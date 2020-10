Ämter für Kleinstkredite

Christian Charisius/dpa Hartz-IV-Bezieher müssen zunehmend Kleinkredite beim Jobcenter beantragen, um beispielsweise Schulsachen für ihre Kinder zu finanzieren

Der Kühlschrank gibt den Geist auf, eine Brille ist fällig, die Strompreise schnellen rauf, und Schulsachen für die Kinder nagen am Budget: Hartz-IV-Bezieher müssen sich das zunehmend vom Mund absparen. Die Differenz zwischen realen Kosten und Beihilfe wächst. Der Bedarf sei kleingerechnet und intransparent ermittelt worden, warf der Bundesrat der Regierung bei der Begutachtung der für 2021 festgelegten Regelsatzerhöhung vor. Die winkte nun in einer Gegenäußerung zur Stellungnahme ab: Selbst die Forderung, dem Parlament in zwei Jahren eine plausible Bedarfsanalyse vorzulegen, sei zuviel verlangt.

So beobachte die Bundesregierung die Preisentwicklung ganzjährig, um auf starke Erhöhungen reagieren zu können, hieß es. Eine solche Reaktion hat es zwar in 16 Jahren nie gegeben – weder bei steigenden Stromkosten noch im Zuge nun von Corona bedingter Mehrausgaben. Doch kein Problem: Bei der Prüfung der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) habe man »die nachgewiesenen durchschnittlichen Verbrauchsausgaben für Strom in vollem Umfang berücksichtigt«, versicherte die Bundesregierung. Darauf, dass sich die Kritik des Gremiums explizit darauf bezog, dass Durchschnittswerte individuelle Lagen nicht beziffern könnten, ging sie nicht ein.

Auch Schüler würden nicht benachteiligt, teilte sie mit und berief sich auf das Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 150 Euro pro Schuljahr. Zudem könnten Schüler jetzt ein digitales Endgerät in Schulen leihen. »Die Bundesregierung widerspricht ausdrücklich der Einschätzung des Bundesrates, wonach keine Überprüfung der Regelbedarfsermittlung stattgefunden habe und neuere Erkenntnisse nicht geprüft worden seien.« Auch sei der Vorwurf falsch, dass man zwei Urteile aus Karlsruhe von 2010 und 2014 missachte.

Im Kern kritisierte der Bundesrat die für die Neuermittlung genutzten Daten aus der EVS, die das Statistische Bundesamt alle fünf Jahre – zuletzt 2020 für 2018 – herausgibt. Wie immer legte man daraus nur die Ausgaben der ärmsten 15 Prozent der Bevölkerung zugrunde und minimierte diese um Positionen, die man für nicht relevant hält. Auch verdeckt Arme, die auf ihr Recht auf Grundsicherung verzichteten, befanden sich erneut darunter. Wenn die Bundesregierung die Praxis nicht ändere, so der Bundesrat, treibe sie die Armutsspirale voran. Immer öfter müssten die mit Kleinpauschalen Abgespeisten ihr Jobcenter um Darlehen ersuchen.

In der Tat mutieren Jobcenter immer mehr zu Vergebern von zinslosen Kleinstkrediten. Das fängt an bei Umzügen, zu denen Betroffene aufgefordert werden, wenn ihre Miete eine Obergrenze übersteigt. Zwar muss das Amt die für die neue Wohnung fällige Kaution übernehmen, kann diese aber in Monatsraten von zehn Prozent vom Regelsatz zurückverlangen. Das Abstottern kann Jahre dauern. Auch die Zahl anderer Darlehen, um Notwendiges zu finanzieren, hat sich seit 2007 verdoppelt. Wie im September eine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) ergab, beantragten letztes Jahr rund 11.500 Bedürftige bei einem Jobcenter einen Kleinkredit. Im Schnitt erhielten sie 460 Euro.