Da stimmt doch etwas nicht!

gemeinfrei Teurer Sieg: Bei der Belagerung von Belgrad 1789 erkranken Hunderttausende an Ruhr und Malaria

Juni 1789. Im Russisch-Österreichischen Türkenkrieg, der das österreichische Heer im Vorjahr Tausende Gefallene und weitere 80.000 an Krankheiten gestorbene oder in türkische Sklaverei geratene Männer gekostet hat, belagern die habsburgischen Truppen Belgrad, das sie im Oktober einnehmen werden – doch im Mai 1789 sind dort, in der Sumpfgegend um Semlin, 172.000 Soldaten an Ruhr und Malaria erkrankt, 33.000 der Seuche erlegen. Joseph II. war mit Tuberkulose und Malaria vom Schlachtfeld zurückgekehrt (und wird Anfang 1790 sterben), Ruhr und Malaria wurden von heimkehrenden Soldaten auch nach Wien gebracht. Der Feldzug des Vorjahres hatte Unmengen Geldes verschlungen, fast ebensoviel wie der Siebenjährige Krieg. Die Lage in Wien ist trostlos, politisch wie wirtschaftlich, auf den Straßen verkrüppelte Soldaten und Deserteure, eine Epidemie ist zu befürchten.

Down and out

Doch die Weltlage ist vermutlich Mozarts kleinstes Problem. Er ist völlig überschuldet, und weder vom Kaiser noch von den Aristokraten, denen die Kriegssteuer zusetzt, sind Kompositionsaufträge zu erwarten. Von einer kostspieligen Reise nach Prag, Leipzig und dem eigentlichen Ziel, Berlin, kehrt Mozart desillusioniert und vor allem ohne die erhofften Einnahmen und Aufträge zurück. Der preußische König Friedrich Wilhelm II. hatte angeblich Interesse signalisiert, Mozart am Berliner Hof zu beschäftigen, doch als der in Berlin eintrifft und wünscht, »seine Talente zu Ew. Königlichen Majestät Füßen zu legen«, reagiert der Preußenkönig sehr kühl und befiehlt, sein Cellolehrer solle sich des Wiener Kapellmeisters annehmen. Der König will ihn nicht hören, auch ein paar Wochen später nicht, nur die Königin, schreibt Mozart »im thiergarten in einem Wirthshause«, »da ist aber nicht viel zu machen«, erklärt er seiner Frau, der er während seiner ganzen Reise heiße (»richte Dein liebes schönes Nest recht sauber her, denn mein Büberl verdient es in der Tat« ist noch eine der harmloseren Stellen) und mitunter recht eifersüchtige Briefe schickt. Fazit: Nichts gewesen außer Spesen, »Du musst Dich bei meiner Rückkunft schon mehr auf mich freuen als auf das Geld«.

Mozart ist pleite und verzweifelt, er schreibt Bettelbriefe, vor allem an seinen Freimaurerlogenbruder Michael Puchberg: »Gott! Ich bin in einer Lage, die ich meinem ärgsten Feinde nicht wünsche.« Bei seiner Rückkehr erkrankt seine Frau, Mozart leistet sich einen für ihn eigentlich nicht bezahlbaren Prominentenarzt, der Constanze eine teure Kur verschreibt, Mozart macht immer mehr Schulden, und selbst seine Konzerte wollen die Wiener nicht mehr sehen: Er macht zwei Wochen lang intensiv Werbung, doch es gibt gerade einen einzigen Kartenkäufer in ganz Wien, während fünf Jahre vorher noch 176 Personen seine Konzerte subskribiert hatten. Mozart ist broken, down and out. Nur eine einzige Komposition trägt er im Juni 1789 in sein Werkverzeichnis ein: »Ein Quartett für 2 violin, viola et violoncello. Für Seine Mayestätt dem könig in Preussen«, das Streichquartett in D-Dur KV 575 also, das er wegen einer sehr vagen Hoffnung auf nachträgliche Entlohnung dem Preußenkönig gewidmet hat.

Unter der Oberfläche

Doch was macht Mozart in seiner verzweifelten Lage? Was ist das für ein Stück, das er da komponiert? »Mozart hat in seinem Leben nie mehr als zehn Minuten Zeit gehabt, um darüber nachzudenken, wie schlecht alles ist«, war Hans Werner Henze überzeugt. Das gilt sicher nicht für Mozarts Geldsorgen, wohl aber für seine Kompositionsweise. Es wäre eine »romantisierende Vorstellung« (Georg Knepler), wenn man erwartet, dass Mozart inmitten all der Trostlosigkeit seines Daseins ein trauriges Stück komponieren müsse. Nein, dieses Streichquartett ist, der persönlichen Lage zum Trotz, gesanglich, lyrisch, positiv gestimmt, ohne allzu starke Gefühlsausbrüche: drei Sätze »Allegretto«, Kopfsatz und Finale sogar im Alla-breve-Takt, also praktisch doppelt so schnell. Das Hauptthema des ersten Satzes ist ein leise aufsteigender Dreiklang, gefolgt von ruhig absinkenden Terzen, und im abschließenden vierten Satz verwendet Mozart diese Dreiklänge rhythmisch verkleinert erneut. Der langsame Satz ist eine in den Dreiertakt übertragene Variante seines populären Liedes »Das Veilchen«, das einen konzertierenden Dialog zwischen erster Violine und Cello einrahmt. Understatement pur.

