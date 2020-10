Spiel auf Zeit

Marijan Murat/dpa US-Soldaten vor dem United States European Command in Stuttgart (3.5.2016)

Obwohl US-Verteidigungsminister Mark Esper bereits Ende Juli einen Abzug von Teilen der in der Bundesrepublik stationierten US-Soldaten angekündigt hatte, lässt dieser weiterhin auf sich warten. Esper hatte damals betont, dass die ersten der 12.000 Soldaten »innerhalb von Wochen« abgezogen würden. Während nach offiziellen Angaben 5.600 Armeeangehörige in andere NATO-Länder verlegt werden sollen, soll der Rest wieder in die Vereinigten Staaten zurückgeholt werden. Dies war von US-Präsident Donald Trump wortgewaltig angekündigt und damit begründet worden, dass die Bundesrepublik zu wenig Geld für »Verteidigung«, also Rüstung und Krieg, ausgebe.

Wie die Nachrichtenagentur dpa am Montag berichtete, hat die Kommandozentrale für die US-Streitkräfte in Europa (Eucom) in Stuttgart auf Anfrage mitgeteilt, dass die Vorbereitung für den Abzug noch Zeit brauche. »Die Planung erfolgt auf den höchsten Ebenen und berücksichtigt zahlreiche Überlegungen. Dies wird einige Zeit dauern«, heißt es in der schriftlichen Antwort. Man habe zu diesem Zeitpunkt »keine weiteren Einzelheiten zu bieten« und könne »auch nicht über Zeitpläne spekulieren«, hieß es weiter.

Inhaltlich wurde das auch vom Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, Peter Beyer (CDU), bestätigt. »Die US-Army in Deutschland hat nach meiner Kenntnis bisher noch keine konkreten Befehle bezüglich der detaillierten Umsetzung der Truppenreduzierung erhalten«, erklärte der CDU-Politiker gegenüber dpa.

Einbezogen in die Planungen wurde man in Berlin bis zum heutigen Tag aber offenbar nicht. Auf eine parlamentarische Anfrage des Bundestagsabgeordneten Alexander Neu (Die Linke), ob sie Kenntnis von bereits erfolgten oder in den nächsten Monaten geplanten Truppenverlegungen habe, antwortete die Bundesregierung in der vergangenen Woche nur mit dem knappen Satz: »Der Bundesregierung liegen keine entsprechende Erkenntnisse vor.«

Der Friedensbewegung dauert der Truppenabzug schon jetzt viel zu lang. »Ich hoffe, dass man Herrn Trump zumindest in dieser Frage ernst nehmen kann. Einem Abzug der US-Truppen aus Deutschland steht nichts im Wege«, betonte Felix Oekentorp, Landessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFG-VK) in Nordrhein-Westfalen, am Montag auf jW-Anfrage. Er hoffe, dass die Truppen »besser heute als morgen« abgezogen würden und empfahl den US-Streitkräften, die in Büchel gelagerten Atomsprengköpfe und die in Ramstein stationierten Drohnen »gleich mitzunehmen«. Auch gegen einen Vollabzug der in der Bundesrepublik stationierten Soldatinnen und Soldaten habe er »nicht das geringste einzuwenden«, so Oekentorp weiter.

In einer Anfang August veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov hatten sich 47 Prozent der Befragten für eine Reduzierung der in Deutschland stationierten US-Soldaten ausgesprochen. Jeder vierte Befragte sprach sich sogar dafür aus, dass die US-Streitkräfte komplett aus Deutschland abgezogen werden.

Das Berliner politische Establishment, das überwiegend weiter an der »Partnerschaft« mit den USA interessiert ist, hofft nunmehr offenbar darauf, dass Trump die Präsidentschaftswahl am 3. November gegen seinen Herausforderer Biden verliert und die Entscheidung über den Teilabzug der Truppen rückgängig gemacht wird. »Da sehe ich bei einem Präsidenten Biden definitiv die Chance, dass diese Sache revidiert wird«, sagte Johann Wadephul, stellvertretender CDU/CSU-Fraktionschef, gegenüber der dpa. Nimmt man den ersichtlich geringen Eifer des US-Militärs bei der Umsetzung von Trumps Abzugsankündigung als Indiz ernst, dann sehen das »auf den höchsten Ebenen« in Washington offenbar viele ähnlich.