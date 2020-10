Nachschlag: Christliche Gefahr

Jörg Carstensen/dpa Christliche Fundamentalisten inklusive AfD-Personal beim »Marsch für das Leben« am 19. September 2020 in Berlin

Polen ist ein mahnendes Beispiel. Dort hat die rechtskatholische Hegemonie im Staatsapparat gerade erst ein De-facto-Verbot jeglicher Möglichkeit eines legalen Schwangerschaftsabbruchs durchgesetzt. Das zeigt: Die Gefahr eines Rechtsrucks geht auch und mit schwerwiegenden, potentiell tödlichen Folgen von christlichen Kreisen aus. Dass der östliche Nachbar dabei jedoch keine Ausnahme ist, vergessen viele. Auch in der BRD wächst die von rechten Christen ausgehende Gefahr. Das zeigt der Beitrag »Wahn! Wahn! Überall Wahn! Die Rhetorik rechter Christen« im Deutschlandfunk. In 20 Minuten wird der Bogen gespannt von den Narrativen »Genderwahn« über »Homowahn« zu »Coronawahn«, besonders innerhalb der evangelikalen Szene in Deutschland. Zwar bleibt der Beitrag oftmals an der Oberfläche. Dass Evangelikale jedoch – gerade in Zeiten einschränkender Coronamaßnahmen – an Einfluss gewinnen, wird deutlich. Bleibt zu hoffen, dass die Linke eigene Antworten auf die Krise findet. (fres)