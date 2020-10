MAD-Offizier vor Gericht

Bernhard Krebs Oberstleutnant Peter W. vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) am Donnerstag vor dem Kölner Landgericht

Nicht nur bei den Elitekriegern des Kommandos Spezialkräfte (KSK) liegt einiges im argen. Auch Geheimdienst- und Polizeibehörden stehen sich bei der Aufklärung diverser Skandale in der Truppe im Weg. Dieser Eindruck drängte sich am Donnerstag vor dem Kölner Landgericht auf, wo in einem Berufungsprozess gegen Oberstleutnant Peter W. vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) wegen Geheimnisverrats verhandelt wird. Laut Staatsanwaltschaft soll W. den Unteroffizier André S. vor der Durchsuchung der Graf-Zeppelin-Kaserne des KSK in Calw durch das Bundeskriminalamt (BKA) am 15. September 2017 gewarnt haben. S. ist Anführer des »Hannibal«-Netzwerkes sowie Mitbegründer des ultrarechten Vereins »Uniter«. In erster Instanz vor dem Kölner Amtsgericht war der MAD-Mann im März 2019 freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte umgehend Berufung eingelegt.

Der 44jährige, ein großer stämmiger Typ in Uniform mit einem überraschend gewinnenden Lächeln, war damals beim MAD mit den Ermittlungen im Fall des extrem rechten Soldaten Franco Albrecht betraut. Albrecht hatte sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und soll Anschläge geplant haben, um sie anschließend Geflüchteten in die Schuhe zu schieben. Im Rahmen der Ermittlungen gegen Albrecht sei er BKA-Kontaktperson beim MAD gewesen, sagte W. vor Gericht. In dieser Eigenschaft habe er auch von einer für den 15. September 2017 geplanten Befragung dreier KSK-Angehöriger durch die Polizeibehörde erfahren. Vernommen werden sollten André S. und zwei weitere KSK-Männer. Dass auch eine Razzia geplant gewesen sei, davon habe er keine Kenntnis gehabt, so der Beschuldigte.

W. räumte jedoch ein, dass er S. zwei Tage vor der BKA-Aktion in einem Hotel in Sindelfingen getroffen hatte, obwohl der Generalbundesanwalt (GBA) und BKA strikt dagegen waren, dass der MAD im Fall Albrecht wegen der bislang fehlenden Ergebnisse weiter ermittelte. Das habe der MAD auch nicht getan, wie der 44jährige schmunzelnd versicherte. Seine Order sei vielmehr die »Informationsgewinnung« im Hinblick auf eine Abschiedsfeier für einen KSK-Kompanieführer gewesen, »bei der es drunter und drüber gegangen sein soll«. Bei der Feier im April 2017 sollen Elitekrieger der mittlerweile aufgelösten zweiten Kompanie den Hitlergruß gezeigt, Rechtsrock gehört und bizarre Spiele wie Schweinekopfweitwurf gespielt haben.

Beim Frühstück im Hotel habe S. durchblicken lassen, dass er von der bevorstehenden Befragung am Freitag bereits wisse. Sein Kompaniechef habe ihm gesagt: »Da kommen Behördenvertreter. Wir sollen uns bereithalten«, gab W. das Gespräch wieder. Weiter habe S. gesagt: »Ich weiß doch, dass es um Franco Al­brecht geht und die Ermittlungen des GBA.« Die Informationen wollte S. von einem »Zuträger, einem Uniter-Mitglied beim GBA«, erhalten haben. Wer dieser »Zuträger« sei, habe S. nicht erwähnt. Beim GBA wiederum sei dieser Vorwurf »bislang nicht bekannt« gewesen – so wurde am Donnerstag ein Sprecher der Bundesanwaltschaft vom ARD-Portal Tagesschau.de zitiert. Vor Gericht konnte S. in diesem Verfahren noch nicht befragt werden. Er fehlte »krankheitsbedingt«, wie die Vorsitzende Richterin Sylvia Sella-Geusen am Donnerstag mitteilte.

Anstelle von S. drehte dann sein ehemaliger KSK-Kamerad Robert P. im Zeugenstand das ganz große Rad: Er gab an, S. habe ihn und einen weiteren Soldaten bereits vier Tage vor den geplanten Befragungen durch Behördenmitarbeiter in Calw darüber unterrichtet. Zudem sei der MAD wegen mangelnder Ermittlungsergebnisse vom Fall Franco Albrecht abgezogen, das BKA übernehme von nun an »aus politischen Gründen«, habe S. erzählt. Als Strippenzieher habe dieser den damaligen Justizminister Heiko Maas (SPD) ausgemacht, der durch die Aufdeckung »des größten rechten Netzwerks in der Bundeswehr« das von der CDU geführte Verteidigungsministerium in einen Skandal habe stürzen wollen. Und warum? Weil die SPD so die bevorstehende Bundestagswahl eine gute Woche später am 24. September noch habe gewinnen wollen. Der Prozess wird fortgesetzt, ein Urteil soll Mitte November gesprochen werden.