Risikogebiet Europa

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB Rückkehr zu strikten Pandemieeinschränkungen: Fußgängerzone in Magdeburg am Freitag

Kurz vor erneuten drastischen Coronabeschränkungen in Deutschland schnellen die Infektionszahlen weiter in die Höhe. Mit 18.681 gemeldeten neuen Fällen binnen eines Tages gab das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag einen neuen Rekordwert bekannt. Nach einem Beschluss von Bund und Ländern sollen ab Montag für den ganzen Monat November die einschneidendsten Maßnahmen seit dem Frühjahr greifen. Ziel der neuen Vorgaben ist nach Angaben von Kanzleramtschef Helge Braun, die Zahl der Neuinfektionen wieder auf 50 Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zu drücken. Restaurants, Kinos und Theater schließen, Hotels dürfen keine Touristen aufnehmen. Aus Schleswig-Holstein müssen Urlauber spätestens bis Montag abreisen. Für Nordseeinseln und Halligen gelte eine Frist bis 5. November wegen der Kapazitäten im Fährverkehr sowie in den Autozügen, teilte die Landesregierung mit. Die Bundesregierung machte klar, dass die strengeren Vorgaben auch kontrolliert werden sollen.

Freiberufler und Künstler sollen durch die Verlängerung eines deutlich erleichterten Zugangs zu Hartz IV besser durch die Coronakrise kommen. Weitere direkte Hilfen zum Lebensunterhalt standen am Freitag in der Koalition im Raum. Seit Wochen schon fordert vor allem die Kulturbranche umfassendere staatliche Hilfen. Zusätzliche Hilfen soll es für Studierende geben. »Die Überbrückungshilfe soll für November wieder eingesetzt werden«, sagte eine Sprecherin des Bundesbildungsministeriums am Freitag in Berlin. Derartige Hilfen gab es bereits in den Monaten Juni bis September. Rund 135.000 Studierende hatten diese in Anspruch genommen.

Acht weitere europäische Länder werden ab Sonntag ganz als Risikogebiete eingestuft. Auch Österreich und Italien werden fast komplett auf die Risikoliste gesetzt, außerdem Regionen in sechs weiteren EU-Ländern, wie das RKI am Freitag mitteilte.

EU-weit reagieren die Länder mit immer mehr Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf die »zweite Welle« der Pandemie. In Frankreich gelten seit Freitag bis zum 1. Dezember Ausgangsbeschränkungen, die deutlich über die in Deutschland hinausgehen. Die Regierung des mit am schwersten betroffenen Belgien prüft derzeit, ob das bereits stark eingeschränkte öffentliche Leben im ganzen Land weitgehend lahmgelegt wird. (dpa/AFP/jW)