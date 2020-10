Nachschlag: Düstere Aussichten

Premiere Pro Hauptfigur der neuen »Star-Trek«-Reihe: Officer Michael Burnham, gespielt von der actionerprobten Sonequa Martin-Green

Die US-Fernsehserie »Star Trek« erfreut sich so großer Beliebtheit, dass sie auch nach einem halben Jahrhundert noch fortgesetzt wird. 1966 kreuzte das Raumschiff »Enterprise« zum ersten Mal die Bildschirme – und gerade sind jeden Freitag auf der Videoplattform Netflix die neuesten Folgen des Sequels »Star Trek: Discovery« zu sehen. Der gute alte Commander Spock kommt immer noch vor, im Zentrum allerdings steht diesmal seine Adoptivschwester Michael Burnham – das ist kein Schreibfehler. Woran man schon erkennen kann, dass die Handlung ausgefallene Wendungen bereithält. Was noch besonders ist: Lange hatten sich die diversen Crews in der »Vergangenheit«, der Zeit vor Captain Kirk und Co., zu bewähren. Aber jetzt geht es wieder in die »Zukunft« – ins dritte Jahrtausend. Und was stellt sich heraus? Die »Sternenflotte« existiert nicht mehr – der Treibstoff war ausgegangen, die Kommunikation zusammengebrochen. Düstere Aussichten für die USA, für die die Serie so lange die beste Werbung war. (jt)