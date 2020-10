»Wir fordern einen sofortigen Abschiebestopp«

REUTERS/Stringer Straßenprotest in Togos Hauptstadt Lomé (Archivbild, 2017)

Deutsche Ausländerbehörden versuchen zur Zeit wieder, Menschen nach Togo abzuschieben. Wie ist die Lage der Betroffenen?

Es sind momentan allein in Baden-Württemberg mehr als 300 Geflüchtete aus Togo von Abschiebung bedroht. In Togo sind die Abgeschobenen mit Repression – wegen ihres politischen Engagements in der Bundesrepublik oder vor ihrer Flucht – konfrontiert. Das diktatorische Regime verfolgt Oppositionelle. Zwischen 2004 und letztem Jahr gab es deshalb keine Abschiebungen. Seit einem Jahr hat sich die Praxis geändert. Viele Betroffene bekommen jeweils nur noch eine Duldung, mit dem Hinweis, dass sie ausreisepflichtig sind. Die Polizei kommt meist nachts und holt die Menschen aus dem Schlaf, um sie abzuschieben. Deshalb können sie nicht mehr in ihren Unterkünften schlafen. Sie müssen sich bei Freunden oder draußen verstecken. Auch aus anderen Bundesländern sollen Menschen nach Togo abgeschoben werden.

In Togo herrscht faktisch Ausnahmezustand. Das Regime reagiert auf Proteste mit Menschenrechtsverletzungen bis hin zu Folter und Mord. Wie kommt es hier gerade jetzt zu Abschiebeplänen?

Das ist für uns vollkommen unverständlich. Seit letztem Jahr hat auch ein Großteil der Diaspora, darunter auch wir Geflüchteten, gegen die Diktatur protestiert. In einer solchen Situation erneut mit Abschiebungen nach Togo zu beginnen empfinden wir als verantwortungslos. Es bereitet uns große Sorge, denn es ist lebensgefährlich. Diejenigen, denen die Abschiebung angedroht wird, müssen in ständiger Angst davor leben, in Verhältnisse zurückgeschickt zu werden, in denen ihre Unversehrtheit und ihr Leben in Gefahr sind. Einige der bereits Abgeschobenen wurden in Togo verhaftet oder verhört.

Bereits im Oktober 2018 haben Togolesen gegen den Besuch des Präsidenten Faure Gnassingbé in Berlin demonstriert.

Gegen diesen Staatsbesuch gab es massive Proteste. Ein Mitarbeiter des Regimes hat Fotos und Filme der Demonstranten gemacht, bis die Veranstalter das bemerkten und unterbinden ließen. Auch diese Bilder können Menschen jetzt im Fall einer Abschiebung gefährlich werden.

Wird trotz der Coronapandemie weiter abgeschoben?

Ja. Auch das ist für uns völlig unverständlich. Es gibt in Togo mehrere Risikogebiete.

Haben Sie gegen die drohenden Abschiebungen protestiert?

Wir haben in Berlin am 11. September vor der togoischen Botschaft und auf dem Europaplatz gegen die Anerkennung der betrügerisch erreichten Wiederwahl Faure Gnassingbés durch die Bundesregierung demonstriert. Es haben mehr als 300 Menschen teilgenommen. In diesem Rahmen haben wir auch auf die Abschiebungen, die gegen das Schutzgebot vor Folter und Verfolgung verstoßen, hingewiesen. Wir fordern einen sofortigen Abschiebestopp – auch in weitere Länder wie Mali, Niger, Guinea und Kamerun. Es darf auch nicht mehr damit gedroht werden. Wir fordern die Korrektur von unvollständigen und unkorrekten Lageberichten des Auswärtigen Amtes. Es darf nicht sein, dass die Bundesregierung mit Diktatoren zusammenarbeitet und über Menschenrechtsverletzungen hinwegsieht. Diktatoren wie Faure Gnassingbé sichern den Großkonzernen den günstigen Zugriff auf wertvolle Rohstoffe. Der Schutz der Umwelt und die Menschenrechte spielen in ihrer Politik keine Rolle. Viele Togolesen sind daher zur Flucht gezwungen. Ende November wollen wir vor dem Sitz des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe eine größere Demonstration durchführen. Außerdem sind an mehreren Orten kleinere Kundgebungen und Demonstrationen geplant.

Welche Bündnispartner stehen Ihnen zur Seite?

Es sind nicht nur Geflüchtete aus Togo, die mit uns demonstrieren. Es sind auch Menschen aus dem Senegal, Kamerun, Guinea, Mali und weiteren Ländern sowie Unterstützer aus der Flüchtlings- und Solidaritätsarbeit, die uns unterstützen. Vielleicht finden sich ja durch dieses Interview und unsere Proteste noch weitere Menschen oder Organisationen, die sich mit uns gemeinsam für unser Recht auf Schutz vor Verfolgung und die Überwindung kolonialistischer Zerstörung einsetzen wollen.