»Polen entwojtyliert sich«

Maciej Jazwiecki/Agencja Gazeta/via REUTERS Massenprotest am Mittwoch in Warschau

Auch eine Woche nach dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts zum Verbot der Abtreibung bei schweren medizinischen Schädigungen des Fötus halten die Proteste im ganzen Land an. Schwangerschaftsabbrüche sind demnach nur noch theoretisch möglich, wenn das Leben der Mutter unmittelbar bedroht ist oder sie in Folge einer Vergewaltigung oder durch Inzest schwanger geworden ist.

Am Montag abend waren polenweit Hunderttausende Menschen gegen das Urteil auf die Straße gegangen und hatten wichtige Kreuzungen blockiert. Die überregionale Tageszeitung Gazeta Wyborcza zählte mehr als hundert Orte des Protests, darunter Großstädte ebenso wie kleine Ortschaften. Es demonstrierten ganz überwiegend junge Frauen zwischen 15 und 25 Jahren, aber auch nicht wenige Männer in ähnlichem Alter. Die Frauenbewegung in Polen hat sich mit dieser Protestwelle um eine Generation verjüngt, auch wenn nach wie vor auch Ältere an den Kundgebungen teilnehmen. Manchmal Töchter mit ihren Müttern – oder umgekehrt. An Warschauer Gymnasien organisierten die Schulsprecherinnen und Schulsprecher Urabstimmungen zu Streiks aus Solidarität mit den Protesten. Am Mittwoch hatten die Organisatorinnen des »Frauenstreiks« alle Frauen aufgerufen, ihren Arbeitsplätzen fernzubleiben; das Ergebnis war zum Beispiel am Mittag in Lodz eine Demonstration von 20.000 Teilnehmerinnen. Ach in Warschau versammelten sich Tausende Frauen um das Parlament.

Breite Bündnisse

Nach wie vor gibt es viel Zustimmung zu den Aktionen. Autofahrer, die durch die Blockaden zum Anhalten gezwungen werden, zeigen durch Hupen im Rhythmus der Parolen ihre Solidarität. In dem Kreisstädtchen Inowroclaw südlich von Torun schlossen sich am Montag Bauern mit ihren Traktoren einem Protestautokorso an: Die Bauern sind derzeit aus anderen Gründen wütend auf die Regierung, aber das sollte an diesem Abend nicht stören; der Chef der eher rechtspopulistischen Bauerngewerkschaft »Agrounia« sagte am Mittwoch in Warschau, Frauen und Bauern sollten der Regierungspartei PiS gemeinsam die »rote Karte« zeigen. In Szczecin marschierten am Montag Fans des lokalen Fußballklubs Pogonia Arm in Arm mit Menschen, die LGBT-Fahnen trugen. Dabei werden Protestformen, die früher dem traditionellen patriotischen Diskurs zugerechnet wurden, zur Verbreitung der aktuellen feministischen Inhalte genutzt. Oft war die Parole »Noch ist die Polin nicht verloren« zu sehen, die an die Eingangszeile der polnischen Nationalhymne anknüpft; im hinterpommerschen Städtchen Szczecinek überraschten junge Mädchen einen Priester, der die etwa 200 demonstrierenden Jugendlichen ungläubig anstarrte, mit der Parole »Hier ist Polen – nicht der Vatikan«. Der Witz an dieser Losung ist, dass der erste Teil: »Hier ist Polen« traditioneller Bestandteil des rechten politischen Diskurses ist. Die dialektische Leichtigkeit, mit der diese Aussage umgekehrt wurde, zeigt, dass vermutlich etwas dran ist an der Aussage eines Kommentators der mit den Protesten sympathisierenden Gazeta Wyborcza: Wir würden derzeit Zeugen davon, dass sich Polen »entwojtyliere«, aus dem Schatten des von der Rechten stets beschworenen »Heiligen Johannes Paul« heraustrete, der mit bürgerlichem Namen Karol Wojtyla hieß und als Papst Johannes Paul II. in die Geschichte einging.

Die offen gezeigte Genugtuung katholischer Hierarchen über das drakonische Urteil des Verfassungsgerichts hat auch eine andere Hemmschwelle auf seiten der Protestbewegung beseitigt. Kirchliche Gebäude und sogar Zeremonien sind nicht mehr tabu. Am vergangenen Sonntag drangen erstmals überhaupt Demonstrierende an mehreren Orten Polens in Messen ein, verstreuten Flugblätter, riefen Sprechchöre oder hielten Plakate wie »Beten wir für das Recht auf Abtreibung« hoch. Papstdenkmäler und Kirchenmauern werden mit Graffiti besprüht, die sakralen Objekte sind nicht mehr unantastbar.

Gewalt als Antwort

Kein Wunder, dass dies die Regierenden und das hinter ihnen stehende Publikum in panische Wut versetzt. Schon am Sonntag hatte es erste Rangeleien gegeben, wurden Demonstrantinnen Kirchenstufen heruntergestoßen. Am Montag versammelten sich Angehörige einer rechten Kampforganisation rund um eine Kirche im Warschauer Stadtzentrum und griffen von dort aus vorbeiziehende Demonstrantinnen an. Der Priester der Kirche bestätigte gegenüber dem linksdemokratischen Portal Oko.press, dass er die Schläger bestellt habe und froh sei, dass sie »das Heiligtum schützten«. Am selben Abend griff ein Mann in der Hafenstadt Gdynia eine Gruppe, die nach einer Protestveranstaltung gemeinsam nach Hause ging, mit einem Messer an und verletzte einen jungen Mann schwer. Der hatte sich verbeten, dass der Angreifer seine Freundin als »Nutte« beschimpfte.

Es steht zu befürchten, dass solche Akte rechter Gewalt sich mehren werden. PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski rief in einer über Facebook verbreiteten Ansprache am Dienstag die Anhänger seiner Partei offen dazu auf, »die Kirche mit allen Mitteln zu verteidigen«. Sie sei »die Inhaberin des einzigen Wertesystems, das wir in Polen kennen«, und wer gegen sie kämpfe, sei ein »Nihilist«. In der neuen Protestbewegung kristallisierten sich »finstere Kräfte«, die »das Polen, das wir kennen, zerstören« wollten. Am Mittwoch im Sejm der Polnischen Nationalversammlung legte Kaczynski nach: Die Organisatoren der Proteste würden »um kleinlicher Interessen Willen« »Polen zerstören« und Tausende in gesundheitliche Gefahr bringen. Das kann als Ankündigung verschärfter Repressalien gegen die Frauenbewegung unter dem Vorwand der Pandemiebekämpfung verstanden werden. Ermächtigt dazu hat sich die Regierung bereits: Seit Mittwoch kann die Militärpolizei eingesetzt werden, um die Coronaregeln durchzusetzen, gegen die öffentliche Versammlungen leicht »verstoßen« können, auch wenn die Teilnehmerinnen Abstand halten und Masken tragen.