der Biden – seit 1972 US-Senator – eine Rolle spielte. Martens mag keine Serben und erst recht nicht deren politische Repräsentanten, sofern sie sich nicht der »Wertegemeinschaft« bedingungslos unterwerfen. Das hat er mit Joseph Biden gemeinsam. Der reiste 1993 als Senator, schreibt Martens, »mitten in die jugoslawischen Zerfallskriege, um sich ein Bild von dem Blutvergießen zu machen«. Zurück in den USA habe er die Erkenntnisse seiner Reise in einem hundertseitigen Dokument zusammengefasst, Titel: »Der Aggression widerstehen. Milosevic, die bosnische Republik und das Gewissen des Westens«. Martens ist auch nach 27 Jahren noch begeistert. Der Bericht sei »von herausragender Klarheit und Weitsicht«. Das stärkste Argument des deutschen Qualitätsjournalismus, den Konjunktiv, verwendet auch der FAZ-Mann: »Wären die Regierungen der NATO-Staaten Bidens Empfehlungen schon damals gefolgt, hätten schreckliche Massaker und Zehntausende Kriegstote auf dem Balkan vermieden werden können – doch angewandte Politik wurde aus den Vorschlägen des damaligen Senators erst später.« Richtig: Er und Martens bekamen Massaker und Zehntausende Kriegstote durch NATO-Interventionen. Der FAZ-Mann macht die »Hellsichtigkeit von Bidens Analyse« an einem Nebensatz fest, »der in der Rückschau nachgerade prophetisch wirkt: Da warnt Biden, wenn der Westen nicht handele, drohe Srebrenica – eine Kleinstadt im Osten Bosniens, deren Namen damals noch kaum jemand kannte – ›zum Guernica unserer Zeit‹ zu werden«.

Welch Washingtoner Wunder: Der »schläfrige Joe« schrieb diesen Satz, heißt es bei Martens, »zwei Jahre und drei Monate vor jenem Völkermord, bei dem Truppen unter dem Befehl des bosnisch-serbischen Generals Ratko Mladic mehr als 7.000 bosnische Muslime töteten und den Namen ›Srebrenica‹ damit in die Weltkarte menschengemachter Schrecken einschrieben, auf der die spanische Stadt Guernica schon seit ihrer Bombardierung durch deutsche und italienische Flieger im Jahr 1937 eingezeichnet war«. Magische Kräfte plus Nachilfe mit Waffen. Biden war schon 1993 für die 1995 einsetzenden Luftangriffe des Westens auf Serbien und sagte die »Säuberung« Pristinas durch Serbien voraus. Alles geschah dann ungefähr so wie in seiner »Prognose«, lediglich 1999 griff er direkt ein und ermunterte den damaligen US-Präsidenten William Clinton, Serbien zu bombardieren.

Selbstverständlich stimmte Biden im Senat für den Afghanistan-Krieg 2001 und den Irak-Krieg von 2003. Als Colin Powell, damals US-Außenminister, das Gremium belog, der Irak verfüge über Massenvernichtungswaffen, wurde übrigens der Gobelin im Vorraum zum Saal des UN-Sicherheitsrats, der das »Guernica«-Bild Picassos wiedergibt, verhängt. Der Anblick galt als unzumutbar. Wer reihenweise reale »Guernicas« schafft, kann auf humanistische Kunst, aber nicht auf okkulte Begabungen wie Biden oder Fans in der FAZ verzichten.