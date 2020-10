Durch die zerstörte Stadt

Robert Capa Archive at the International Center of Photography, New York Blick vom Brandenburger Tor Richtung Unter den Linden mit Stalin-Bild; »Tag der Opfer des Faschismus« im Sportpark Neukölln

Das Eingangsfoto der Ausstellung im Berliner Centrum Judaicum zeigt Robert Capa im Kreis von Rotarmisten, die sich vor der Siegessäule zu einem Gruppenfoto in Positur gestellt haben, seine Arme liegen auf Schultern der Befreier. Auf einem zweiten Bild sitzt er entspannt im Tanzcafé »Femina«, wo sowjetische und westalliierte Soldaten mit deutschen »Fräuleins« rauchen, trinken und anbandeln – dieses gemeinsame Feiern war wenige Monate später nicht mehr möglich. Ein drittes Foto zeigt Capa beim ersten jüdischen Neujahrsfest nach dem Krieg am 9. September 1945 in der Synagoge am heutigen Fraenkel­ufer. So bekommt man eine ziemlich klare Vorstellung von dem Mann, der das Berliner Straßengeschehen von damals in mehr als 600 Bildern festhielt, die bisher kaum bekannt waren. Eine Auswahl davon ist jetzt in der Ausstellung »Berlin Sommer 1945« zu sehen.

Aus dem Krieg nach Paris zurückgekehrt, hatte Capa in jenem Sommer zunächst kaum noch etwas zu tun. Berühmt geworden war er durch seine Fotos aus dem Spanischen Krieg und von der Landung der Alliierten in der Normandie am D-Day. Als »Embedded journalist« hatte er in Leipzig am 18. April 1945 das Bild eines sterbenden jungen US-Gefreiten gemacht, das unter dem Titel »Last Man to Die« (Der letzte Tote) um die Welt gegangen war. In Leipzig hatte Capa dann auch das Kriegsende erlebt. Seine große Liebe, Gerda Taro, hatte in der Stadt gelebt. Sie war 1937 an der Brunete-Front in Spanien ums Leben gekommen.

Nach Berlin zogen ihn eine diskret behandelte Affäre mit der Schauspielerin Ingrid Bergman und zwei kleinere Aufträge vom Life-Magazin. Was hat dieser weltberühmte Fotograf in der Stadt Berlin gesehen und empfunden, in die er 1931 vor dem Horthy-Regime aus Ungarn geflohen war? Was dachte er über die Deutschen, die ihn 1933 als Juden und Sozialisten wieder in die Flucht getrieben hatten?

Aus seinen Bildern spricht deutlich die Sympathie für die sowjetischen Soldaten, auch seine Verbundenheit mit den überlebenden Juden beim Neujahrsfest. Sein Blick auf alles andere wirkt dagegen sehr unterkühlt. Er war ohne Hass, aber die Fotos zeigen eine große Distanz. Trotz des gleißenden Sonnenlichts auf den meisten Bildern und der Schatten, die es erzeugt, strahlen die Fotos eine metallische Kälte aus. Ihre gestochene Schärfe zeigt jedes kleine Detail.

Die Ausstellung folgt Capa auf dem Gang durch die zerstörte Stadt, vom Hohenzollernplatz im britischen zum Alexanderplatz im sowjetischen Sektor, über Plätze und Straßen, im Hintergrund die zerschossenen und zerbombten Gebäude, Trümmer und Schutthaufen. Am Ku’damm geht das Leben bereits weiter, mit Straßen­cafés und Kino. Gutgekleidete Menschen drängen sich um einen Zeitungsverkäufer am Bahnhof Zoo oder stehen Schlange beim Kartoffelhändler im amerikanischen Sektor. Unter den Linden, gleich hinter dem Brandenburger Tor, ist ein großes Stalin-Bild aufgestellt, das durch Capas Fotoblick von der zerstörten Quadriga herunter ganz klein wirkt vor der ruinengesäumten ehemaligen Prachtstraße.

Am Tag, an dem Capa dem Auftrag nachkam, das jüdische Neujahrsfest zu dokumentieren, hielt er noch ein zweites Ereignis fest: Im Sportpark Neukölln wurde der erste »Tag der Opfer des Faschismus« begangen. Mehrere tausend überlebende ehemalige KZ-Häftlinge und aus dem Exil zurückgekehrte Widerstandskämpfer folgten der Lesung der Ballade »Kinderschuhe aus Lublin« von Johannes R. Becher.

Capas zweiter Auftrag war ein Bericht über Schwarzmärkte. »Schwarzmärkte boomen in Berlin. Rotarmisten sind die größten Käufer«, titelte das Life-­Magazin ohne Namensnennung des Fotografen. Aus sicherer Entfernung geknipst, zeigen die Bilder – durch geschickte Hängung wie ein Breitbandpanorama wirkend – Soldaten aller vier Armeen, Männer mit Rucksäcken, herausgeputzte Frauen bei ihrem illegalen Tun im fast abgeholzten Tiergarten. Der Kriegsfotograf Capa fühlte sich in Berlin vielleicht als Zuspätgekommener. Aber mit dem zeitlichen Abstand von 75 Jahren eröffnen seine Fotos überraschend neue Perspektiven auf das Berlin des Sommers 1945.