Alles in bester Ordnung also beim verzweifelten Komponisten? Gemach. Wie so häufig bei Mozart finden sich Anzeichen der Melancholie, des dissonanten Nichteinverstandenseins mit der Welt unter der Oberfläche der Heiterkeit. Schon im Kopfsatz gibt es erste chromatische Hinweise, dass möglicherweise etwas nicht stimmen könnte, erst recht in der Durchführung mit seinen wild durch die Tonarten geführten Harmonien; und immer wieder hören wir die typischen synkopierten Takte – freilich, die Synkopen und Dissonanzen werden auch rasch wieder aufgelöst: »Wie der Zwist der Liebenden, sind die Dissonanzen der Welt. Versöhnung ist mitten im Streit, und alles Getrennte findet sich wieder«, so endet Hölderlins »Hyperion«.

imago images/KHARBINE-TAPABOR Kompositionen aus besseren Tagen: Seiten aus Mozarts Notizbuch von 1784/85

Ein Abgrund

So auch im Mittelteil des Menuetts, das viel eher ein zu einer Sonatenform erweiterter »Deutscher Tanz«, also eine Vorform des Wiener Walzers ist (Mozart hat im nämlichen Jahr 1789 zahlreiche »Teutsche Tänze« für die Faschingsbälle in den Wiener Redoutensälen geschrieben). Da sind Stolperer eingebaut, indem unbetonte Taktteile betont und plötzlich zwei Takte lang quasi ein Zweiertakt herrscht, ehe aufgelöste Septakkorde durch die Stimmen wandern und zum ursprünglichen Tanz zurückführen. Und im weit über die gebräuchliche Rondoform hinausgehenden Finale wieder das ungehemmte Modulieren des Themas quer durch verschiedenste Tonarten mit Moll-Einschüben, Septakkorden und allerlei Trugschlüssen: »Kaum fühlen wir uns auf sicherem Terrain, tut sich ein Abgrund auf«, charakterisiert Eva Gesine Baur Mozarts Musik und spricht von »ungestillter Sehnsucht«, der Dirigent Daniel Harding erwähnt »dieses Ruhelose«, E. T. A. Hoffmann konstatiert: »In die Tiefen des Geisterreiches führt uns Mozart.« Den heiteren Schluss lässt Mozart immer erst zu, wenn er »die Tiefen des Ernstes und der Tragik durchmessen hat« (Knepler) – und dann ist solch ein Schluss eben nicht mehr wirklich heiter. Die Hörerinnen und Hörer spüren: Da stimmt doch etwas nicht! Und genau so ist es. Der heitere Mozart weiß ja um seine prekäre Lage, er weiß um die Pandemie, die sich von Belgrad nach Wien ausbreitet, und ebenso ahnt er, dass gerade eine überlebte Gesellschaftsordnung zu Grabe getragen wird – Mozart hat sich nachweislich für die Aufklärung eingesetzt: »Bist du ein armer Dummkopf – so werde K[lerike]r. Bist du ein reicher Dummkopf, so werde ein Pächter. Bist du ein adeliger, aber armer Dummkopf – so werde, was du kannst, für Brot. Bist du aber ein reicher, adeliger Dummkopf, so werde, was du willst; nur kein Mann vom Verstande – das bitte ich mir aus«, lautete der Text auf einem selbstverfassten Flugblatt, das Mozart 1785 auf einem Maskenball verteilte. Zu der tragischen Ambivalenz, zum tragischen Widerspruch in Mozarts Persönlichkeit gehört sicher auch, dass er als selbständiger, mit der Französischen Revolution sympathisierender Musiker gleichzeitig just auf den Adel, für den die Lage gerade ausgesprochen brenzlig wird, als Auftraggeber angewiesen ist.

Es muss sein!

Das Chiaroscuro Quartet musiziert dieses Mozart-Quartett aktuell geradezu vorbildlich. Dass der Nukleus des Ensembles wohl aus Alina Ibragimova als Primaria und der Cellistin Claire Thirion bestehen dürfte, kommt dem Stück mit seinen Cello-Kantilenen und den Dialogen gerade auch zwischen diesen beiden Instrumenten ebenso entgegen wie die Tatsache, dass die Musikerinnen und Musiker mit Darmsaiten und historischen Bögen spielen – so treten die Details deutlicher hervor, während der Klang fast etwas gedämpft, jedenfalls ausgesprochen samtig erscheint und zu intensiverem Zuhören einlädt. Lebendiger und unmittelbarer kann man Streichquartette kaum interpretieren, beim Chiaroscuro Quartet erleben wir ganz große, faszinierende Kammermusikkunst.

