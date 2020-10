Schrumpfkurs bei IBM

Silas Stein/dpa »Restrukturierung« heißt auch bei IBM Stellenstreichung und drohende Entlassungswelle (Ehningen, 26.10.2016)

Wer nicht freiwillig geht, der wird gegangen. Unter diesem Motto scheint aktuell die Personalpolitik beim US-amerikanischen IT-Konzern IBM zu stehen. Mit einer Art Aussteigerprogramm will Konzernboss Arvind Krishna die Reihen der Beschäftigten lichten, auch hierzulande. Am Mittwoch verkündete die deutsche Geschäftsleitung gegenüber dem Aufsichtsrat und Konzernbetriebsrat »neue Pläne zur Restrukturierung« – konkret: 2.300 von 10.000 Vollzeitstellen sollen bis Ende des Jahres »abgebaut« werden. Und: Entscheiden sich nicht ausreichend viele aus der Belegschaft, freiwillig mit Abfindung aus dem Unternehmen auszuscheiden, drohen Entlassungen.

Bert Stach, Verdi-Konzernbetreuer für IBM und SAP, sagte am Freitag gegenüber jW: »Bei IBM ist das größte Kürzungsprogramm seit 15 Jahren im Gange, das das Unternehmen krass verändern wird.« Die Beschäftigten seien im Moment in einer Schockstarre, weiß Stach, die Verunsicherung sei enorm. Hinzu kommt: Der ohnehin hohe Arbeitsdruck würde bei einer um ein Viertel reduzierten Belegschaft abermals steigen. Der Konzern ließ eine jW-Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Anderen Medien gegenüber äußerte sich die IBM-Deutschlandzentrale in Ehningen bei Stuttgart ausweichend: »Unsere Personalentscheidungen werden getroffen, um unsere Kunden auf ihrem Weg zur Einführung einer offenen Hybrid-Cloud-Plattform und einer Künstliche-Intelligenz-Fähigkeit bestmöglich zu unterstützen«, zitiert das Handelsblatt am Freitag in seiner Wochenendausgabe aus einer schriftlichen Antwort.

Übrigens ist es nicht das erste Streichkonzert bei IBM: Bereits zwischen 2007 und 2017 hat der Konzern nach Berechnungen der Wirtschaftswoche vom 8. Oktober die Zahl seiner Arbeitskräfte in Deutschland durch Spartenverkäufe, Auslagerungen und Stellenabbau von 20.600 auf 13.500 reduziert – ein Minus von einem Drittel.

Die aktuelle »Rationalisierungsmaßnahme« steht im Zusammenhang mit der Aufspaltung des Gesamtkonzerns, die IBM Anfang Oktober verkündet hatte: Demnach will die Konzernspitze das IT-Dienstleistungsgeschäft abspalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen; die Rest-IBM soll sich dann vor allem auf sogenanntes Cloud-Computing und künstliche Intelligenz konzentrieren. Vom integrierten Technologiekonzern, der von der Softwareentwicklung über Beratung und Systemeinführung bis zur Wartung alles aus einer Hand anbietet, bleibt damit kaum noch etwas übrig. Gewerkschafter Stach wird deutlich: »IBM implodiert geradezu.« Der einstige große IT-Konzern in Deutschland schrumpfe zu einem mittelständischen Betrieb.

Kritik am Komplettumbau wird auch aus diesem Grund laut: IBM erwirtschaftete selbst in der Coronakrise Gewinne und erhöhte die Dividende für Anteilseigner, heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Stellungnahme der Verdi-Betriebsgruppen und der Tarifkommission der Gewerkschaft im Konzern. Deshalb fordern die ­Verdianer IBM auf, die angekündigte Arbeitsplatzvernichtung zurückzunehmen. »Statt Stellenstreichung brauchen wir Qualifizierung und Investitionen in die technologische Entwicklung«, so Stach. Der Gewerkschafter indes bleibt skeptisch, glaubt nicht, dass 2.300 Kolleginnen und Kollegen das Unternehmen »freiwillig verlassen werden« – im Gegenteil: »Es drohen im kommenden Jahr betriebsbedingte Kündigungen.«