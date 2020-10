Origamimeister bevorzugt

Arne Dedert/dpa Der Unternehmer Alexander Falk nach seinem Prozess in Frankfurt (9.7.2020)

Die Wissenschaft ist einem lang gehüteten Geheimnis auf der Spur: dem des Falk-Planzusammenfaltens. Die Uni Hamburg richtet nun zum Thema ein neues Studienfach ein. Es heißt »Interdisziplinäres Falk-Planzusammenfalten«, das Regelstudium dauert acht Semester. Es wird mit international anerkanntem »Master of Falk-Plantogetherfolding« abgeschlossen. Angesiedelt zwischen Ufologie, Parapsychologie und Okkultismus erforscht das Fach die Abgründe des Falk-Planzusammenfaltens. Nach unbestätigten Zeugenaussagen soll es in der Vergangenheit angeblich mehrfach gelungen sein, einen Falk-Plan – eine vereinfachte Frühausgabe der Landkarte von Villingen-Schwenningen – auseinanderzufalten und anschließend in den Ursprungszustand zurückzufalten.

Als Bewerber für den geplanten Studiengang werden Origamimeister, Bondage-Fachleute, Geheimdienstler und Verpackungskünstler von der Post bevorzugt angesprochen. Die Erfahrung zeigt, dass ungeübte Menschen, die sich unbefangen und ohne Vorbereitung am Falk-Planzusammenfalten versuchen, oft in der Psychiatrie landen, Schock- und Traumazustände erleiden oder Unverträglichkeitsreaktionen mit multiplem Organversagen zeigen.

Bei dem 2020 wegen Anstiftung zu gefährlicher Körperverletzung verurteilten Falk-Planerben Alexander Falk stellte sich heraus, dass er als Kleinkind jahrelang mit dem Auf- und Zusammenfalten von Falk-Plänen misshandelt worden war und anschließend Labskaus essen musste – ein wenig erforschtes Hamburger Nahrungsergänzungsmittel, möglicherweise vinetischen Ursprungs. Labskaus­essen hat in Hamburg als Foltermethode Tradition. Damit hatte man schon 1401 von Klaus Störtebeker und seinen kriminellen Spießgesellen falsche Geständnisse erpresst. In benachbarten Nordregionen hat sich bei ähnlichen Gelegenheiten »Birnen, Bohnen, Speck« bewährt. Durch Zwangsbewirtung der dänischen Besatzer mit »Birnen, Bohnen, Speck« gelang es unter anderem, die jahrhundertelange dänische Okkupation Altonas zu beenden.

Nach einem Vorschlag der Weltkulturerbekommission sollte der Falk-Plan als eine der zehn schlechtesten und schädlichsten Erfindungen der Menschheit auf die UNESCO-Weltwunder- und Weltkulturerbeliste verbannt werden. In einem vorläufigen inoffiziellen Ranking kam er auf Platz drei, direkt hinter geräuchertem Ingwertofu und schwarzem Vollkornbrot.