Ob sie das Programm ihres Berliner Gastspiels am 11. Oktober bewusst entlang des Motivs der Melancholie zusammengestellt haben? Zu Beginn gelangten drei der neun »Vierstimmigen Fantasien für 3 bis 7 Violen da Gamba« von Henry Purcell zur Aufführung, die man nur selten im Konzertsaal erleben kann, und wenn, dann eher von Gambenconsorts wie dem von Jordi Savall denn von einem Streichquartett. Das ist äußerst schade, denn mit diesen Fantasien legte das Chairoscuro Quartet einen Grundton für sein Gastspiel: Jede setzt sich aus mehreren kurzen, meist zwischen ruhigeren und bewegten Abschnitten wechselnden Teilen zusammen, die teilweise abrupt enden. Eine Art melancholischer Polyphonie, so ungewohnt wie berückend. In Beethovens Streichquartett B-Dur op. 18 Nr. 6 mit seinem mozartischen ersten Satz trägt der letzte Satz gar den Titel »La Malinconia«. Die hatte im 18. Jahrhundert nicht mehr unmittelbar eine negative oder gar krankhafte Bedeutung, sondern wurde ausdrücklich auch als »edel« begriffen wie bei Kant, den Beethoven immer wieder las: »Schwermütige Entfernung von dem Geräusche der Welt aus einem rechtmäßigen Überdrusse ist edel.« Schon im zweiten Satz, einem zauberhaften Adagio ma non troppo, hören wir in der Interpretation des Chiaroscuro Quartets zur Melodie des Liedes schroffe, scharf punktierte Kontraste, »queste note ben marcate«, in den beiden tieferen Instrumenten; die Variationen finden in den Nebenstimmen statt. Auch hier wilde harmonische Verwicklungen: Das Thema steht in Es-Dur, der Mittelteil im davon denkbar weit entfernten es-moll, in der Coda dann unvermittelt C-Dur, ehe der Satz wieder in Es-Dur endet. Im letzten Satz dann die Dialektik von Schwermut und Heiterkeit, von Angewidertsein und Überdruss angesichts der »Geräusche der Welt«, das nur durch abgewandte Traurigkeit aushaltbar scheint – wer würde derartige Gefühle nicht kennen, zu Beethovens Zeit wie heute? Und dann wiederum das Weltzugewandte, Heitere, das Sicheinlassen auf die Weltläufe, erst aushaltbar geworden durch die stille Einkehr in ein melancholisches Grundgefühl. Doch die Heiterkeit immer wieder unterbrochen durch stilles, nachdenkliches Innehalten, durch Adagio-Rückbesinnungen – bis wir zuletzt einen »Muss es sein?«-Moment erleben, der auf Beethovens letztes Werk, das Streichquartett op. 135, hinzuweisen scheint. Das Chiaroroscuro Quartet und vor allem die voranstürmende Alina Ibragimova beantworten diese letzte Beethoven-Frage mit einem aberwitzigen Prestissimo-Kehraus: Jajaja, wir haben verstanden, es muss sein! Keine Frage …

Zielloses Sichsehnen

Zum Abschluss dieses faszinierenden Konzerts Mendelssohn Bartholdy, das Streichquartett Es-Dur op. 12, das reife Werk eines Zwanzigjährigen. Es beginnt mit einer Adagio-Einleitung, die den Charakter des gesamten Werks vorgibt: Der erste Satz mit seinem kantablen Allegro bleibt lyrisch wie bei Mozart, und wie dieser führt auch Mendelssohn neues thematisches Material in der Durchführung ein. Es folgt eine zauberhafte, wehmütig-tänzerische Canzonetta, einer der schönsten Streichquartettsätze ­überhaupt. Ein knapper langsamer Satz und ein kunstvoll gebautes Finale, in dem sich Themen auf jene des ersten Satzes beziehen – es geht Mendelssohn – wie Mozart, wie Beethoven – um satzübergreifende Einheiten: »die Beziehung aller 4 oder 3 oder 2 oder 1 Stücken einer Sonate auf die anderen und die Theile, so dass man durch das bloße Anfangen durch die ganze Existenz so eines Stückes schon das Geheimnis weiß …« Alles hängt mit allem zusammen: die verschiedenen Sätze eines Streichquartetts, die verschiedenen Streichquartette der Komponisten, die Stimmungsbilder. Nur selten gibt es derart kunstvoll zusammengestellte und ineinander verwobene Konzertprogramme. Und natürlich ist auch Mendelssohn ein Meister der Melancholie, das gesamte Werk auch ein Werk der Sehnsucht.

Zur Melancholie gehört eben auch »das ziellose Sichsehnen« (Laszlo F. Földenyi), also »dieser unglückselige Hang zu allen Orten, wo ich nicht bin, und allen Dingen, die ich nicht habe« (Walter Benjamin). Vermutlich kann man die Orte und die Dinge auch um persönliche und gesellschaftliche Zustände ergänzen, die wir (noch) nicht haben, nach denen wir uns aber sehnen: nicht zuletzt auch eine andere, eine bessere, eine gerechtere Welt. Gedanken und Seelenzustände während einer Pandemie, im Brennglas fokussiert durch das hervorragende Chiaroscuro Quartet. Ein Erlebnis besonderer Tiefe!