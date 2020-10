Inneren Kreislauf stärken

China Daily via REUTERS Technologisch eigenständig werden: Medizinisches Personal mit traditionellen Heilmittel für Coronapatienten (März 2020)

Am heutigen Freitag sollen sie bekanntgegeben werden, am Vormittag in Beijing, also noch weit vor dem Morgengrauen in Europa: die wesentlichen Leitlinien für den nächsten Fünfjahresplan, an dem sich die Volksrepublik China von 2021 bis 2025 orientieren wird. Am Montag hatte das 19. Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas seine 5. Plenartagung gestartet, auf der es im wesentlichen um die Prüfung und Verabschiedung der Vorlagen für das Dokument gehen sollte; am Donnerstag wurde die Diskussion abgeschlossen. Die formale Verabschiedung durch den Volkskongress ist für März geplant. Dabei zeichnet sich schon seit geraumer Zeit ab: Der neue Fünfjahresplan wird in erheblichem Maß nicht von inneren, sondern von äußeren Entwicklungen bestimmt, die sich aus Chinas rasantem Aufstieg ergeben. Er wird darauf abzielen, Chinas Selbständigkeit zu stärken.

Das hat besonders die öffentliche Debatte über das neue Konzept der »dualen Kreisläufe« gezeigt, die die ZK-Plenartagung begleitete. Gemeint ist damit im Kern die Unterscheidung zwischen der chinesischen Binnenwirtschaft auf der einen, der Außenwirtschaft auf der anderen Seite: einem »inneren« und einem »äußeren Kreislauf«. Sie sind eng miteinander verschränkt; die Strategie der »dualen Kreisläufe« sieht nun aber vor, dass die Volksrepublik sich in nächster Zeit ökonomisch stärker auf den »inneren Kreislauf« konzentriert, also auf Produktion, Handel und Konsum im eigenen Land. Ursache dafür ist der Wirtschaftskrieg gegen China, den die Trump-Regierung losgetreten hat. US-Strafzölle stürzen chinesische Exporteure in ernste Probleme, US-Sanktionen schneiden strategisch zentrale chinesische Hightechkonzerne wie Huawei von existentiellen Vorprodukten ausländischer Zulieferer ab. Die einzige zuverlässig Alternative, die Beijing bleibt – abgesehen vom Durchwursteln für eine gewisse Übergangszeit –, besteht darin, technologisch eigenständig zu werden und bedrohte Exporteure anderweitig zu bedienen. Nur eine hohe Unabhängigkeit bietet gegen Angriffe, die Chinas Aufstieg stoppen sollen, Schutz.

Entsprechend dürfte der neue Fünfjahresplan zum einen großen Wert darauf legen, nicht nur wie bisher ganz allgemein die chinesischen Hightechbranchen weiterzuentwickeln – von künstlicher Intelligenz über autonomes Fahren bis hin zur Biomedizin. Es wird mit besonderer Priorität vor allem darum gehen, fatale Lücken zu schließen – etwa in der Halbleiterproduktion, in der die Volksrepublik in der Tat noch deutlich zurückliegt und von ausländischen Lieferanten abhängig ist. Ziel ist es, in strategisch zentralen Hightechbranchen nach Möglichkeit vollständig unabhängige Produktionskreisläufe im eigenen Land zu etablieren.

Ein zweites Feld, auf dem Fortschritte erreicht werden müssen, sofern China seine wirtschaftliche Verletzlichkeit – etwa im Hinblick auf Strafzölle – verringern und trotzdem weiter wachsen will, ist der Inlandskonsum: Gerät der Export ins Wanken, muss der Absatz zu Hause gesteigert werden. Da ist noch viel Spielraum. Die Ausgaben privater Haushalte, die in den reichen Staaten des Westens auf 60 Prozent der Wirtschaftsleistung beziffert werden – in den USA ist es sogar noch mehr –, lagen in der Volksrepublik zuletzt bei 38,5 Prozent. Im Gespräch sind Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, den individuellen Konsum zu steigern.

Die Ankündigung der Volksrepublik, sich zukünftig auf den »inneren Kreislauf« zu konzentrieren, hat in der westlichen Wirtschaft Befürchtungen ausgelöst, in China künftig nicht mehr wie gehabt zum Zuge zu kommen. Die Reduzierung der Importabhängigkeit rufe erhebliche »Sorgen in Japan, Südkorea, Deutschland und anderen« Ländern hervor, »die bislang vom Export von Zwischenprodukten an chinesische Unternehmen profitieren«, stellte schon im September Alicia García-Herrero, Asien-Pazifik-Chefökonomin der französischen Investmentbank Natixis, fest. Das neue Konzept der »dualen Kreisläufe« könne Chinas bisherigen Außenwirtschaftspartnern ganz erheblich schaden. Auch aus den Vereinigten Staaten sind Beschwerden zu hören. Eine Strategie, die im wesentlichen »amerikanische Produkte aus dem chinesischen Markt« ausschließe, werde »in Washington nicht willkommen sein«, kommentierte zu Wochenbeginn verärgert die konservative Denkfabrik Heritage Foundation. Nun, die Idee, die Volksrepublik ökonomisch vom Westen zu isolieren – das Konzept der »Entkopplung« (»Decoupling«) –, stammt nicht von Chinas Präsident Xi Jinping, sondern von seinem US-Amtskollegen Donald Trump. Tatsächlich muss die von Beijing angestrebte Unabhängigkeit nicht zwingend zu Abschottung führen. Sie bietet China aber perspektivisch die Möglichkeit, seine Wirtschaftskontakte frei zu wählen.

Die Volksrepublik hätte, geht das Konzept der »dualen Kreisläufe« auf, in der Tat die Option, langfristig etwa auf Käufe bei US-Halbleiterherstellern zu verzichten, um Washingtons Repressalien nicht mehr ausgesetzt zu sein, statt dessen aber eng mit Unternehmen aus der EU zu kooperieren, um die Festigung einer einheitlichen antichinesischen Front des Westens zu verhindern. Darauf setzen zumindest deutsche Spezialisten. In diesem Sinn hat sich nun jedenfalls Max Zenglein geäußert, ein Mitarbeiter des Berliner Mercator Institute for China Studies (Merics), das in letzter Zeit immer wieder mit Stellungnahmen gegen Beijing aufgefallen war. »Investitionen oder Forschungskooperation in strategisch wichtigen Bereichen« seien »für China in Anbetracht des geopolitischen Umfelds wichtiger denn je«, erklärte Zenglein am Donnerstag gegenüber dpa. »Deutschen Unternehmen, die sich daran beteiligen wollen, wird von seiten Chinas der rote Teppich ausgerollt.« Beijings »Streben nach mehr Eigenständigkeit« sei »nicht mit einem Abkopplungsprozess gleichzusetzen«. Jedenfalls dann nicht, wenn der Westen diesen nicht seinerseits auf Druck der USA forciert.