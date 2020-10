Florian Witulski/ZDF Die 17jährige Pimaran Ruengson hat über 60 Kämpfe im Muay Thai hinter sich: »Starke Frauen, harte Fäuste«

Starke Frauen, harte Fäuste

Thai-Boxen für alle

Boxen ist eine schwierige Angelegenheit, weil es die Menschen wirklich schädigt, die den Sport betreiben; und weil es auch ein unerquickliches Milieu anzieht. Muay Thai ist in Thailand Nationalsport. TV-Übertragungen und hohe Sportwetten machen die Boxenden zu Stars der thailändischen Gesellschaft. Immer mehr Mädchen und queere Menschen streben nun eine Karriere in der Männerdomäne im Ring an. Auch Transsexualität wird so zu einem Thema. D 2020.

Arte, Sa., 19.30 Uhr

Falco – Verdammt, wir leben noch!

Falco ist das einzig Erinnernswerte der 1980er Jahre. Johann Hölzel wird zum Star. Dann geht es wieder bergab, schließlich stirbt er jung und tragisch. Mit dem großen Nicholas Ofczarek, allerdings nicht als Falco. A/D 2008.

3sat, Sa., 22.50 Uhr

Wild at Heart – Die ­Geschichte von Sailor und Lula

Lula und Sailor sind ein Liebespaar. Nach Sailors Gefängnisstrafe begeben sich die beiden auf die Flucht. Lulas Mutter Marietta, in deren Auftrag bereits ein Messerangriff auf Sailor erfolgte, setzt ihren Liebhaber, einen Detektiv, darauf an, die beiden zu finden. Manieristischer Klassiker. USA 1990. Regie: David Lynch.

WDR, Sa., 23.15 Uhr

Sherlock – Das letzte Problem

Sherlock will um jeden Preis herausfinden, was es mit seiner Schwester auf sich hat, die seit seiner Kindheit totgeschwiegen wird. Zusammen mit Watson stellt er seinem Bruder ­Mycroft eine Falle, um diesen zum Reden zu bringen. Was die beiden erfahren, bringt sie zum Schaudern: Es existiert eine geheime Gefängnisinsel, auf der die Unverwahrbaren weggesperrt werden. Mit Benedict Cumberbatch.

Das Erste, Sa., 23.55 Uhr

Unter unserem Himmel: ­Brotbacken im Schnalstal

Auf vielen Bauernhöfen in Südtirol wird heute noch das Brot so gebacken, wie man es vielleicht schon vor 500 Jahren getan hat, in alten Öfen mit altem Gerät. Der Aufwand ist groß, denn das Brot muss für die Bauernfamilie ein halbes Jahr reichen. Das Backen ist ein Ereignis, das sich über drei Tage zieht und das ganze Bauernhaus in eine Backstube verwandelt. D 2020.

BR, So., 19.15 Uhr

Eine Leiche zum Dessert

Millionär Lionel Twain lädt die fünf berühmtesten Detektive der Welt zu einem Dinner mit Mord ein. Die erfolgreiche Aufklärung will Twain mit einer Million Dollar belohnen. So stark besetzt, das kann man hier gar nicht aufzählen. USA 1976.

Tele 5, So., 20.15 Uhr