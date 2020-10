Stürmer-Stil nicht strafbar

Fabian Strauch/dpa Aufmärsche der Partei »Die Rechte« rufen regelmäßig Gegendemonstranten auf den Plan (Archivbild: Bielefeld, 9.11.2019)

Sie wollen sich nicht entmutigen lassen. Das Ehepaar Bernadette und Joachim Gottschalk aus Laatzen bei Hannover engagiert sich seit Jahren gegen den wachsenden Antisemitismus und gegen rechts. Bernadette Gottschalk stammt aus einer jüdischen Familie in Ungarn. Für sein Engagement ist das Paar nicht nur persönlichen Anfeindungen ausgesetzt, sondern muss auch Rückschläge verkraften. Vor einigen Tagen lag ein Schreiben der Staatsanwaltschaft Hannover im Briefkasten der Gottschalks. Darin wird mitgeteilt, dass das Ermittlungsverfahren gegen Funktionäre der faschistischen Kleinpartei »Die Rechte«, das Bernadette Gottschalk im Mai 2019 mit einer Strafanzeige ins Rollen gebracht hatte, eingestellt wird.

Zumindest der juristische Kampf gegen eine perfide Kampagne der Partei erscheint damit ans Ende gekommen zu sein. Im Mai 2019, gut zwei Monate nach der EU-Parlamentswahl, war ein Streit um ein Wahlplakat von »Die Rechte« hochgekocht. Auf dem im ganzen Bundesgebiet aufgehängten Plakat stand der Text »Zionismus stoppen: Israel ist unser Unglück – Schluss damit!«, der eindeutig Bezug nahm auf die vom Naziregime propagierte Parole »Die Juden sind unser Unglück«. In mehreren Städten, etwa in Karlsruhe und Dortmund, erstatteten jüdische Organisationen und Einzelpersonen Anzeige wegen des Plakats.

Bernadette Gottschalk stellte Mitte Mai 2019 Strafantrag gegen Verantwortliche der Partei »Die Rechte«, unter anderem den Vorsitzenden Sascha Krolzig, wegen Volksverhetzung und Beleidigung. »Uns war, als wir das Plakat das erste Mal sahen, sofort klar, dass die Aussage eindeutig antisemitisch ist«, sagte Joachim Gottschalk am Dienstag im Gespräch mit junge Welt. In der Anzeige seiner Frau hieß es, der Satz »Israel ist unser Unglück« sei »als ein Aufruf, der letztlich auf die Ermordung der Juden, eines jeden einzelnen Juden, hinausläuft«, anzusehen.

Joachim Gottschalk hat sich intensiv mit der Genese der Parole befasst. Wie viele andere antisemitische Parolen stamme auch die Aussage »Die Juden sind unser Unglück«, die zum Leitsatz des Nazihetzblattes Der Stürmer wurde, aus dem 19. Jahrhundert. Sie wurde von Heinrich von Treitschke geprägt, zu Lebzeiten einer der einflussreichsten konservativen Historiker und Publizisten in Deutschland. Treitschke formulierte die Aussage in einem Artikel, der im November 1879 in den von ihm herausgegebenen Preußischen Jahrbüchern unter der Überschrift »Unsere Aussichten« erschien. Der Aufsatz löste den »Berliner Antisemitismusstreit« aus und machte nach Einschätzung von Historikern eine »respektable« Form des Antisemitismus salonfähig.

Als justiziabel wurde die daran angelehnte Aussage auch 140 Jahre später – trotz des millionenfachen Judenmordes zwischen 1933 und 1945 – nicht bewertet. Wie andere Staatsanwaltschaften auch stellte die Staatsanwaltschaft Hannover Mitte Juli 2019 die Ermittlungen in der Sache ein. Die Parole auf dem Plakat richte sich nicht zwangsläufig gegen in Deutschland lebende Juden und sei von der Meinungsfreiheit gedeckt, war das wesentliche Argument in den Einstellungsbescheiden. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, zeigte sich damals entsetzt und erklärte: »Bei der Begründung sträuben sich mir die Haare.«

Die Gottschalks legten Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens ein. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle wies die Staatsanwaltschaft Hannover daraufhin an, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Ende Februar 2020 beantragte diese Durchsuchungsbeschlüsse für die Bundesgeschäftsstelle der Partei »Die Rechte« in Dortmund und Privaträume von fünf Kadern, um Beweismittel sicherzustellen. Das Amtsgericht Hannover lehnte im März diesen Antrag ab, weil keine Anfangsverdacht bestehe.

In der Begründung des Gerichts heißt es, »aufgrund des im Hintergrund des Plakates ersichtlichen Davidsterns und des historischen Hintergrunds« stehe für einen »informierten Leser« außer Frage, dass mit der Formulierung auch das »Volk Israel« und damit »die Juden« gemeint sein könnten. Auch liege die Vermutung nahe, dass »mit der semantischen Anknüpfung an eine der bekanntesten antisemitischen Parolen eine geschmacklose Provokation der Partei ›Die Rechte‹ beabsichtigt gewesen ist«. Eine Auslegung, dass die Formulierung ausschließlich so zu interpretieren sei, dass sie sich gegen die in der BRD lebenden Juden richte, sei jedoch »unzulässig«. Das sei aber Voraussetzung für den Straftatbestand der Volksverhetzung, so das Amtsgericht. Die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde gegen den Beschluss ein. Das Landgericht Hannover schloss sich aber der Begründung des Amtsgerichts an und verwarf die Beschwerde Mitte April.

Darauf bezog sich nun die Staatsanwaltschaft Hannover in ihrem Einstellungsbescheid vom 14. Oktober an die Gottschalks. Darin heißt es, ohne die Durchsuchungen sei den Beschuldigten die Tat »nicht mehr mit der für eine Anklageerhebung nötigen hinreichenden Gewissheit« nachzuweisen. Joachim Gottschalk, der selbst Jurist ist, kann diese Argumentation zwar nachvollziehen, überlegt aber dennoch, Beschwerde einzulegen, was die Voraussetzung für ein mögliches Klageerzwingungsverfahren ist. »Wir wollen in dieser Sache weiterhin politisch Flagge zeigen«, so der streitbare Laatzener.