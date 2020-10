Für Bäume statt Asphalt

Boris Roessler/dpa

Aus Protest gegen den Weiterbau der Autobahn 49 in Hessen haben sich am Montag Umweltaktivisten von mehreren Autobahnbrücken im Rhein-Main-Gebiet abgeseilt. Zu einer Aktion kam es am Morgen an der Autobahn 3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen. Dort sagte eine Aktivistin: »Dadurch, dass wir hängen, erzeugen wir einen künstlichen Stau und Aufmerksamkeit.« Hintergrund sind die Rodungen im Dannenröder Forst und im Herrenwald, bei denen Bäume für den Autobahnbau gefällt werden. Dagegen protestieren Umwelt- und Klimaschützer. (dpa/jW)