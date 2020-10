Nachschlag: CDUler im Äther

imago images/HOFER Einer mit Kandidatenstatus: Friedrich Merz will unbedingt CDU-Chef werden

Man hat den Eindruck, CDUler verstopfen aktuell den Äther. Spitzenvertreter, Hinterbänkler und Newcomer werden durch die öffentlich-rechtlichen Anstalten geführt und pusten jeweils ihre Meinung zur Absage des CDU-Bundesparteitags Anfang Dezember durch die Mikros. So auch ein gewisser Christoph Johannes Ploß. Der ist Vortänzer der Hamburger Christdemokraten – und: ein Fürsprecher von Friedrich Merz für den Parteivorsitz, wie er dem Deutschlandfunk am Mittwoch freimütig zu Protokoll gab. Deshalb will Ploß auch eine Entscheidung, »zeitnah«. Spätestens aber im Januar müsse der Parteitag über die Bühne gehen, notfalls virtuell. Hauptsache »zeitnah«, Ploß wiederholt sich. Warum nur der ehemalige Aufsichtsratschef von Blackrock? Man ahnt die Antwort, der Hanseat liefert sie: wegen Merz’ finanzpolitischen Sachverstands. »Er ist wirklich der beste.« Na dann. Es bleibt zu hoffen, dass die CDU ihre personelle Spitzenware rasch kürt. Partikularprobleme der Konservativen dürften dann weniger Sendezeit beanspruchen. (or)